Petra Kvitová se pochlubila fotkou dvojčat. Prozradila také jejich jména

Tenistka Petra Kvitová se na sociálních sítích pochlubila fotkou dvojnásobného přírůstku do rodiny. Její dvojčata přišla na svět 30. března. Sportovkyně prozradila také jejich jména.
Petra Kvitová | foto: Lenka Hatašová

Petra Kvitová s manželem Jiřím Vaňkem na CarTec párty ve Varech
„Emma & Ella 30.3.2026,“ napsala trojnásobná maminka k fotce nožiček svých holčiček.

O těhotenství promluvila loni na podzim. Na sociálních sítích zveřejnila fotku se synem Petrem a manželem Jiřím Vaňkem. „Z našeho malého chlapečka se brzy stane velký bráška,“ uvedla tenkrát.

Prvního potomka přivedla bývalá profesionální tenistka na svět v červenci 2024, chlapeček dostal jméno Petr. Tehdy čtyřiatřicetiletá Petra Kvitová porodila symbolicky v době vrcholícího Wimbledonu, který sama v letech 2011 a 2014 vyhrála.

Kvůli mateřství dala Kvitová v posledních měsících tenis stranou a soustředila se především na rodinu. Po narození syna se sice ještě pokusila o návrat na kurty, výsledkově se jí ale příliš nedařilo.

Petra Kvitová a Jiří Vaněk se vzali v červenci 2023 na statku Oblík u Loun. Vaněk byl trenérem Kvitové od roku 2016, o čtyři roky později jejich vztah přerostl v lásku. „Někdy se to tak vyvine. Tak dlouho nás všichni dávali dohromady, tak dlouho se nás všichni ptali, až se z nás stal pár,“ řekla Petra Kvitová v roce 2021, kdy se rozhodla přestat svou lásku tajit.

Slavná tenistka chodila v minulosti například s tenisty Adamem Pavláskem či Radkem Štěpánkem a hokejistou Radkem Meidlem. Jiří Vaněk má z prvního manželství dva dospívající syny.

Česko hledá Muže roku: Jaké jsou novinky v soutěži a kdo se může přihlásit?

Svobodná maminka Martina dostala v Naked Attraction rovnou nabídku k sňatku

Martina v Naked Attraction

Žádost o ruku v nahé seznamce ještě nikdy nebyla a to ani v zahraničních verzích. Pro svobodnou maminku Martinu (32) to bude také rozhodující faktor při výběru z nahých mužů. Touží po zralém...

Denise Richardsová podstoupila náročný zákrok, vizuálně omládla o desítky let

Denise Richardsová před osmi měsíci podstoupila kompletní facelift obličeje....

Americká herečka Denise Richardsová (55) se rozhodla jít s pravdou ven a otevřeně promluvila o své výrazné vizuální proměně. Na sociálních sítích sdílela někdejší bond girl fotografie před faceliftem...

Sweeney je moc prsatá a sexy, pro roli mne samé ji vybrali špatně, míní Novaková

Sydney Sweeney v reklamě na spodní prádlo své značky SYRN (2026)

Kim Novaková (93) nesouhlasí s tím, že ji v připravovaném filmu hraje Sydney Sweeney (28). Dceru českých emigrantů mladá herečka ztvárňuje v novém snímku nazvaném Scandalous! Ten mapuje vztah Kim s...

Pařila s tátou, příjmení si vzala mámy. Lola Rolins slaví 18 a ukázala fotky z dětství

Laura Homolová

Dcera zpěvačky Dary Rolins a hudebníka Matěje Homoly Laura, které se přezdívá Lola, je dospělá. Své 18. narozeniny slavila v luxusní pražské restauraci nedaleko Karlova mostu. Na sociálních sítích se...

Jitka Boho brání svou devítiletou dceru, lidem vadí její klučičí účes a styl

Jitka Boho na Instagramu (březen 2026)

Zpěvačka, modelka a Česká Miss 2010 Jitka Boho (34), se ocitla pod palbou kritiky, která nesměřuje na ni, ale na její dceru, která brzy oslaví desáté narozeniny. Lidem na sociálních sítích vadí účes...

Survivor Česko & Slovensko 2026: Kdo vypadl ze hry a za co se vyřazovalo

Kmen Padouchů pohromadě u ohniště.

Boj o nejodolnějšího trosečníka už je v plném proudu. Nová sezona reality show Survivor Česko & Slovensko se vysílá třikrát týdně a každá epizoda trvá hodinu. Na exotický ostrov v Karibiku se vydalo...

31. března 2026  13:05

Sweeney je moc prsatá a sexy, pro roli mne samé ji vybrali špatně, míní Novaková

Sydney Sweeney v reklamě na spodní prádlo své značky SYRN (2026)

Kim Novaková (93) nesouhlasí s tím, že ji v připravovaném filmu hraje Sydney Sweeney (28). Dceru českých emigrantů mladá herečka ztvárňuje v novém snímku nazvaném Scandalous! Ten mapuje vztah Kim s...

31. března 2026  10:30

Kozub si pořídil své první rolexky. Ocenili to Rytmus, Ornella, Polívka i Vémola

Štěpán Kozub (Tisková konference ke komedii Někdo to rád v Plzni, Praha, 27....

Herec, komik a muzikant Štěpán Kozub oslavil před pár dny své 30. narozeniny a udělal si radost, která nezůstala bez odezvy. Na Instagramu se pochlubil luxusním kouskem, svými prvními hodinkami...

31. března 2026  9:30

Rapera Lea Beránka odvedli v poutech. Policisty přivolali vyděšení sousedé

Policisté v pondělí zasahovali v bytě rapera Lea Beránka, odvedli ho v poutech....

V bytě rapera Lea Beránka zasahovala v pondělí policie. Hudebníka nakonec vyvedli v poutech a odvezli. Strážníky přivolali vyděšení sousedé. O celé věci informoval server CNN Prima NEWS.

31. března 2026  8:23

Čekají ho litry potu. Dalším soutěžícím ve StarDance je Tomas Sean Pšenička

Tomas Sean Pšenička ve StarDance XIV (2026)

Herec a hudebník Tomas Sean Pšenička (21) je další známou tváří, která předvede své taneční dovednosti v televizi. Ve StarDance se připojí ke zpěvačce Martě Jandové, která byla první oficiálně...

31. března 2026  8:14

Kristýna Leichtová je těhotná. Je to tak, napsala k vtipným fotkám

Kristýna Leichtová na premiéře filmu Džob (30. července 2025)

Herečka Kristýna Leichtová (40) a divadelní šéf Vojtěch Štěpánek (42) se pochlubili šťastnou novinou. Čekají další přírůstek do rodiny. Mají už dvě holčičky.

31. března 2026  7:56

Numismatika je moje hobby a zároveň dobrá investice, říká zpěvák Dalibor Janda

Jiřina Jandová se svým otcem Daliborem Jandou (Praha, 24. března 2026)

Dalibor Janda (73) v rozhovoru pro iDNES.cz promluvil o svém velkém koníčku, kterým je už řadu let numismatika. Muzikant má poměrně rozsáhlou sbírku střeleckých medailí a mincí z období Rakouské...

31. března 2026

Jitka Boho brání svou devítiletou dceru, lidem vadí její klučičí účes a styl

Jitka Boho na Instagramu (březen 2026)

Zpěvačka, modelka a Česká Miss 2010 Jitka Boho (34), se ocitla pod palbou kritiky, která nesměřuje na ni, ale na její dceru, která brzy oslaví desáté narozeniny. Lidem na sociálních sítích vadí účes...

31. března 2026

Smrt známého porodníka: vzpomínají Mynářová či Lobkowiczová, na svět přivedl i Gottovy dcery

Alexandra Mynářová dovolené v Turecku (červen 2025)

V 72 letech zemřel bývalý ředitel Ústavu pro péči o matku a dítě (ÚPMD) v Praze-Podolí Jaroslav Feyereisl. Poté, co zpráva o úmrtí známého porodníka obletěla média, zavzpomínala na uznávaného lékaře...

30. března 2026  15:45

Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy

Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...

Hroby se otevřely, říká Genzer v elasťácích o oživení taneční skupiny Uno

Richard Genzer a taneční skupina Uno ve slovenské Let’s Dance (29. března 2026)

Richard Genzer je ve slovenské verzi StarDance nejen porotcem. Objevil se i na tanečním parketu, když s bývalými kolegy ze skupiny Uno předvedl jejich choreografii. „Tak i když není Halloween,...

30. března 2026  14:14

StarDance 2026 oznamuje první jména. Potvrzená je známá zpěvačka

Moderátoři, porota a soutěžící StarDance XI (2021)

StarDance letos slaví 20 let od prvního uvedení v České televizi (ČT) a diváci už jsou zvědaví, na koho ze známých hvězd se mohou těšit. ČT zatím potvrdila první účastnici, kterou je zpěvačka Marta...

30. března 2026  13:05

