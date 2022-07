Když mě ze školy vykopli potřetí, naši to vzdali, směje se dnes Petr Vondráček

Vzpouzel jste se hrát na klavír?

Já bych to svoje hraní na piano právě oddělil od těch oficiálních hodin klavíru, které se odehrávaly v lidové škole umění. Ttam jsem vůbec chodit nechtěl. Bránil jsem se, co to šlo, raději bych si hrál s klukama na vojáky nebo kopal do balonu, ale rodiče mě nakonec donutili. Liduška mi ale dala jakous takous znalost not a třeba italského hudebního názvosloví. Ale byla tu i druhá rovina hraní. S radostí jsem si hrál na piano to, co jsem naposlouchal z německého rádia. To rádio jsme tajně a nadšeně ladili s tátou, společně pak poslouchali rokenrol a já si ty písničky nahrával na kazeťák. Například Jerryho Lee Lewise a samozřejmě Elvise Presleyho – tohle pro mě byly vzory!

Anička je pořád mazel, který se přitulí a dá tatínkovi pusu. Až se objeví nějakej potetovanej blbeček, kterej bude smrdět marihuanou, tak samozřejmě nebudu mít radost. Petr Vondráček