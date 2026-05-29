Petra Janů popsala odchod manžela. Odjet koncertovat bylo nejlepší řešení, říká

Zpěvačka Petra Janů (73) se musela v roce 2011 vyrovnat se smrtí manžela Michala Zelenky (†63). V pořadu 13. komnata popsala jeho poslední den i to, jak si po jeho ztrátě neuměla poradit s běžnými praktickými věcmi.
Petra Janů v pořadu 13. komnata (květen 2026) | foto: Česká televize

Michala Zelenku nazývala Petra Janů svým „manaželem“, protože byli manželé a zároveň jí dělal manažera. Vzali se v roce 1978. Děti neměli, jejich vztah ale fungoval v soukromí i profesně.

„Když si něco usmyslel, tak to dotáhl. A věděl, že když mě úplně nejvíc naštve, podávám nejlepší výkony. Byla s ním sranda, a to na chlapech oceňuji hodně. Byl pracovitý, hezky se o mě staral. Ale pak jsem zjistila, že se o sebe kvůli tomu vlastně neumím postarat,“ říká zpěvačka.

Její manžel začal mít problémy s prostatou, podezření lékařů ale ignoroval a na kontrolu nešel. K lékaři přišel až ve chvíli, kdy už rakovina metastázovala do plic. „Mohlo se to třeba vyndat a nemuselo se to rozjet tam nahoru. On si vykuřoval zobák, to bylo 80 cigaret denně,“ říká Petra Janů, která byla v té době také kuřačka, ale před lety se zlozvykem skončila.

Lékaři jí tehdy řekli, že jejímu muži už není pomoci. „Jemu to neřekli, takže do poslední chvíle pracoval a snažil se být pořád ten silný Zelenka. Já nevěděla, proč bych mu to říkala. Procházel si vlastním peklem a nevěděla jsem, proč bych mu ještě nakládala,“ vzpomíná Janů.

Věděla ovšem, že konec přijde brzy. „Nedá se na to připravit. Pořád žijete s tím strachem někde vzadu, s takovým mrazením a pitomým pocitem, ale stejně s tím nepočítáte. A když to přijde, je to opravdu rána,“ říká zpěvačka.

„Probudil se, že je mu špatně. Řekla jsem, že mu zajdu do lékárny pro dýchátko. Přinesla jsem mu ho, seděl tam a já věděla, že je zle. Podala jsem mu to a najednou bylo ticho. Sevřelo se mi úplně všechno. Bála jsem se na něj podívat. Zavolala jsem rychlou a kamarádce. Byla jsem úplně zmrzlá, všechno jsem dělala mechanicky,“ popisuje osudný den roku 2011.

„Když jsem pak přišla domů a viděla ten gauč, na kterém odešel, říkala jsem si, že mám dvě vystoupení a nevím, jestli mám jet, nebo ne. Pak jsem si ale představila, že strávím večer s tím odporným gaučem a pořád se mi bude promítat, jak ho odvážejí, jako blbý film. Tak jsem se rozhodla, že pojedu. Mezi lidi, kteří nic nevědí a budou se chovat normálně, a já na to aspoň na chvíli zapomenu. A to bylo nejlepší řešení, jaké jsem mohla vymyslet,“ říká Petra Janů.

Po smrti manžela byla ale poprvé odkázaná sama na sebe. „Zjistila jsem, že jsem v reálném světě naprostý idiot. Nepraktický hlupák, který vůbec neví, jak fungují poplatky, daně a všechny tyhle věci. To bylo úplně neorané pole. Já si jen tak proplouvala životem, zdobila ho, ale o reálném životě jsem nevěděla vůbec nic. Rok mi trvalo, než jsem se postavila na vlastní nohy,“ říká trojnásobná zlatá slavice, která pak vyměnila kapelu a vrátila se ke svým rockovým začátkům.

Většinu času dnes tráví sama na chalupě. „Celý život jsem byla mezi lidmi. Teď si to užívám. Setkávám se jen s těmi, které opravdu chci vidět. Po Michalovi zbyla dcera Markéta, která žije v Německu a jezdí za mnou na chalupu. Má sedmiletou holčičku, takže pokud si chci užívat roli babičky, tak tu možnost mám,“ říká Petra Janů.

