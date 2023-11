Petra Svoboda: Atraktivní člověk vzbuzuje víc kladných, ale i záporných reakcí

S televizí Nova jste spjatá už více než deset let. Jaká to je životní zkušenost?

Nedávno jsem oslavila čtyřicátiny a těch deset let je v tomto horizontu skutečně dlouhá životní etapa. Nova pro mě na začátku mé kariéry znamenala i životní restart. Když mě tehdy vybrali na konkurzu, nastoupila jsem na půlroční mediální kurz, který v té době tato televizní stanice pořádala. Ovšem s nejistým příslibem, že po jeho absolvování budete moci posílit její řady. Zrovna jsem se rozváděla, dceři byl rok a půl a byl to svým způsobem risk. Nikde nebylo psáno, že bych nakonec skutečně mohla na obrazovku, natož do zpravodajství.

Syn nás s manželem občas docela pobaví, jsou mu čtyři, ale umí si udělat pořádek. Nedávno mi třeba řekl: „Mami, běž něco uvařit!“