Na romantiku mě chlap neutáhne. Mám radši akci, říká Petra Hřebíčková

Autor:
I když má se svým partnerem už tři děti, stále je svobodná. Rozvod a finanční vypořádání je pro ni tudíž trochu sci-fi. Ale na předmanželské smlouvě Petra Hřebíčková nic špatného nevidí. Její postavě ve filmu Když se zhasne však zkomplikuje život.
Petra Hřebíčková na premiéře filmu Matka v trapu (Praha, 21. února 2024)

Petra Hřebíčková na premiéře filmu Matka v trapu (Praha, 21. února 2024) | foto: Profimedia.cz

Petra Hřebíčková (9. ledna 2026)
Petra Hřebíčková (9. ledna 2026)
Petra Hřebíčková v Show Jana Krause
Petra Hřebíčková (21. června 2021)
51 fotografií

Protože Petra Hřebíčková hraje ve filmu šéfkuchařku, rozhodla se na vlastní pěst ještě před natáčením zjistit, jak to v profesionální kuchyni chodí.

„Byla jsem v jednom hotelu na severní Moravě a tam jsem požádala šéfkuchaře, jestli bych se nemohla podívat na jeho pracoviště, abych zjistila, co vlastně tahle profese obnáší. A přišla jsem na to, že je to velká řehole,“ vypráví herečka.

„Šéfkuchařům často chybí kvalitní pracovníci a není divu. Ta práce není dobře placená, přitom během dne krájíte kvanta zeleniny, do toho se vám někde něco vaří, chvilku je vám zima, pak zase teplo... Takže jsem z toho měla skličující pocit,“ popisuje.

„Pak je radost slyšet třeba Marca Christova, kterému dáte zadání, že se má z talíře kouřit a do toho třeba vletět netopýr a on vymyslí úchvatné jídlo,“ popisuje spolupráci s šéfkuchařem La Degustation Bohême Bourgeoise, který za účelem natáčení připravil menu Sedm hříchů.

„Takže ano, může to být velmi kreativní a nádherná práce, ale je to asi jako v herectví nebo jakékoliv jiné profesi. V momentě, kdy jste na vrcholu, můžete si dovolit i nějakou kreativitu a jste také líp placení. Pro ty ostatní je to ale řehole,“ vypráví.

Kdyby Petře Hřebíčkové nevyšlo herectví, zřejmě by pracovala s čísly. „Studovala jsem obchodní akademii a měla jsem už dokonce domluvenou práci, takže by ze mě asi byla účetní. Ale sama si to dnes nedokážu představit. Nejspíš by to nedopadlo dobře,“ směje se.

Petra Hřebíčková a Tomáš Maštalír ve filmu Když se zhasne (2026)

„Ale tím, že jsem vždycky měla spoustu kroužků, určitě bych si vymyslela nějaké vedlejší aktivity. Jako moje sestra, ve které se vidím. Ta si taky prošla obchodní akademií. Obě jsme měly vzor v naší mamince, takže jsme šly v jejích šlépějích, ale v podstatě jsme úplně jiné. Potřebujeme se hýbat. A moje sestřička až v padesáti dala výpověď a teď dělá, co ji baví. Je strašně šikovná a kreativní. Vedla různé dětské kroužky, tábory, šije, vaří a teď je designérkou. Zabývala se tím celý život, udělala si nějaké kurzy a věnuje se navrhování oděvů i zařizování interiéru,“ říká o své sestře Monice Madajové.

Sama si od ní chce nechat vybavit pokoj pro své děti. „Ale ještě jsem jí nebyla schopná zaslat jeho rozměry,“ sype si popel na hlavu.

Od Niny, talentované ctižádostivé šéfkuchařky, kterou ve filmu hraje, se liší Petra Hřebíčková mimo jiné tím, že není až tak romantický typ. „Mě chlap utáhne spíš na humor, na to, že je mi s ním dobře, že si spolu zahrajeme třeba volejbal, než abychom se dívali do hořící svíčky a hrála nám k tomu romantická hudba. To mě rozhodně rajcuje míň, než nějaká aktivita,“ usmívá se.

Petra Hřebíčková s Matějem Dadákem v pořadu 7 pádů Honzy Dědka

Na svém partnerovi Matěji Dadákovi oceňuje i to, že dobře vaří. „Moc se s tím nemazlí. Vidí něco v ledničce a udělá z toho jednoduché ale velmi chutné jídlo. Ale brambory musí být uvařeny opravdu správně a těstoviny na skus. Takže i obyčejné aglio olio pak chutná skvěle,“ dodává.

Vaří pro pět lidí. Tři děti, které se narodily herečce krátce po sobě, ovlivňují chod rodiny i její kariéru. „Kdybych je neměla, jenom bych pracovala, protože mě baví, když můžu být kreativní. Takže děti mě zachraňují od práce, ale funguje to i naopak. Musela jsem se naučit říkat ne a zaplaťpánbůh, že jsem měla možnost si projekty vybírat. Teď když delší dobu nic nepřichází nebo sama něco odmítnu, vím, že je to dobře, protože můžu být s těmi dětmi. A pak jsem zase hrozně ráda, když si na chvíli od rodinných povinností odskočím. Protože skládat od rána do večera prádlo není právě kreativní činnost. A skloubit to celé dohromady je největší majstrštyk,“ vysvětluje.

Její partner, herec, spisovatel a scenárista Matěj Dadák, který hrál mimo jiné v seriálu Policie Modrava, toho ale umí víc než jenom vařit. Pro Českou televizi napsal scénář k šestidílné sérii o životě Pražáků na venkově. Inspirovalo ho prostředí, kde si s Petrou Hřebíčkovou koupili a následně dali do kupy chatu. Od února by se mělo začít točit. „A navíc doma zrekonstruoval podkroví! Takže mám doma stavitele - intelektuála. Jsem na něj moc pyšná,“ říká herečka.

V nové komedii Když se zhasne hraje mimo jiné Martin Pechlát či Petra Hřebíčková.

V seriálu si taky zahraje, ale nepůjde o hlavní roli. „Ta by se na mě nehodila a ani bych to nechtěla, protože by mě svazovala zodpovědnost, abych to tomu Matějovi nepokazila. Já musím být při natáčení uvolněná,“ říká jedna z našich nejobsazovanějších hereček. S postavou, kterou má v minisérii ztvárnit, je ale spokojená. „Je to moc pěkná role, taková potvůrka,“ usmívá se.

Děj filmu Když se zhasne zavede diváky do Olomouce, kde se Nina (Petra Hřebíčková) chystá otevřít vlastní restauraci. V práci se jí daří, ale její manželství s Richardem (Tomáš Maštalír), vyhledávaným gynekologem, je v troskách. Od rozvodu je dělí jediná věc – smlouva, kterou kdysi v opilosti sepsali na papírový ubrousek a ve které se zavázali, že ten, kdo zaviní konec vztahu, nedostane ze společného majetku ani korunu. Richard v zoufalství požádá kamaráda Čendu (Martin Pechlát), aby jeho manželku svedl, což ovšem nezůstane bez odezvy a odplaty.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Linda Rybová se zamilovala do kolegy herce a David se zhroutil, říká Hanychová

Agáta Hanychová (2025)

Agáta Hanychová ve svém podcastu, který moderuje společně s Ornellou Koktovou, otevřela téma, jež v posledních dnech plní společenské rubriky. Rozchod herce Davida Prachaře a herečky Lindy Rybové...

Expartnerka zápasníka Borárose zahynula při tragické nehodě. Zůstala po ní dcera

Monika Jákliová

Při vážné dopravní nehodě přišla o život Monika Jákliová (†31), kterou veřejnost znala jako bývalou snoubenku známého MMA zápasníka Gábora Borárose (33). Zanechala po sobě malou dcerku Zoru.

Z vnuka Matouše je vnučka Matylda, prozradil frontman Olympicu Petr Janda

„Z vnuka Matouše Jandy je vnučka Matylda Jandová,“ prozradil frontman Olympicu....

Muzikant Petr Janda (83) v nejnovějším rozhovoru prozradil, že syn jeho zesnulého syna Petra (†34) se cítí být ženou a tak je z vnuka Matouše (35) nově vnučka Matylda. Frontman kapely Olympic se k...

Sedmnáctiletá dcera Dary Rolins vyrazila s tátou Homolou na výlet do Thajska

Laura Homolová a její otec Matěj Homola na hudebním festivalu Benátská! s...

Frontman kapely Wohnout Matěj Homola (52) vzal do Thajska svou dceru Lauru, kterou má se zpěvačkou Darou Rolins (53). Sedmnáctiletá dcera slavného páru je v posledních letech vidět čím dál častěji a...

Sydney Sweeney v Euforii vrtí zadkem v kostýmu psa. Točí obsah pro OnlyFans

Sydney Sweeney ve třetí řadě seriálu Euforie.

Tvůrci seriálu Euforie zveřejnili trailer k třetí sérii a hned vzbudili rozruch. Sydney Sweeney (28) na posteli vrtí zadkem v sexy kostýmu psa. Tvůrce seriálu Sam Levinson potvrdil, že její postava...

Na romantiku mě chlap neutáhne. Mám radši akci, říká Petra Hřebíčková

Petra Hřebíčková na premiéře filmu Matka v trapu (Praha, 21. února 2024)

I když má se svým partnerem už tři děti, stále je svobodná. Rozvod a finanční vypořádání je pro ni tudíž trochu sci-fi. Ale na předmanželské smlouvě Petra Hřebíčková nic špatného nevidí. Její postavě...

22. ledna 2026

Naked Attraction mi otevřelo dveře, ale hůř se seznamuji, říká modelka Osladilová

Tereza Osladilová v Naked Attraction

Tereza Osladilová (25), známá z nahé seznamky Naked Attraction, promluvila v rozhovoru pro iDNES.cz o světě erotiky, vztahu k vlastnímu tělu i předsudcích, se kterými se musí denně potýkat....

22. ledna 2026

Jak na Tchaj-wanu lidé křičeli „Rumburak!“ a v USA šokovali na ulici. Dejdar vypráví

Premium
Podstatnou část své herecké cesty Martin Dejdar spojil s divadlem, konkrétně s...

Jeho tvář i jeho hlas stoprocentně znáte. Ať už vás za srdce chytá bolševiky šikanovaný, ale nezlomný Antonín Maděra ze Zdivočelé země či jste fanouškem Ozzáka z nesmrtelného sitcomu Comeback. Nebo...

21. ledna 2026

Survivor Česko & Slovensko odstartuje 23. února 2026. Poprvé nabídne tři díly týdně

Survivor Česko & Slovensko 2026 odstartuje 23. února.

Survivor Česko & Slovensko startuje 23. února 2026 a přinese hned několik zásadních novinek. Poprvé v historii nabídne tři šedesátiminutové epizody týdně.

21. ledna 2026  12:08

Expartnerka zápasníka Borárose zahynula při tragické nehodě. Zůstala po ní dcera

Monika Jákliová

Při vážné dopravní nehodě přišla o život Monika Jákliová (†31), kterou veřejnost znala jako bývalou snoubenku známého MMA zápasníka Gábora Borárose (33). Zanechala po sobě malou dcerku Zoru.

21. ledna 2026  11:21

Meghan Trainorová má třetí dítě. Vytouženou holčičku jí porodila náhradní matka

Meghan Trainorová v Los Angeles (10. listopadu 2025)

Zpěvačka Meghan Trainorová (32) překvapila fanoušky fotkou s novorozeným miminkem. Předtím totiž předváděla svou štíhlou postavu a rady, jak cvičit, abyste neměli „boky jako skříň.“ Nic...

21. ledna 2026  10:56

Martin Dubovický opustil seznamovací show Bachelor krátce před finále

Martin Dubovický a Pavla Vaníčková v show Bachelor Česko 2 (ostrov Tenerife,...

Překvapivé vyřazení Kristy vystřídal pohádkový konec. Martin Dubovický (34) se rozhodl opustit show Bachelor krátce před koncem. Některá rozhodnutí už podle jeho slov nebylo možné dál odkládat.

21. ledna 2026  9:58

Penis jako symbol moci. Hvězda seriálu Sektor se ukázala nahá v odvážné scéně

Herečka Myha’la Herroldová v seriálu Sektor (Industry), 2026

V nové řadě seriálu Sektor (v originále Industry) překvapila herečka Myha’la Herroldová (29) diváky odvážnou scénou, která vyvolala silné reakce fanoušků. Herečka k ní uvedla, že hojně komentovaný...

21. ledna 2026

Manžel potřebuje mít vše srovnané a pořád mi uklízí věci, říká Polišenská

Lucie Polišenská v Show Jana Krause (21. ledna 2026)

Herečka Lucie Polišenská (39) se svým manželem Romanem střídá život v Praze a na venkovském statku. V Show Jana Krause se rozpovídala o tom, jak chová kachny a pěstuje zeleninu, i co jí irituje na...

21. ledna 2026

Transplantace nebyl rozmar, úbytek vlasů jsem roky zakrýval pudrem, říká Vršanský

Moderátor Dominik Vršanský

Moderátor Dominik Vršanský (31) má za sebou transplantaci vlasů. V rozhovoru pro iDNES.cz prozradil, že na zákrok odcestoval do Turecka, kde mu byl oporou kamarád herec Vincent Navrátil. Nešlo ale o...

21. ledna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Je to sestříhané, řekl Kraus u soudu, který řešil nahrávku s údajným přiznáním ke znásilnění

Adam Kraus a Nikol Enevová na cenách TýTý (11. dubna 2015)

V případu herce Adama Krause obžalovaného ze znásilnění své expartnerky přehrál v úterý Obvodní soud pro Prahu 2 nahrávku, která má být klíčovým důkazem obžaloby a herce z činu usvědčovat. Ten vinu...

20. ledna 2026  14:30

Jennifer Garnerová se svěřila, co bylo na rozvodu s Benem Affleckem nejtěžší

Ben Affleck a Jennifer Garnerová (New York, 19. listopadu 2014)

Herečka Jennifer Garnerová po letech poprvé veřejně popsala, jaký byl rozvod s exmanželem Benem Affleckem. V rozhovoru pro britské vydání magazínu Marie Claire řekla, že největší bolest pro ni nebyla...

20. ledna 2026  13:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.