Roli od Menzela jsem nejdřív nechtěla, protože byla nahulatá, říká Hřebíčková

„Pro film Obsluhoval jsem anglického krále mě našli ve Zlíně. Casting jezdil po českých luzích a hájích a dostal se až do Zlína,“ vzpomíná Hřebíčková.
„Původně jsem v tom nechtěla hrát, protože to byla taková nahulatá role. Ale nakonec jsme se s panem Menzelem setkali a on mi vysvětlil, jak to bude probíhat a že ta role bude mít vyšší význam. A měla,“ vysvětluje.
„Třeba takový můj kolega Langmajer s nahotou nemá vůbec žádný problém. On kolikrát, když hrajeme nějaké představení třeba po měsíci, tak říká, že když budeme mít nějaké okno, tak že se svlékne,“ práskla na kolegu Hřebíčková. S Jiřím Langmajerem hraje velmi často a občas je to hodně vyčerpávající.
„Vždycky mi říká, že musím jíst různé doplňky stravy, když vidí, že už na tom nejsem úplně dobře. Třeba probiotika. Když jsme zkoušeli, tak jsem hodně sešla, to zkoušení bylo hodně náročné. Tak mi nějaký doplněk věnoval,“ vzpomíná.
|
Už žádné cigarety. Herečka Petra Hřebíčková promluvila o nemoci plic
Ve filmu Bezva ženský na krku ho jednou zbila. „Fakt to bolelo. Nezapomněla jsem, že to hraju. Já se ho zeptala, jestli to bolí a on říkal, že v pohodě, ať se nebojím. Bila jsem ho ploutví a ono to vypadá, že to je gumové, ale je to hodně pevné. Tak měl takové šlice, ale držel. Nic mi nevyčítal,“ popisuje herečka, která vychovává dva syny a občas má co dělat, aby je nezbila.
„Já děti varuju, když začínám cítit bezmoc. Když celé odpoledne řešíme jednu věc, tak to pak najednou bouchne. A pak je to rychlý, najednou jsou úkoly hotové, uklizeno a jde se spát. Ale někdy musím odejít, jinak bych těm dětem třeba ublížila,“ prozradila herečka. Synové si z toho ale moc nedělají. „Děti mě mají na háku. Autoritu jsem si u nich ještě nevybudovala,“ přiznává Hřebíčková.