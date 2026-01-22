Na romantiku mě chlap neutáhne. Mám radši akci, říká Petra Hřebíčková

Protože Petra Hřebíčková hraje ve filmu šéfkuchařku, rozhodla se na vlastní pěst ještě před natáčením zjistit, jak to v profesionální kuchyni chodí.
„Byla jsem v jednom hotelu na severní Moravě a tam jsem požádala šéfkuchaře, jestli bych se nemohla podívat na jeho pracoviště, abych zjistila, co vlastně tahle profese obnáší. A přišla jsem na to, že je to velká řehole,“ vypráví herečka.
„Šéfkuchařům často chybí kvalitní pracovníci a není divu. Ta práce není dobře placená, přitom během dne krájíte kvanta zeleniny, do toho se vám někde něco vaří, chvilku je vám zima, pak zase teplo... Takže jsem z toho měla skličující pocit,“ popisuje.
„Pak je radost slyšet třeba Marca Christova, kterému dáte zadání, že se má z talíře kouřit a do toho třeba vletět netopýr a on vymyslí úchvatné jídlo,“ popisuje spolupráci s šéfkuchařem La Degustation Bohême Bourgeoise, který za účelem natáčení připravil menu Sedm hříchů.
„Takže ano, může to být velmi kreativní a nádherná práce, ale je to asi jako v herectví nebo jakékoliv jiné profesi. V momentě, kdy jste na vrcholu, můžete si dovolit i nějakou kreativitu a jste také líp placení. Pro ty ostatní je to ale řehole,“ vypráví.
Kdyby Petře Hřebíčkové nevyšlo herectví, zřejmě by pracovala s čísly. „Studovala jsem obchodní akademii a měla jsem už dokonce domluvenou práci, takže by ze mě asi byla účetní. Ale sama si to dnes nedokážu představit. Nejspíš by to nedopadlo dobře,“ směje se.
„Ale tím, že jsem vždycky měla spoustu kroužků, určitě bych si vymyslela nějaké vedlejší aktivity. Jako moje sestra, ve které se vidím. Ta si taky prošla obchodní akademií. Obě jsme měly vzor v naší mamince, takže jsme šly v jejích šlépějích, ale v podstatě jsme úplně jiné. Potřebujeme se hýbat. A moje sestřička až v padesáti dala výpověď a teď dělá, co ji baví. Je strašně šikovná a kreativní. Vedla různé dětské kroužky, tábory, šije, vaří a teď je designérkou. Zabývala se tím celý život, udělala si nějaké kurzy a věnuje se navrhování oděvů i zařizování interiéru,“ říká o své sestře Monice Madajové.
Sama si od ní chce nechat vybavit pokoj pro své děti. „Ale ještě jsem jí nebyla schopná zaslat jeho rozměry,“ sype si popel na hlavu.
Od Niny, talentované ctižádostivé šéfkuchařky, kterou ve filmu hraje, se liší Petra Hřebíčková mimo jiné tím, že není až tak romantický typ. „Mě chlap utáhne spíš na humor, na to, že je mi s ním dobře, že si spolu zahrajeme třeba volejbal, než abychom se dívali do hořící svíčky a hrála nám k tomu romantická hudba. To mě rozhodně rajcuje míň, než nějaká aktivita,“ usmívá se.
Na svém partnerovi Matěji Dadákovi oceňuje i to, že dobře vaří. „Moc se s tím nemazlí. Vidí něco v ledničce a udělá z toho jednoduché ale velmi chutné jídlo. Ale brambory musí být uvařeny opravdu správně a těstoviny na skus. Takže i obyčejné aglio olio pak chutná skvěle,“ dodává.
Vaří pro pět lidí. Tři děti, které se narodily herečce krátce po sobě, ovlivňují chod rodiny i její kariéru. „Kdybych je neměla, jenom bych pracovala, protože mě baví, když můžu být kreativní. Takže děti mě zachraňují od práce, ale funguje to i naopak. Musela jsem se naučit říkat ne a zaplaťpánbůh, že jsem měla možnost si projekty vybírat. Teď když delší dobu nic nepřichází nebo sama něco odmítnu, vím, že je to dobře, protože můžu být s těmi dětmi. A pak jsem zase hrozně ráda, když si na chvíli od rodinných povinností odskočím. Protože skládat od rána do večera prádlo není právě kreativní činnost. A skloubit to celé dohromady je největší majstrštyk,“ vysvětluje.
Její partner, herec, spisovatel a scenárista Matěj Dadák, který hrál mimo jiné v seriálu Policie Modrava, toho ale umí víc než jenom vařit. Pro Českou televizi napsal scénář k šestidílné sérii o životě Pražáků na venkově. Inspirovalo ho prostředí, kde si s Petrou Hřebíčkovou koupili a následně dali do kupy chatu. Od února by se mělo začít točit. „A navíc doma zrekonstruoval podkroví! Takže mám doma stavitele - intelektuála. Jsem na něj moc pyšná,“ říká herečka.
V seriálu si taky zahraje, ale nepůjde o hlavní roli. „Ta by se na mě nehodila a ani bych to nechtěla, protože by mě svazovala zodpovědnost, abych to tomu Matějovi nepokazila. Já musím být při natáčení uvolněná,“ říká jedna z našich nejobsazovanějších hereček. S postavou, kterou má v minisérii ztvárnit, je ale spokojená. „Je to moc pěkná role, taková potvůrka,“ usmívá se.
Děj filmu Když se zhasne zavede diváky do Olomouce, kde se Nina (Petra Hřebíčková) chystá otevřít vlastní restauraci. V práci se jí daří, ale její manželství s Richardem (Tomáš Maštalír), vyhledávaným gynekologem, je v troskách. Od rozvodu je dělí jediná věc – smlouva, kterou kdysi v opilosti sepsali na papírový ubrousek a ve které se zavázali, že ten, kdo zaviní konec vztahu, nedostane ze společného majetku ani korunu. Richard v zoufalství požádá kamaráda Čendu (Martin Pechlát), aby jeho manželku svedl, což ovšem nezůstane bez odezvy a odplaty.