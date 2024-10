Nechápu, že se někdo těší do penze, říká herečka a zpěvačka Petra Černocká

Na návštěvě u Petry Černocké se dnes sešla vzácná společnost. Vy sama jste tu dnes předávala vlastní obraz na přání. Komu?

Kolega David Novotný mě požádal, abych jeho kamarádovi Lubošovi namalovala Saxanu. Je to mladej chlap, ten film ještě neviděl tolikrát a nemá ho okoukaný. Tak jsem namalovala dramatickou krajinku se Saxanou.

Kolik Saxan na svých obrazech už máte na kontě?

Saxany dělám vyloženě jen na požádání. Často to maluji pro něčí vnoučata. Jedna Saxana je na obrazu třeba na Václaváku, Karlův most se mi také moc povedl. Ale to si koupil nějaký Japonec. Jinak maluji všechno, co mě napadne. Víc jsem se začala malování věnavat během covidu – a nějak mi to už zůstalo. Obrazy posílám do galerie, můj manžel Jirka to vozí na sever Čech, kam jezdíme na chalupu. Tam je pěkná galerie v Úštěku, Snažím se o různé obrazy, protože lidé mají velmi různý vkus, ale docela zabírají krajinky. To umím.

Říkala jste, že mladý člověk nemůže mít tu Saxanu ještě okoukanou, vy už to tak máte?

Ona je podle mě už celá taková hodně zleva i zprava použitá. U mě na ni vždycky dojde. Už nevím, co bych k ní dodala. Ale furt mi dělá radost a vlastně jsem jí vděčná, protože to je takové moje logo. Já už to poznám: když jedu třeba v metru, tak najednou vidím v něčích očích takový ten charakteristický záblesk „tu znám, to je ta, co hrála Saxanu“.

Petra Černocká ve filmu Dívka na koštěti (1971)

V jednom z rozhovorů jste zmínila, že vás kolikrát šokují sousedky, když vám řeknou „včera to dávali!“

Ano, ano. Já nedávám tak úplně pozor na televizi, koukám někdy spíš na zpravodajství. Ale dobré sousedky mě vždycky každoročně pochválí, protože každý rok Saxana někde běží. Já to takhle s tou rolí dotáhnu až úplně do finále. Furt budu nejdřív ta slečna, co ji hrála, pak ta paní, pak ta stará paní, no a pak už mi to snad dají i na náhrobek.

Lichotkám určitě neuniknete ani dnes, protože se stále udržujete ve fenomenální formě. Narozeniny, které máte před sebou, by vám nikdo nehádal.

Já tedy taky tiše doufám. Ale můžu říct, že je to taková ostražitost ducha i těla. Vím, co hrozí, takže se o všechno možné zajímám, tvořím, píšu texty, dělám písničky, maluji obrazy a ono to člověka drží v jakési pohotovosti. Vůbec nechápu, jak se někdo může těšit do penze. Co potom? Někteří lidé si sednou na kanape a jen koukají na televizi a to je celé! Já jsem vlastně furt v pozoru. Chodím třikrát týdně na jógu, když jsem vzorná, a snažím se nepřibírat. Ale co se budu vytahovat? Spousta holek v mém věku to tak dělá, prostě se snažíme být fit, dokud to jde.

Váha a zrcadlo, jsou to vaše kamarádky?

Zrcadlo mám tedy hodně blbé, nebo možná realistické. Mám světlo nahoře nad ním, nejlepší je ale zepředu. Mám pocit, že na jevišti, nebo když je všechno dobře nasvíceno ve studiu v televizi, tak je to dobré. Ale mnohdy mi lidé říkají, že jsem v reálu o něco hezčí a hubenější než v televizi. Nevím, čím to je.

Říká se, že kamera přidává několik kilo navíc.

Ano, to se vždycky říkalo, že přidává. Ale já v té televizi nejsem tak často, abych mohla hodnotit.

Chystáte narozeninový koncert, bude se konat 5. listopadu v Divadle ABC. Na co se mohou diváci a fanoušci těšit?

Přece na mě! Já mám pocit, že fanoušci už mě mají hodně nakoukanou a už vědí, tak musím překvapit a nevím, čím. Ale překvapím je hosty, přijde i má dcera, ta to se mnou celé sestavila, jak bude vypadat podoba toho koncertu a připravila se mnou celou dramaturgii. Zazpíváme si tam a bude tam i můj muž. Také přijdou mě milí zpěváci, jako třeba Věra Martinová nebo Radek Tomášek. Celoživotně tíhnu k folku a country. Sama mám také hodně country písniček. Večer bude načechraný hosty a bude tam i folková skupina Bokomara, celá kapela, aby jeviště nebylo prázdné. Zahrajeme si všichni dohromady na střídačku a snad to dopadne dobře.

Má koncertování pozitivní vliv na vaši fyzickou schránku?

Mluvila jsem o tom s lidmi, kteří dělají stejné povolání a všichni se shodli na tom, že ta energie ze sálu umělce povzbudí. Já to úplně tak nevidím. Mě vždycky povzbudí, když vidím, že se lidi baví. Kdyby tam seděli jen tak, tak žádná energie nebude. Proto se vždycky snažím to rozpohybovat. A můj muž má na jevišti taky pěkné kecy. Pozor, to je provokatér, on chce, a aby byla trošku sranda – aby nešlo jen o koncert. Tím pádem musím i já vymýšlet, jak na to. Když se lidé smějí, to vás nabíjí – člověk vidí, že je užitečný. Ne, že by posílali nějakou energii jen tak zadara. Ale vy víte, že jste ten večer splnili úkol. A já mám pocit, že plnění úkolů patří k životu. Ještě tak dvě hodiny po koncertu jsem vždycky úžasně mentálně načechraná a fit.

Určitě vás lze označit za žijící ikonu. Když se podíváte do novin a zjistíte, že někdo, koho jste třeba byť jen platonicky milovala, už není mezi námi, co se ve vás v ten moment odehrává?

Vždycky si říkám, proč jsem těm lidem víc nevolala, nesešla se s nimi častěji a nebyli jsme víc v kontaktu. Někoho člověk nevidí dvacet let a má pocit, že je to pořád dobrý a najednou zjistí, že se něco semlelo a že vlastně není. Například s Naďou Urbánkovou jsem byla velmi v kontaktu, když už to s ní bylo špatné a krásně jsme si povídaly. Znala jsem jí ze Semaforu a nevěděla jsem, že je tak hluboce věřící člověk. Říkala mi hezké věci – třeba jak kouká na rybník a plavou tam kačenky. Byla velmi dobře naladěná. Když odejde náhle někdo, s kým jsme v mládí byly kamarádky, jako byla třeba Jana Šulcová... Ti lidé mi moc chybí.

Je to pro vás určitá motivace, být tady co nejdéle?

Já tu nechci být co nejdéle, kdyby mě třeba měli udržovat v nějakém podivném stavu! (smích) To by se mi nelíbilo. Já mám pocit, že příroda ví, co dělá. Je tedy fakt, že dnes doktoři dovedou opravdu prodloužit život. Statistiky hovoří jasně. Teď jde o to, jak kvalitní ten prodloužený život je. Pravda je, že dříve jsem o tom neuvažovala a teď už někdy nadzvednu i toto téma a říkám si, tak jak to teda bude? Ale ještě je čas.