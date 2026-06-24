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Petr Vágner trénuje na Mont Blanc, výzvu absolvuje s manželkou

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Petr Vágner a jeho manželka Silvie (18. června 2026)

Petr Vágner a jeho manželka Silvie (18. června 2026) | foto: Martin Hykl / CNCProfimedia.cz

Petr Vágner a jeho manželka Silvie při tréninku na Tour du Mont Blanc (18....
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Moderátor a herec Petr Vágner vyrazil do přípravy na náročný horský trek Tour du Mont Blanc. Do tréninku zapojil také manželku Silvii, se kterou během několika dní obejde masiv nejvyšší hory Evropy. Manželé ladí kondici při vytrvalostních i silových trénincích.

Manžele čekají dlouhé etapy v horském terénu, prudká stoupání i proměnlivé alpské počasí. Kromě fyzické stránky věnují pozornost také psychické odolnosti, která při podobných výpravách hraje důležitou roli.

Tour du Mont Blanc patří mezi nejznámější dálkové trasy v Evropě. Vede přes Francii, Itálii a Švýcarsko a nabízí jedinečné výhledy na alpské velikány. Pro Petra Vágnera a jeho manželku představuje nejen sportovní výzvu, ale také příležitost vyrazit společně do hor.

Petr Vágner a jeho manželka Silvie při tréninku na Tour du Mont Blanc (18. června 2026)

Moderátor a realitní makléřka jsou známí svou vášní pro sport a také seznámení bylo u golfu. Vzali se v květnu 2025 a o dva měsíce později si slib vyměnili také v exotické destinaci – v Egyptě. Jako svatební cestu si zvolili celkem netradiční místo, Grónsko.

Tvář Petra Vágnera je spjatá hlavně se stanicí Prima a CNN Prima News. Hraje ve filmech i seriálech, moderuje, dabuje. Je členem souboru Divadla Radka Brzobohatého. Libuje si v extrémních výzvách: má za sebou více než 800 seskoků z letadel, vlastní pilotní průkaz a potápěčskou licenci. V únoru 2022 zvládl na Sahaře triatlon s distancemi Ironmana. Z předchozího vztahu má dceru Lilli a syna Samuela.

Silvie Vlčková a Petr Vágner se vzali 25. května 2025 a druhý obřad měli v Egyptě.

Stejně jako Petr Vágner je sportovní nadšenec i jeho manželka Silvie. Hrála tenis, oblíbila si golf, často je vidět v posilovně. „Díky Petrovi jsem propadla i běhání,“ prozradila před pár lety v rozhovoru pro Magazín DNES.

Vystudovala střední zdravotnickou školu, ale našla se v jiném oboru. Pracuje jako realitní makléřka a s bratrem se věnuje i vlastním investičním nemovitostem. Z předchozího vztahu má děti Natálii, Honzu a Sofii.

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