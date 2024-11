Nechtějí mi to říct, stýská si Petra Bučková, která nezná svého dědu

Zahrála si v řadě seriálů, mimo jiných v Ordinaci v růžové zahradě, Hlavě Medúzy, Kriminálce Anděl, Jitřní záři ale i v zahraničních jako jsou Carnival Row, Brecht a další. Na Voyo je v současné době k vidění v druhé řadě seriálu Sex O´Clock a na Nově v Ulici, kde hraje partnerku Petra Vacka.

„Byla to taková paní Columbová, pořád se o ní mluvilo, ale nikdo ji nikdy neviděl. Až teď,“ říká o své postavě Bučková, která pochází z neherecké rodiny.

Petr Vacek a Petra Bučková v seriálu Ulice

Matka učí na zvláštní škole a svoji práci miluje, takže odmítá jít do důchodu. „Když jsem byla malá, jezdívala jsem s maminkou a její třídou na školu v přírodě,“ vzpomíná herečka na dětství, ze kterého dnes může čerpat ve svých rolích.

Otec ji trošku „cvičil“. „Sám měl věci v komíncích, po nás to naštěstí nechtěl, ale pamatuji se, když jsem jako hodně malá byla s tátou na běžkách a už nemohla, jak mi dával přednášku o Meresjevovi. Nebo si mě postavil na ramena a řekl, ať se dotknu stropu. A když se bojíš, tak jsi posera, prohlásil. Takže vojenský trénink se doma konal,“ usmívá se.

O dědovi z otcovy strany nic neví. O tom pokrevním, protože pan Buček si jejího tátu osvojil. „Říkám mu dědo a je pro mě opravdu dědou. Ale biologicky… Je tam nějaké tajemství, které mi nechtějí prozradit,“ vysvětluje.

Je tudíž možné, že právě z této neznámé větve pocházejí geny, které ji předurčily k herectví. „Těžko říct,“ krčí rameny Bučková a není si jistá, jestli vůbec chce svého skutečného dědu vypátrat. „Občas se mi někdo ozve, jestli nejsme příbuzní a já musím odpovídat, že bohužel ne. Nevím kde můj skutečný děda je, ani jak vypadá, jestli žije a čím se živí.“

Bučková má za sebou záviděníhodný měsíc. Do kin vstoupil film Poklad, v němž hraje instruktorku potápění, začala se objevovat v Ulici, v seriálu Sex O´Clock, kde je uštvanou mámou dvou puberťáků, jejíž manžel prošel coming-outem a objevila se i v jednom z dílů Záhadných případů, jenž vzbudil velký ohlas. Téma, které tento seriál otevřel, jí bylo blízké, byť sama by se na psychotroniky v nouzi neobracela.

Svoji ezocestu má už prý za sebou. V minulosti se zúčastňovala meditačních setkání, vyzkoušela si holotropní dýchání, očišťující víkendy. „Chtěla jsem se zbavit stop z minulosti, které mě nějakým způsobem omezovaly. Jenomže pobyt v takových komunitách člověku sice přinese určitou úlevu, ale zároveň vidí, že fungují stejně jako jakékoliv jiné spolky. Často tam jde o moc a žárlivost. A je tam i mnoho šarlatánů a jedinců, kteří vaší situace umí zneužít. Od chvíle, kdy jsem takto prozřela, jsem velmi obezřetná,“ říká herečka.

Už pár let žije s psychoterapeutem, takže by se mohlo zdát, že v případě potřeby se může obrátit na něj. Jenomže… „Vedeme hluboké diskuse, ale nikdy to není psychologický rozhovor. Já bych byla i ráda, kdyby mi občas v něčem poradil, třeba jak se zbavit trémy, ale on tvrdí, že si musím najít někoho jiného,“ vysvětluje herečka.

Thomas Huber a Petra Bučková

Potkali se jako zdravotní klauni a dodnes bydlí odděleně. Thomas v Rakousku, Petra v Česku. Naděje, že se jeden z nich obětuje a odstěhuje za druhým, se zdá být nereálná. Oba ke své práci potřebují mateřštinu. Navíc Thomas má v Rakousku dceru.

Tak jako má pestrý život Petra, má ho po pracovní stránce i on. Mimo jiné je totiž iluzionista. „Točila jsem do noci Ulici nebo jsem hrála někde v Olomouci s Lukášem Hejlíkem, když tady teď Thomas týden byl, a najednou vidím na Instagramu video, že na záchodě v mém bytě nafotil nějaký vtipně udělaný trik. Pak ještě v mé komoře... Neustále trénuje nová čísla, strašně ho to baví a pak s tím vystupuje,“ vypráví.

„Je nám spolu dobře. Thomas je chytrý, takže si můžeme popovídat, máme se rádi a zároveň mezi námi funguje chemie. A je to chlap, co má pevný stisk, což je skvělé,“ říká Bučková, která se zúčastnila otevření kavárny Kafe Prales. Patří její kolegyni, podnikatelce, scénografce a herečce Ha Thanh Špetlíkové, která hodlá z výdělků podporovat organizaci Save - Elephants, jež se zabývá ochranou pralesních slonů.