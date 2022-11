Dobře zpívající holky došly. A mladí zpěváci? Kňouralové, míní Petra Janů

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Kdo chodil v sedmdesátých letech do Divadla Semafor, musel si jí hned všimnout. Neznámá holka, trochu nevycválaná, však ji také museli vycepovat, ale bože, to byl hlas! Připadalo mi, že kdyby Petra Janů jen malinko přitlačila, tak divadlo klidně zbourá. Dost možná by to dokázala i dnes, po padesáti letech. Jak na své pěvecké začátky vzpomíná?