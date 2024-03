Mám v sobě civilní stud. Nedokážu se rozčílit na povel, říká Petra Černocká

Našel ji v Semaforu, kde tou dobou hrála v inscenaci Čarodějky. „Tam stála na jevišti Křesadlová a vedle ní menší Černocká, tedy já. Věra byla nádherná sexy baba, ale Vorlíček potřeboval jiný typ, takový školní. A to jsem byla spíš já,“ vzpomíná, čím režiséra zaujala.

Jenomže jakoby jí dívka na koštěti udělala medvědí službu. Další role nepřicházely. „Saxana byla nespecifická. Já bych řekla, že taková somnambulní, jakoby náměsíčná. Ničemu nerozuměla. A to se mi hrálo bezvadně, protože koukat na všechno jako puk, to já umím. Proto možná nic dalšího nepřišlo. Akorát Slováci mě obsadili,“ řekla.

Sylvia Turbová, Petra Černocká a Július Pántik v seriálu Nepokojná láska (1975)

V třídílném televizním seriálu Nepokojná láska hrála dceru Júlia Pántika a pak měla hlavní roli – matky, která žije sama s dítětem – ve filmu Otec. „A tam jsem pochopila, kde jsou moje nedostatky. Protože pan režisér Andrej Lettrich říkal to samé, co předtím Vorlíček. Že se musím vyhecovat. Já mám v sobě takový civilní stud, a když se mám rozčílit, tak mi to nejde. Vždycky se to muselo točit víckrát. Pamatuji se, jak mi režisér pokaždé říkal: ‚Prosím tě, přidej! To je vlažné.‘ Až teprve potom jsem vykřikla a něco řekla. A pak mě pochválil: ‚No, takhle vypadá vyděšená, hysterická matka!‘ Já prostě tyhle emoce dávám až na druhou dobrou,“ prozradila.

Hysterická není Černocká ani v soukromí. „Naopak, jsem velmi racionální mírná osoba se smyslem pro humor. Místo toho, abych se rozčílila, dělám si ze všeho legraci. Já se nervovat nechci, kdežto můj muž, který je naopak temperamentní, mi vždycky říká: ‚Já být na tvém místě, tak bych mu řekl…‘ Já ne, já bych neřekla nic. Protože nechci vyvolat konflikt. Většinou je to zbytečné. To už by muselo jít o něco hodně vážného,“ vysvětluje. „Je spousta lidí, kteří jsou energičtí, mají svůj názor a právem ho prosazují, ale já si radši před každým couvnu a říkám si: Co když je to vůl? A pro jistotu se s ním nebavím vůbec.“

Barbora Vaculíková a její dcera Coco v pořadu Múzárium aneb všechny múzy světa (2023)

Nejen její životní partner a kolega kytarista Jiří Pracný má odlišnou povahu, ale i dcera, kterou má zpěvačka s Janem Vaculíkem. „Bára je strašně hodná, snad ještě hodnější než já. A když přijde na návštěvu, tak mě obejme. To já nedělám. Přitom mě to od ní vždycky potěší. Já bych jí to taky chtěla dát, ale nemám to v sobě, všechno spíš okecám,“ říká.

Bára zpívá s Yellow Sisters a první umělecké krůčky už má za sebou i její dcera Olivie Coco. Na Déčku byla společně se svojí matkou průvodkyní televizního pořadu Múzárium aneb Všechny múzy světa. „Mně to vůbec nepřekvapuje, věděla jsem, už když byla malá holka, že má bujnější letoru a že je hodně výřečná. Teď hlavně dabuje. A moc hezky zpívá, chodí na hudební gymnázium,“ prozradila.

Všechno nasvědčuje tomu, že osudem třináctileté Coco bude showbyznys a Černocká je z toho nadšená. „Jsem ráda, že naše rodinná linka pokračuje. Dcera zpívá, vnučka zpívá, přijde mi to přirozené. Kdoví, jestli bych nebyla zklamaná, kdyby měla nějaké obyčejnější, civilní povolání. I když každou profesi, kterou by dělala dobře, bych brala,“ přiznává.

Zatímco jiní umělci nevidí rádi, když se jejich děti rozhodnou pro uměleckou dráhu, protože se bojí, že nebudou mít dost práce a taky že prožijí nejrůznější zklamání, která by je mohla psychicky poznamenat, Černocká má jiný názor. „Sama jsem si tím prošla, tak vím, jak to s tou kariérou je. Pořád nahoru dolů, ale já si myslím, že je to zdravé. Umělec musí zažít i propady, nějaký průšvih anebo situace, kdy se mu nedaří. Protože pak se z něj stane lepší umělec i člověk. A hlavně tohle volné povolání vás naučí postarat se o sebe. Jste pak se sebou spokojenější, když zjistíte, že si vždycky umíte nějak poradit,“ dodala.