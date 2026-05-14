Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Herečka Petra Bučková si nechala vzít prsa. Šest týdnů obrovské bolesti, popsala

Autor:
  10:00
Herečka Petra Bučková (47) má za sebou velmi náročné období. Kvůli vysokému riziku rakoviny prsu se rozhodla podstoupit preventivní oboustrannou mastektomii, tedy odstranění prsních žláz. K radikálnímu kroku přistoupila poté, co jí lékaři potvrdili mutaci genů BRCA, kterou zdědila po mamince. O svém rozhodnutí nyní otevřeně promluvila a přiznala, že cesta nebyla vůbec jednoduchá.
Herečka Petra Bučková (2024)

Herečka Petra Bučková (2024) | foto: Voyo

Herečka Petra Bučková na předávání cen Český lev (Praha, 14. března 2026)
Petra Bučková
Petra Bučková v seriálu Sex O’Clock (2024)
Petra Bučková a Václav Vašák v druhé řadě seriálu Sex O’Clock (2024)
67 fotografií

Petra Bučková uvedla, že lékaři jí doporučovali genetické vyšetření už před lety. Herečka ale přiznala, že vše dlouho odkládala. „Nikdy jsem nebyla příznivkyní radikálních řešení,“ svěřila se v rozhovoru pro magazín Moje psychologie. Nakonec si ale po třech letech uvědomila, že nechce zbytečně riskovat své zdraví.

Petra Bučková se svlékla v seriálu Sex O’Clock. Prsa už někdy viděl každý, říká

Po potvrzení mutace BRCA následovala série operací. Herečka podstoupila preventivní odstranění obou prsů a následně také rekonstrukci. „Pak už se věci prostě děly,“ popsala Bučková chvíli, kdy se rozhodla jednat.

Přiznala také, že samotná léčba i rekonvalescence byly velmi bolestivé. „Šest týdnů jsem procházela obrovskou bolestí,“ uvedla otevřeně. „Mám velmi tenkou kůži, takže jsem měla modřiny a bolel mě každý dotyk. Celý prosinec a začátek ledna jsem se nemohla pořádně hýbat,“ vysvětlila.

Herečka Petra Bučková (2024)
Herečka Petra Bučková na předávání cen Český lev (Praha, 14. března 2026)
Petra Bučková
Petra Bučková v seriálu Sex O’Clock (2024)
67 fotografií

Herečka zároveň upozornila, že prevence je podle ní nesmírně důležitá. Kvůli zákroku navíc čelila i dalším zdravotním komplikacím včetně rychlého nástupu menopauzy. „Kvůli zdravotnímu riziku se nemůže užívat hormonální léčba. Začala jsem rehabilitovat, cvičit, chodit, brát doplňky stravy a taky si hlídat spánek. Pokud cvičím a dobře spím, cítím se líp.“

Podobný preventivní krok podstoupily v minulosti například také zpěvačka Marta Jandová (52) a hollywoodská herečka Angelina Jolie (50), která o své zkušenosti veřejně promluvila už v roce 2013. Právě její příběh tehdy výrazně zvýšil povědomí o mutaci genů BRCA a možnostech prevence rakoviny prsu.

Petra Bučková patří mezi výrazné české herečky televizní, filmové i divadelní scény. Diváci ji znají například ze seriálů Ordinace v růžové zahradě, Ulice, Hlava Medúzy, Sex O’Clock nebo z nového seriálu Polabí. Objevila se také ve filmu Kouzlo derby či minisérii Jitřní záře.

Herečka si dlouhodobě střeží soukromí, známá je ale svou podporou charitativních projektů a aktivitami spojenými se zdravotní prevencí.

Rozstřel

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Euforie opět budí kontroverze. Explicitní scény Sydney Sweeney šokují diváky

Sydney Sweeney v seriálu Euforie (2026)

Také další díl seriálu Euforie vyvolal mezi diváky bouřlivé reakce kvůli scénám s herečkou Sydney Sweeney (28). Fanoušci na sociálních sítích kritizují epizodu za to, že překročila hranici a zašla...

Jak dnes vypadá sestřička Ina z Nemocnice na kraji města? Čunderlíkové je 74 let

Iva Janžurová a Andrea Čunderlíková v seriálu Nemocnice na kraji města (1977)

Andreu Čunderlíkovou, která oslavila před pár dny své 74. narozeniny, si televizní diváci navždy spojili s jemnou sestřičkou Inou z kultovního seriálu Nemocnice na kraji města (1977–1981). Přestože...

OBRAZEM: Finalistky Miss Czech Republic 2026 v plavkách i společenských šatech

Finalistky Miss Czech Republic 2026

Finále Miss Czech Republic se blíží, diváci budou moci sledovat živý přenos na televizních obrazovkách v sobotu 23. května večer. Která z dívek získá vítěznou korunku a stane se královnou krásy pro...

Další zpackaná plastika. Katie Price má posunuté pozadí a problém s ústy

Katie Price s manželem v Dubaji (květen 2026)

Bývalá modelka Katie Price (47) je v rukou plastických chirurgů jako doma. Co odmítnou operovat evropští lékaři, zvládnou turečtí nebo dubajští. Teď se jí ale jeden takový výlet, na který vyrazila s...

Brzobohatý oznámil konec manželství. S Danielou jsme se rozešli v klidu, sdělil

Manželé Daniela Brzobohatá a Ondřej Gregor Brzobohatý (Praha, 11. ledna 2024)

Spekulace o rozvodu Ondřeje (43) a Daniely (47) Brzobohatých se rozjely bulvárem poté, co populární moderátorka vystoupila v podcastu s Čestmírem Strakatým bez prstýnku a ze sociálních sítí zmizely...

Herečka Petra Bučková si nechala vzít prsa. Šest týdnů obrovské bolesti, popsala

Herečka Petra Bučková (2024)

Herečka Petra Bučková (47) má za sebou velmi náročné období. Kvůli vysokému riziku rakoviny prsu se rozhodla podstoupit preventivní oboustrannou mastektomii, tedy odstranění prsních žláz. K...

14. května 2026

Hvězda Lásky nebeské slaví 50. V romantické komedii okouzlila Hugha Granta

Britská herečka, zpěvačka a moderátorka Martine McCutcheonová se proslavila v...

Britská herečka, zpěvačka a moderátorka Martine McCutcheonová slaví 14. května padesáté narozeniny. Fanoušci si ji navždy spojili především s romantickou komedií Láska nebeská, kde po boku Hugha...

14. května 2026  8:30

Patrik Hartl našel porodníka pro svou dceru. Chce, aby byl u toho

Patrik Hartl (2024)

Je to prý pouhá shoda náhod, že syn se jmenuje stejně jako jeho kamarád primář gynekologicko-porodnického oddělení v Praze Podolí Hynek Heřman. Děti Patriku Hartlovi nerodil, ale spisovatel doufá, že...

14. května 2026

Pobřežní hlídka vydržela na obrazovkách 12 let. Jak vypadají hvězdy seriálu nyní?

Michael Newman (druhý zprava) v seriálu Pobřežní hlídka (1996)

Pobřežní hlídka, jejíž poslední díl se vysílal 14. května 2001, byla ve své době jedním z celosvětově nejsledovanějších televizních seriálů. Příběhy záchranářů na plážích v Los Angeles a později na...

14. května 2026

Dodavatel drog pro herce Perryho dostal dva roky vězení

Matthew Perry (Los Angeles, 28. dubna 2015)

Poradce pro léčbu drogové závislosti Erika Fleminga, který zesnulému herci Matthewu Perrymu zprostředkoval dodávky drogy ketamin, ve středu soud v Los Angeles poslal na dva roky do vězení. Informuje...

13. května 2026  21:26

Gary Cooper svou duši nespasil. Notorický sukničkář zemřel na rakovinu prostaty

Premium
Herec Gary Cooper se objevil ve 107 filmech - 14 z nich bylo němých a pouhých...

Proslul plachostí, aristokratickým vystupováním i rolemi chlapů, na které je spolehnutí. Přesto byl život hollywoodské hvězdy první velikosti Garyho Coopera plný vášně a bouřlivých románků. Divoce...

13. května 2026

Richardu Chladovi potvrzuje alibi staronový kamarád Vlasta Hájek

Anna-Marie Kánská a Richard Chlad na party Progresus v Karlových Varech (8....

Jedno se mu upřít nedá, Richard Chlad hlavu do písku nestrká. I když je v médiích líčen pomalu jako bijec MMA a přetřásá se roky stará kauza, podle níž brutálně napadl svoji bývalou přítelkyni,...

13. května 2026  12:01

Móda z Cannes: Collinsová a Fondová za dámy, Moore ukázala vychrtlá ramena

Móda na zahájení filmového festivalu v Cannes (12. května 2026)

Na zahájení filmového festivalu v Cannes dorazila spousta celebrit. Demi Moore (63), která je i v porotě, předvedla vychrtlou postavu, dámy v letech Jane Fondová (88) a Joan Collinsová (92) zastínily...

13. května 2026  11:29

„Dvojče“ Margot Robbie chce vydělat. Další herečka zamířila na OnlyFans

Jaime Pressly ve filmu Not Another Teen Movie, 2001

Herečka Jaime Pressly (48), kterou si fanoušci už dlouhé roky pletou s Margot Robbie (35), překvapila odvážným krokem. Hvězda seriálu Jmenuju se Earl oznámila vstup na platformu OnlyFans, kde chce...

13. května 2026  10:33

Jak vypadá Shauni po letech? V nové Pobřežní hlídce budou i původní hvězdy

Erika Eleniaková v seriálu Pobřežní hlídka v roli Shauni McClainové.

Fanoušci kultovního seriálu Pobřežní hlídka se mají na co těšit. Do chystané nové série se totiž vrátí i jedna z původních hvězd, Erika Eleniaková (56). Ta si zahraje svou původní postavu Shauni...

13. května 2026  9:21

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Stach z jiné planety? U Krause přiznal tři zlozvyky i neschopnost zpívat

Daniel Stach v Show Jana Krause (květen 2026)

Novinář a propagátor vědy Daniel Stach (38) je podle moderátora Jana Krause nejspíš z jiné planety. Ve své Show se snažil dopátrat aspoň jedné chyby, kterou tento muž má. Stach prozradil tři zlozvyky.

13. května 2026

Finalistky Miss Czech Republic 2026 se představují. Která je vaše favoritka?

Finalistky Miss Czech Republic na soustředění v lázních na Slovensku (květen...

Česko už za pár dní pozná novou královnu krásy. O titul Miss Czech Republic 2026, korunku a účast na světových soutěžích krásy 23. května zabojuje deset finalistek. V anketě můžete hlasovat pro svoji...

13. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.