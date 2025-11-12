Už žádné cigarety. Herečka Petra Hřebíčková promluvila o nemoci plic

Autor:
  14:54
Herečka Petra Hřebíčková (46) na sobě nějaký čas pozorovala, že se zadýchává na jevišti více než její kolegové. Nepřikládala tomu velkou váhu. Vyšetření u pneumologa ale ukázalo, že její plíce nejsou v pořádku.
Petra Hřebíčková na premiéře filmu Matka v trapu (Praha, 21. února 2024)

Petra Hřebíčková na premiéře filmu Matka v trapu (Praha, 21. února 2024) | foto: Profimedia.cz

Petra Hřebíčková v Show Jana Krause
Petra Hřebíčková
Petra Hřebíčková na premiéře filmu Zbožňovaný vypadal skvěle.
Petra Hřebíčková
29 fotografií

Petra Hřebíčková se nechala vyšetřit vlastně náhodou. Na představení V závěji do Divadla Kalich přišel přednosta kliniky pneumologie ve Fakultní nemocnici Bulovka Norbert Pauk a ona se mu zmínila o svém zadýchávání.

Pozval ji tedy na vyšetření, které následně odhalilo, že Petra Hřebíčková trpí chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN), což je pomalu postupující onemocnění, které způsobuje trvalé zúžení dýchacích cest a ztěžuje dýchání. Lidé s tímto onemocněním trpí dušností, slabostí a často kašlou. Mohou jim také slábnout svaly, jedním z příznaků onemocnění tak může být i hubnutí.

Smrtící kombinace. Nemocí plic a zástavou dechu trpí stovky tisíc lidí, často to netuší

Onemocnění často postihuje kuřáky a mezi ně patřila i herečka. Kouřila dvacet let. „Ale samozřejmě s velkými přestávkami. Asi tak šest let jsem nekouřila, když jsem měla malé děti,“ řekla Hřebíčková Blesku.

Když se ale vrátila po mateřské do divadla, znovu sáhla po cigaretě. Nyní je s tímto zlozvykem konec. Diagnóza, kterou si vyslechla teprve před měsícem, je jí velkou motivací. „Já jsem se tenhle rok aktivně snažila přestat. Třeba měsíc jsem nekouřila, pak jsem si zapálila… Ale byla jsem prostě přesvědčena, že letos to musím zvládnout. Věřím, že se to podaří. I když bohužel s diagnózou,“ říká.

Petra Hřebíčková na premiéře filmu Matka v trapu (Praha, 21. února 2024)
Petra Hřebíčková v Show Jana Krause
Petra Hřebíčková
Petra Hřebíčková
29 fotografií

Nemoc u ní lékař odhalil včas a díky změně životního stylu má dobré vyhlídky, že se její stav nebude rychle zhoršovat. „Samozřejmě je třeba plíce sledovat a hlídat. Ale nechci, aby to vyznělo, že mám smrt na jazyku, tak to vůbec není,“ zdůraznila.

S chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) se v Česku léčí asi 250 tisíc lidí. Podle odborníků ale téměř půl milionu lidí neví, že touto nemocí trpí.

18. března 2024
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Patrik Hezucký skončil na invalidním vozíku. Může za to hubnutí, uvedl moderátor

Moderátor Patrik Hezucký v podcastu Lepší už to nebude (listopad 2025)

Moderátor Evropy 2 Patrik Hezucký (55) překvapil kolegy, když přijel na natáčení podcastu s názvem Lepší už to nebude na invalidním vozíku. Letitý parťák Leoše Mareše (49) v poslední době velmi...

Tereza z OnlyFans se vrací do nahé seznamky, aby našla muže respektujícího její práci

Tereza Osladilová v Naked Attraction (premiéra 12. listopadu 2025)

Tereza Osladilová (25) bývala zdravotní sestřičkou a měla kosmetický salon. Teď ale vytváří erotický obsah pro předplatitele na OnlyFans a v Naked Attraction se snaží najít partnera, který její...

Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová

Natálie Puškinová zvítězila na Filipínách v soutěži krásy Miss Earth. Stala se...

Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské Manile studentka Natálie Puškinová (21). Je druhou českou nositelkou tohoto titulu.

Princ Andrew hostil ve Windsoru na oslavě osmnáctin své dcery Epsteina i Weinsteina

Harvey Weinstein, Jeffrey Epstein a Ghislaine Maxwellová na oslavě 18....

Britský král Karel III. zbavil svého bratra Andrewa titulů i poct a vystěhoval ho z jeho královského sídla, rezidence Royal Lodge. To vše kvůli skandálu kolem Jeffreyho Epsteina, do kterého je Andrew...

Zazářila v Prcičkách, roky ji kritizují kvůli hubenosti. Tara Reidová slaví 50

Mena Suvari, Jason Biggs, Tara Reidová, Alyson Hanniganová a Shannon Elizabeth...

Americká herečka Tara Reidová se proslavila rolí studentky Vicky v teenagerovské komediální sérii Prci, prci, prcičky. Kariéru této blondýnky, která na přelomu tisíciletí díky svým ženským křivkám...

Hes nachytal Kubelkovou na záchodě StarDance Tour. Vypadala jako čarodějnice

Iva Kubelková v zákulisí finále StarDance XII (Praha, 16. prosince 2023)

Oskar Hes kosí nejen své kolegy ze StarDance, ale také sociální sítě. Jeho videa, ve kterých inscenuje „likvidaci“ svých soupeřů, mají stále vysokou sledovanost. A samozřejmě i velkou dávku humoru a...

12. listopadu 2025

OBRAZEM: O srdce dvojčat Bachelorů zabojují studentky, ale i řeznice a barberka

Reality show Bachelor Česko se vrací v nové podobě. O přízeň soutěžících se...

Reality show Bachelor Česko se vrací v nové podobě. O přízeň soutěžících se budou ucházet hned dva muži, jednovaječná dvojčata Míra a Martin Dubovičtí. Jejich pozornost se budou snažit upoutat dívky,...

12. listopadu 2025  12:25

Manžel ochořel tak, že jsem přemýšlela nad jeho pohřbem, přiznala Preissová

Martina Preissová v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (11. listopadu 2025)

Herečka Martina Preissová (50) prozradila v pořadu 7 pádů Honzy Dědka, že pro manžela Martina Preisse (52) během jeho nemoci začala plánovat pohřeb. Nakonec se na tom společně domluvili.

12. listopadu 2025  11:20

Děti, neberte drogy, radí Jacksonová. Ukázala díru v nosní přepážce po šňupání

Paris Jacksonová ukázala díru v nosní přepážce po užívání kokainu. (listopad...

Paris Jacksonová (27) popsala, že byla v minulosti závislá na kokainu a po několikaletém užívání této drogy jí zůstalo trvalé fyzické poškození. Dcera Michaela Jacksona prozradila, že má kvůli...

12. listopadu 2025  10:20

Rodina Aničky Slováčkové promluvila, jak se vyrovnává s její ztrátou

Rodina: Dagmar Patrasová, Felix Slováček, Anna Julie Slováčková a Felix...

Felix Slováček, Dagmar Patrasová i jejich syn Felix se rozhodli promluvit o své bolesti ze ztráty Aničky Slováčkové v pořadu České televize 13. komnata. Každý se s jejím odchodem ze světa vypořádává...

12. listopadu 2025  9:15

Lásce jsem se uzavřel a čas investoval do tvorby hudby, přiznává Ben Cristovao

Ben Cristovao na festivalu Hrady CZ na Bezdězu (29. srpna 2025)

Zpěvák Ben Cristovao (38) vyprodává stadiony i arény a v jeho kariéře se mu daří. Společně se Sofianem Medjmedjem vydal již druhé album. V rozhovoru pro iDNES.cz prozradil, jak se snaží balancovat...

12. listopadu 2025

Lukáš Vaculík řízl do srdce a tekla krev. I jeho kolegy

Lukáš Vaculík v seriálu Noční operatér (2025)

„Dřív se filmy točily pětačtyřicet dní, teď to někteří režiséři zvládnou za šestnáct. To už raději roli odmítnu. Protože se to podle mě nedá udělat dobře,“ říká Lukáš Vaculík, který se nově objeví v...

12. listopadu 2025

Bála jsem se, že mě označí za příživníka. Zawadská o životě i léčebné síle jeviště

Premium
Valérie Zawadská

Dabing Valérii Zawadskou potkal už na škole a stesk i po něm ji přiměl, aby se ze západu Čech vrátila do Prahy. „Mí dva kolegové mě přesvědčili, ať se nebojím a na volnou nohu odejdu. A tak jsem to...

11. listopadu 2025

Tajit věci nefunguje, popsal princ William, jak mluvili s dětmi o rakovině v rodině

Princ William a jeho děti, princ George, princezna Charlotte a princ Louis na...

Princ William (43) popsal, jak s manželkou přistupovali k dětem v náročném období, kdy princezna Kate (43) i král Karel III. (76) onemocněli rakovinou. Rozhodli se otevřeně s nimi tato náročná témata...

11. listopadu 2025  14:10

Emily Ratajkowski randí s francouzským režisérem, expartnerem známých zpěvaček

Emily Ratajkowski a Romain Gavras (listopad 2025)

Modelka a herečka Emily Ratajkowski (34) randí s francouzským režisérem Romainem Gavrasem (44). Ten je tvůrcem mnoha videoklipů a chodil dosud hlavně se zpěvačkami. Mezi jeho expřítelkyně patří Rita...

11. listopadu 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Máma mě varovala před Tarantinovým fetišismem, přiznala dcera Umy Thurmanové

Maya Hawke na světové premiéře páté řady seriálu Stranger Things (Los Angeles,...

Maya Hawke, herečka, která se proslavila hlavně díky seriálu Stranger Things, prozradila, že jí matka Uma Thurmanová dala v minulosti cenné rady ohledně práce s režisérem Quentinem Tarantinem....

11. listopadu 2025  9:52

Millie Bobby Brownová předvedla na premiéře Stranger Things výstřih v sexy šatech

Millie Bobby Brownová (Los Angeles, 8. listopadu 2025)

Hvězdy oblíbeného seriálu Stranger Things si momentálně užívají společné slavnostní premiéry páté řady úspěšné série, která bude k vidění od 26. listopadu. Jedna z hlavních hvězd, představitelka...

11. listopadu 2025  8:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.