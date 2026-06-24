Petr Vágner trénuje na Mont Blanc, výzvu absolvuje s manželkou

Manžele čekají dlouhé etapy v horském terénu, prudká stoupání i proměnlivé alpské počasí. Kromě fyzické stránky věnují pozornost také psychické odolnosti, která při podobných výpravách hraje důležitou roli.
Tour du Mont Blanc patří mezi nejznámější dálkové trasy v Evropě. Vede přes Francii, Itálii a Švýcarsko a nabízí jedinečné výhledy na alpské velikány. Pro Petra Vágnera a jeho manželku představuje nejen sportovní výzvu, ale také příležitost vyrazit společně do hor.
Moderátor a realitní makléřka jsou známí svou vášní pro sport a také seznámení bylo u golfu. Vzali se v květnu 2025 a o dva měsíce později si slib vyměnili také v exotické destinaci – v Egyptě. Jako svatební cestu si zvolili celkem netradiční místo, Grónsko.
Tvář Petra Vágnera je spjatá hlavně se stanicí Prima a CNN Prima News. Hraje ve filmech i seriálech, moderuje, dabuje. Je členem souboru Divadla Radka Brzobohatého. Libuje si v extrémních výzvách: má za sebou více než 800 seskoků z letadel, vlastní pilotní průkaz a potápěčskou licenci. V únoru 2022 zvládl na Sahaře triatlon s distancemi Ironmana. Z předchozího vztahu má dceru Lilli a syna Samuela.
Stejně jako Petr Vágner je sportovní nadšenec i jeho manželka Silvie. Hrála tenis, oblíbila si golf, často je vidět v posilovně. „Díky Petrovi jsem propadla i běhání,“ prozradila před pár lety v rozhovoru pro Magazín DNES.
Vystudovala střední zdravotnickou školu, ale našla se v jiném oboru. Pracuje jako realitní makléřka a s bratrem se věnuje i vlastním investičním nemovitostem. Z předchozího vztahu má děti Natálii, Honzu a Sofii.