Někdejší nejmladší manažer prvoligové fotbalové Příbrami Větrovský vypráví i o hvězdách showbyznysu v čele s Karlem Gottem či Martou Kubišovou, ale především o kmotrovi svého syna – hokejové ikoně Jaromíru Jágrovi. Tomu kromě jiného spravuje sociální sítě, podniká s ním, hlavně však patří do okruhu jeho nejbližších přátel. Jo, a taky o něm natáčí filmový dokument…
Jak se z dvaadvacetiletého kluka s maturitou z elektrotechnické průmyslovky a zkušenostmi z autosalonu stane na deset let fotbalový ředitel prvoligové Příbrami?
Odmala jsem toužil stát se slavným fotbalistou, což se nepovedlo. Zaprvé mám astma, zadruhé jsem na to zkrátka fotbalově neměl. Takže jsem hledal cesty, jak si ten svůj prvoligový sen splnit jinak. Při práci ve firmě se železem a pak v autosalonu jsem si udělal trenérské licence až po tu áčkovou. Postupně jsem trénoval dorost Višňové, žáky Spartaku Příbram, až jsem se dostal k ligovému mladšímu dorostu v Marile Příbram. No, a do toho autosalonu jednou přijel Jaroslav Starka, tehdy nejznámější a nejvlivnější muž v Příbrami.
Byl jsem ve třídě nejmladší, takže šikanovaný, všude jsem dostával „bídu“. Vždy, když mě šikanovali, jsem si někde v rohu říkal: „Počkejte, až jednou budu velký, tak vám všem ukážu.“