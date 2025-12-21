U Starky nesmíte zradit... Kluk ze vsi točil s Řepkou i Jágrem, oženil se díky Gottovi

Premium

Fotogalerie 13

Režisér, moderátor a promotér Petr Větrovský (40) má na kontě řadu sportovních dokumentů. Namátkou o zápasníkovi MMA Attilovi Véghovi, bývalé biatlonistce Gabriele Soukalové či o nejlepším střelci české fotbalové reprezentace Janu Kollerovi. | foto: Anna Kristová, MAFRA

Petr Kolář
  20:00
V kinech teď běží jeho nový film Řepka: Hříšník. Jak už název napovídá, je o někdejším kontroverzním kapitánovi fotbalové Sparty, jenž v minulosti na pár měsíců skončil i ve vězení. Režisér, moderátor a promotér Petr Větrovský má však na kontě sportovních dokumentů víc. Namátkou o zápasníkovi MMA Attilovi Véghovi, bývalé biatlonistce Gabriele Soukalové či o nejlepším střelci české fotbalové reprezentace Janu Kollerovi.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Někdejší nejmladší manažer prvoligové fotbalové Příbrami Větrovský vypráví i o hvězdách showbyznysu v čele s Karlem Gottem či Martou Kubišovou, ale především o kmotrovi svého syna – hokejové ikoně Jaromíru Jágrovi. Tomu kromě jiného spravuje sociální sítě, podniká s ním, hlavně však patří do okruhu jeho nejbližších přátel. Jo, a taky o něm natáčí filmový dokument…

Jak se z dvaadvacetiletého kluka s maturitou z elektrotechnické průmyslovky a zkušenostmi z autosalonu stane na deset let fotbalový ředitel prvoligové Příbrami?
Odmala jsem toužil stát se slavným fotbalistou, což se nepovedlo. Zaprvé mám astma, zadruhé jsem na to zkrátka fotbalově neměl. Takže jsem hledal cesty, jak si ten svůj prvoligový sen splnit jinak. Při práci ve firmě se železem a pak v autosalonu jsem si udělal trenérské licence až po tu áčkovou. Postupně jsem trénoval dorost Višňové, žáky Spartaku Příbram, až jsem se dostal k ligovému mladšímu dorostu v Marile Příbram. No, a do toho autosalonu jednou přijel Jaroslav Starka, tehdy nejznámější a nejvlivnější muž v Příbrami.

Byl jsem ve třídě nejmladší, takže šikanovaný, všude jsem dostával „bídu“. Vždy, když mě šikanovali, jsem si někde v rohu říkal: „Počkejte, až jednou budu velký, tak vám všem ukážu.“

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Z její strany to byl cílený útok, řekla u soudu Sára Saudková o jednání poškozené rivalky

Nejčtenější

Robertsová v Česku zažila scénu jako z Pretty Woman. Odmítli jí prodat zboží

Kdo by si nezamiloval sympaticky drzou Vivian, ze které se místo blondýny...

Hollywoodská hvězda Julia Robertsová (58) během své nedávné návštěvy Česka zažila v jednom z nuselských obchodů scénu jako vystřiženou z filmu Pretty Woman. V obchodě s módou jí prý odmítli prodat...

Angelina Jolie poprvé ukázala jizvy po mastektomii

Angelina Jolie na titulce magazínu Time (2025)

Americká herečka Angelina Jolie (50) v roce 2013 podstoupila dvojitou mastektomii neboli chirurgické odstranění ňader, a to poté, co byla rakovina prsu diagnostikována její matce. Nyní se rozhodla...

Zásnuby v Bílém domě. Trump junior a Andersonová se budou brát

Bettina Andersonová a Donald Trump mladší na svatbě Netry Manteny a Vamsiho...

Nejstarší syn amerického prezidenta Donald Trump junior (47) a jeho partnerka Bettina Andersonová (39) oznámili radostnou novinu. Pár, který spolu chodí od loňského roku, se zasnoubil. Pro Trumpa...

Pamela Andersonová opět překvapila vzhledem. Našla jsem jiný druh svobody, říká

Pamela Andersonová v New Yorku (26. října 2025)

Jsou to již dva roky, co bývalá supermodelka a herečka Pamela Andersonová způsobila pozdvižení tím, že se na veřejná vystoupení přestala líčit. Nyní prošel změnou i její účes.

Často si nás se sestrou pletou. Přehmátl se i švagr Neužil, směje se Erika Stárková

Erika Stárková a její sestra Lenka

Herečka Erika Stárková (41) a její starší sestra Lenka Neužil Stárková působí jako dvojčata. V pořadu 7 pádů Honzy Dědka herečka přiznala, že si je lidé pletou velmi často a jednou se dokonce spletl...

U Starky nesmíte zradit... Kluk ze vsi točil s Řepkou i Jágrem, oženil se díky Gottovi

Premium
Režisér, moderátor a promotér Petr Větrovský (40) má na kontě řadu sportovních...

V kinech teď běží jeho nový film Řepka: Hříšník. Jak už název napovídá, je o někdejším kontroverzním kapitánovi fotbalové Sparty, jenž v minulosti na pár měsíců skončil i ve vězení. Režisér,...

21. prosince 2025

Vánoce miluju, ale ta atmosféra a vůně už jsou navždy pryč, přiznává Štefan Margita

Premium
Štefan Margita

K jeho sedmdesátinám vyšlo album duetů Andělé strážní. Se Štefanem Margitou jsme si povídali také o Vánocích, těch s Hankou i bez ní... A o koncertě, na kterém dojde k jejímu „oživení“.

21. prosince 2025

Princ George vařil s tátou bezdomovcům. Stejně jako kdysi William s Dianou

V centru The Passage v Londýně pro bezdomovce v roce 1993 byla princezna Diana...

Britský princ William vzal svého nejstaršího syna, prince George, do charitativní organizace pro bezdomovce v Londýně. V centru The Passage pomáhali připravovat vánoční oběd pro lidi v nouzi, uvedl...

21. prosince 2025  12:27

Moje děti stále netuší, že jsem Kevin ze Sám doma, říká Macaulay Culkin

Joe Pesci, Macaulay Culkin a Daniel Stern ve filmu Sám doma (1990)

Macaulay Culkin (45) přiznal, že jeho synové Dakota a Carson stále nemají tušení, že jejich otec hrál Kevina McCallistera v legendárním vánočním filmu Sám doma. A to přesto, že s nimi původní snímek...

21. prosince 2025  10:12

Byly doby, kdy jsem k svátku dostal jednu botu a druhou k narozeninám, říká Robin Ferro

Robin Ferro v show 7 pádů Honzy Dědka (16. prosince 2025)

Herec Robin Ferro (29) se narodil ve Valašském Meziříčí a dětství prožil v městečku Zubří. Je ale napůl Ital. V Show Jana Krause promluvil o tom, proč se nestal kuchařem i jak se poprvé setkal se...

21. prosince 2025

U Vémolů budou jíst kapra jenom lvi a krokodýl. Karlos si dá kuře

Lela Vémola a Karlos Vémola (Praha, 12. listopadu 2022)

Chtěl by, aby jeho letošní Vánoce byly jako každé jiné. V klidu, s dětmi a Lelou po boku. Jenže ta se ohlíží po rozvodovém právníkovi. Nelíbí se jí, že se Karlos Vémola málo věnuje rodině, že si...

21. prosince 2025

Vždycky může být ještě hůř. Je důležité zabojovat a jít dál, vzkazuje herec Holý

Premium
Marek Holý

Neexistuje herecká disciplína, ve které by Marek Holý neobstál. Natáčí, dělá divadlo, výborně zpívá, skvěle dabuje a namlouvá knihy. Sedíme v pánské, zatím ještě prázdné šatně Divadla na Vinohradech,...

20. prosince 2025

Všichni na sociálních sítích jsou šílení, popřela Sweeney úpravy obličeje

Sydney Sweeney v Los Angeles (15. prosince 2025)

Na internetu fanoušci často spekulují o tom, zda Sydney Sweeney (28) podstoupila nějaké kosmetické úpravy. Americká herečka se proti fámám ohradila a zdůraznila, že její obličej je zcela přirozený....

20. prosince 2025  14:38

O Vánocích jsem slavnější než kdy jindy, říká hvězda Lásky nebeské

Bill Nighy ve filmu Láska nebeská

Pro Billa Nighyho (76) je vánoční film Láska nebeská víc než jen rolí. Herec, který ztvárnil postaršího rockera Billyho Macka, přiznal, že ho úspěch filmu pořád překvapuje. „Těší mě, že něco tak...

20. prosince 2025  10:15

Ti dva se navzájem nešetří. Jiří Mádl reaguje na obvinění Tomáše Vorla

Jiří Mádl na premiéře filmu Džob (30. července 2025)

„Myslím si, že člověk má právo vzít si život,“ říká Jiří Mádl, který se tak rozchází s názorem režiséra Jiřího Stracha, jenž herce obsadil do svého nového televizního filmu Lajf. Strach si myslí, že...

20. prosince 2025

Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®
Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®

O Vánocích vyráží většina rodin za příbuznými a pětina z nich cestuje vlakem. Pro rodiče s malými dětmi může být taková cesta náročná – aktivní hra...

Často si nás se sestrou pletou. Přehmátl se i švagr Neužil, směje se Erika Stárková

Erika Stárková a její sestra Lenka

Herečka Erika Stárková (41) a její starší sestra Lenka Neužil Stárková působí jako dvojčata. V pořadu 7 pádů Honzy Dědka herečka přiznala, že si je lidé pletou velmi často a jednou se dokonce spletl...

20. prosince 2025

Princ Archie a princezna Lilibet vyrostli. Harry a Meghan ukázali obě děti

Princ Harry, vévodkyně Meghan a jejich děti princ Archie a princezna Lilibet...

Princ Archie a princezna Lilibet jsou hvězdami rodinné fotografie vévodkyně Meghan a prince Harryho. Na vánočním přání, které Meghan zveřejnila na sociálních sítích, obě děti pózují s rodiči.

19. prosince 2025  18:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.