Petra Kvitová se pochlubila fotkou dvojčat. Prozradila také jejich jména

„Emma & Ella 30.3.2026,“ napsala trojnásobná maminka k fotce nožiček svých holčiček.
O těhotenství promluvila loni na podzim. Na sociálních sítích zveřejnila fotku se synem Petrem a manželem Jiřím Vaňkem. „Z našeho malého chlapečka se brzy stane velký bráška,“ uvedla tenkrát.
Prvního potomka přivedla bývalá profesionální tenistka na svět v červenci 2024, chlapeček dostal jméno Petr. Tehdy čtyřiatřicetiletá Petra Kvitová porodila symbolicky v době vrcholícího Wimbledonu, který sama v letech 2011 a 2014 vyhrála.
Kvůli mateřství dala Kvitová v posledních měsících tenis stranou a soustředila se především na rodinu. Po narození syna se sice ještě pokusila o návrat na kurty, výsledkově se jí ale příliš nedařilo.
Petra Kvitová a Jiří Vaněk se vzali v červenci 2023 na statku Oblík u Loun. Vaněk byl trenérem Kvitové od roku 2016, o čtyři roky později jejich vztah přerostl v lásku. „Někdy se to tak vyvine. Tak dlouho nás všichni dávali dohromady, tak dlouho se nás všichni ptali, až se z nás stal pár,“ řekla Petra Kvitová v roce 2021, kdy se rozhodla přestat svou lásku tajit.
Slavná tenistka chodila v minulosti například s tenisty Adamem Pavláskem či Radkem Štěpánkem a hokejistou Radkem Meidlem. Jiří Vaněk má z prvního manželství dva dospívající syny.