Hrajete hudbu Elvise Presleyho, proč právě jeho?

Elvis je bezesporu jednou z nejvýraznějších osobností velké hudební revoluce 20. století. Spojení černošské rhythm and blues a bělošské country and western, které zosobňoval, nemá v historii populární hudby obdoby. Pro mě osobně je Elvis něco jako hudební otec. Navíc dobře vypadal. A naše skupina Lokomotiva se proto už téměř třicet let snaží předávat jeho odkaz s úctou dál.

Často jsem se zamilovával do starších děvčat, která učili moji rodiče. Kvůli dobré známce z přírodopisu od mého táty se mi tyhle holky kolikrát i nečekaně věnovaly.