Petra Bučková uvedla, že lékaři jí doporučovali genetické vyšetření už před lety. Herečka ale přiznala, že vše dlouho odkládala. „Nikdy jsem nebyla příznivkyní radikálních řešení,“ svěřila se v rozhovoru pro magazín Moje psychologie. Nakonec si ale po třech letech uvědomila, že nechce zbytečně riskovat své zdraví.
Po potvrzení mutace BRCA následovala série operací. Herečka podstoupila preventivní odstranění obou prsů a následně také rekonstrukci. „Pak už se věci prostě děly,“ popsala Bučková chvíli, kdy se rozhodla jednat.
Přiznala také, že samotná léčba i rekonvalescence byly velmi bolestivé. „Šest týdnů jsem procházela obrovskou bolestí,“ uvedla otevřeně. „Mám velmi tenkou kůži, takže jsem měla modřiny a bolel mě každý dotyk. Celý prosinec a začátek ledna jsem se nemohla pořádně hýbat,“ vysvětlila.
Herečka zároveň upozornila, že prevence je podle ní nesmírně důležitá. Kvůli zákroku navíc čelila i dalším zdravotním komplikacím včetně rychlého nástupu menopauzy. „Kvůli zdravotnímu riziku se nemůže užívat hormonální léčba. Začala jsem rehabilitovat, cvičit, chodit, brát doplňky stravy a taky si hlídat spánek. Pokud cvičím a dobře spím, cítím se líp.“
Podobný preventivní krok podstoupily v minulosti například také zpěvačka Marta Jandová (52) a hollywoodská herečka Angelina Jolie (50), která o své zkušenosti veřejně promluvila už v roce 2013. Právě její příběh tehdy výrazně zvýšil povědomí o mutaci genů BRCA a možnostech prevence rakoviny prsu.
Petra Bučková patří mezi výrazné české herečky televizní, filmové i divadelní scény. Diváci ji znají například ze seriálů Ordinace v růžové zahradě, Ulice, Hlava Medúzy, Sex O’Clock nebo z nového seriálu Polabí. Objevila se také ve filmu Kouzlo derby či minisérii Jitřní záře.
Herečka si dlouhodobě střeží soukromí, známá je ale svou podporou charitativních projektů a aktivitami spojenými se zdravotní prevencí.