Petra Hřebíčková se nechala vyšetřit vlastně náhodou. Na představení V závěji do Divadla Kalich přišel přednosta kliniky pneumologie ve Fakultní nemocnici Bulovka Norbert Pauk a ona se mu zmínila o svém zadýchávání.
Pozval ji tedy na vyšetření, které následně odhalilo, že Petra Hřebíčková trpí chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN), což je pomalu postupující onemocnění, které způsobuje trvalé zúžení dýchacích cest a ztěžuje dýchání. Lidé s tímto onemocněním trpí dušností, slabostí a často kašlou. Mohou jim také slábnout svaly, jedním z příznaků onemocnění tak může být i hubnutí.
Onemocnění často postihuje kuřáky a mezi ně patřila i herečka. Kouřila dvacet let. „Ale samozřejmě s velkými přestávkami. Asi tak šest let jsem nekouřila, když jsem měla malé děti,“ řekla Hřebíčková Blesku.
Když se ale vrátila po mateřské do divadla, znovu sáhla po cigaretě. Nyní je s tímto zlozvykem konec. Diagnóza, kterou si vyslechla teprve před měsícem, je jí velkou motivací. „Já jsem se tenhle rok aktivně snažila přestat. Třeba měsíc jsem nekouřila, pak jsem si zapálila… Ale byla jsem prostě přesvědčena, že letos to musím zvládnout. Věřím, že se to podaří. I když bohužel s diagnózou,“ říká.
Nemoc u ní lékař odhalil včas a díky změně životního stylu má dobré vyhlídky, že se její stav nebude rychle zhoršovat. „Samozřejmě je třeba plíce sledovat a hlídat. Ale nechci, aby to vyznělo, že mám smrt na jazyku, tak to vůbec není,“ zdůraznila.
S chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) se v Česku léčí asi 250 tisíc lidí. Podle odborníků ale téměř půl milionu lidí neví, že touto nemocí trpí.
18. března 2024