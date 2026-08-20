„Protože je k tomu zapotřebí strašně moc schopností. Musíte mít talent, logické myšlení, být velmi inteligentní a vzdělaný a zároveň jakýmsi buldokem a pídit se po věcech. Netroufám si říct, že bych byla dobrou kriminalistkou, ale velmi dobře se mi hrála, bavilo mě to,“ vypráví.
Kočí přijíždí do malé vesnice na česko-polském pomezí, aby se rozloučila se svojí matkou a začala nový život. Shodou okolností tam ve stejné době shoří velmi vzácný dřevěný kostel a pod ním se najde mrtvé tělo. „Tím pádem tam zůstává, a toho případu se ujímá, což je pro ni velmi složité, protože vyšetřuje lidi, kteří jsou jí hodně blízcí,“ prozrazuje o své postavě Hřebíčková.
Roli konzultovala s odborníky. „Hlavně jsem ale poslouchala různé podcasty nebo rozhovory s lidmi z policejního prostředí. A to pro mě bylo velice přínosné, protože jsem si uvědomila, že jakákoliv profese, pokud je jí člověk fascinován, se mu stává vášní. Já to tak mám s herectvím a vyšetřovatelé a policisté jsou na tom podobně. Často mi vyprávěli, jak nadřízení nemůžou dostat své kolegy z terénu a musí je nutit, aby šli spát, protože, dokud případ nevyřeší, jsou jako šelmy a nedokážou si dopřát odpočinek,“ odhaluje Hřebíčková.
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Dřív zvládali lidé rodičovství lépe, nebyl takový tlak, míní Hřebíčková
Kvůli natáčení se snažila osvojit si polštinu. „Mám tam jenom pár vět, ale nechtěla jsem, aby to znělo směšně, tak jsem oslovila svoji známou, která se mi nějaký čas věnovala,“ říká.
Nejvíc času před kamerou strávila s Jurajem Lojem, který coby kapitán Pilný přijíždí do vesnice případ převzít, ale nakonec ho vyšetřují spolu. Maminku jí hraje Milena Steinmasslová, Vasil Fridrich je jejím bývalým manželem a důležitou roli kněze ztvárnil Stanislav Majer. „Setkáváme se za určitých velmi vypjatých situací, což je dáno tím, že vyšetřuji tento případ,“ přibližuje jejich společné scény.
Kdyby nebyla herečkou, nejspíš by se Hřebíčková živila rukama. „Baví mě něco vyrábět, nemám na to moc čas, ale mám to ráda. Se sestrou si ukazujeme navzájem, co jsme vytvořily. Synům pomáhám dělat štíty a meče. Vezmeme pilu, brousíme, natíráme... I můj muž je velice šikovný, takže si doma všechno děláme sami. Mně by se třeba moc líbilo renovovat nábytek, kdy se dá vykřesat ze starých věcí něco nového,“ říká herečka, která je trojnásobnou matkou, přičemž nejmladšímu potomkovi je pět.
„Marjánka je po těch chlapcích za odměnu. Ne, že by mě to s kluky nebavilo, ale je to něco jiného, ženský element. Takže doma šatičkujeme a zdobíme. Teď je naší velkou zábavou malování na obličej, kde se opět realizuji v tom, že můžu něco vytvořit. I když ona si to vždycky brzy smyje,“ vypráví.
Zabavit všechny tři najednou ale není jednoduché. „Starší syn už přichází do puberty, prostřední má taky svůj svět, je velmi výrazná osobnost a Marjánka je holčička, takže vymyslet společný program je těžší, ale baví mě, že už jsou děti starší a dá se s nimi dělat skoro všechno,“ dodává.
Letos o prázdninách zůstali Petra s manželem, hercem Matějem Dadákem a dětmi na chalupě, čímž je moc nepotěšili. „Vyčítají nám, že jsme nejeli k moři. Ale chtěli jsme tam udělat co nejvíc práce. A taky jsem měla potřebu být na jednom místě. Těšila jsem se, že nebudu moc cestovat a přejíždět,“ vysvětluje herečka. „S mužem jsme si jenom ve dvou zajeli na tři dny do do Říma, kde jsme chodili po výstavách a památkách, což by děti tolik nebavilo, a užili jsme si to.“
Brzy začne točit nový film v režii Marka Čermáka, ve kterém má roli učitelky a čeká ji zkoušení v Divadle Ungelt. Tam pod režijním vedením Martina Čičváka bude s Markem Němcem hrát v inscenaci Společně. Jde o příběh partnerů, kteří v době lockdownu zůstávají i s malým dítětem „uvězněni“ ve svém bytě.
Petra Hřebíčková je držitelkou Ceny Thálie, kterou dostala za ztvárnění Maryši ve zlínském divadle. Léta hrála ve Švandově divadle, její divadelní kariéru pak zpřetrhalo narození dětí. Na jeviště se tudíž vrací po delší přestávce a má k němu respekt.
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28. ledna 2026