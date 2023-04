Musím být stále v běhu, pak nemám čas stárnout, říká Petra Černocká

Vaší vnučce Olivii Coco už je téměř 12 let. V jaké fázi „babičkování“ se zrovna nacházíte?

No zrovna teď je to fáze trošku zklamané babičky, která se hezky starala o roztomilou malou holčičku a ta najednou vyrostla, chodí do školy, a tak samozřejmě maminka už odevzdává vnučku babičce jenom příležitostně. Coco je na hudebním gymnáziu, už si drandí po Praze sama, jezdí tramvají. Nepotřebuje babiččino vyzvedávání ze školy a už tady tolik nepřespává. Musím říct, že to nesu trošku smutně, protože jsem to měla moc ráda, když tady pobývala, bylo to fajn, jenomže teď už prostě není čas.