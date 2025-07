Vachlera nepustili ve Varech do sálu. Trapné prověřování u vchodu, popisuje

„Tak mě v bílém do sálu nepustili s omluvou: ‚Boty u vás bereme jako životní filosofii, na to byly hostesky připraveny. Na bílou barvu už ne. Takže prosím, běžte domů, nebo se převlečte‚. Jenomže já už duši nedokážu převléci zpět do černé a změnit se mávnutím proutku zpět,“ popsal Petr Vachler nepříjemný zážitek z filmového festivalu ve Varech.

„Všechno je tak, jak má být a nic se nezměnilo ani po trapném prověřování a čekání u vchodu do sálu,“ popsal producent, kterého nakonec podle jeho slov nezachránil londýnský úbor z módního obchodu, ale manželka Marie Vachlerová, se kterou má tři děti. I ty se stejně jako jejich rodiče vegetariáni vyhýbají masu na hony daleko.

„Zachránila mě Marunka, která nakonec vše vzala s úsměvem. A tak jsme odjeli za přáteli, kteří nás přivítali bez podmínek, s pohoštěním. Byl to nakonec krásný filmový večer,“ pochvaluje si Vachler.

Upozorňuje, že svoboda projevu je důležitá a podstatná, její hranice jsou však křehké a vždy je potřeba zkoušet jejich pevnost. „Když jsme dostali den před tím v restauraci neskutečně předražený lístek s názvem ‚festivalové menu‘ vyžádali jsme si běžný lístek s rozšířeným veganským menu a dostali ho. Ta samá jídla byla na běžném menu o sto korun levnější. A obsloužili nás, nakonec i s úsměvem na tváři, za běžné ceny. Stačilo se hezky zeptat, hledat hranice slušnosti,“ říká.

„Narvané festivalové Vary, plné atrakcí, hudby a alkoholu byly jiné, na dobré filmy jsme měli smůlu. Všechno je správně, protože si sem chodíme pro zkušenosti, emoce, zážitky, pochopení, v respektu a úctě k druhým. Vzájemně se buď opouštíme, nebo společně měníme, podle toho, kdo kam právě kráčí. A vše plyne, vše se mění. Nic není konečné. Každá zkušenost skončí jednou skvělým zážitkem, protože všechno jednou dobře dopadne. A jestli ještě nedopadlo, tak ještě nenastal ten čas. Mám radost, že existence je pestrá, různorodá a člověk má svobodnou volbu na všech stranách pomyslných bariér,“ dodal Vachler.

Petr Vachler na premiéře filmu Gump - jsme dvojka (Praha, 20. března 2024)

Na závěr příspěvku připomněl svůj film Tajemství a smysl života (2023), který režíroval, produkoval a je podepsaný i pod jeho scénářem. „Ano, film Tajemství a smysl života mě mění, a doufám, že i vás, vždy s respektem k druhým. I když vás někam nepustí.“

Vachler je proslavený tím, že chodí naboso a to i na významné společenské akce a filmové premiéry. „Devět let už chodím takhle. A to i ve sněhu a v zimě,“ popsal v roce 2023 své rozhodnutí vzdát se nadobro obuvi, které prý přišlo v třicátý osmý den, kdy držel půst.

„Musím říct, že když jdu někdy v zimě v horách, tak je to náročné, protože po dvou třech hodinách, když je minus deset nebo patnáct stupňů, tak začínají prsty na konci trošičku černat. Už si na to dávám bacha,“ řekl v Show Jana Krause.

Režisér Petr Vachler je autorem filmu Doblba! Založil nezávislou produkční filmovou společnost VAC. Je také duchovním otcem prestižního ocenění České filmové a televizní akademie – Český lev (1995). Před dvanácti lety se o ceny Český lev rozhořel spor, který skončil jeho rezignací.

„Český lev mi byl krásně, příjemně znárodněn a já jsem za to strašně rád, protože bych jinak nedělal všechno to, co teď dělám,“ uvedl v jednom z rozhovorů Vachler. Jako výkonný ředitel Českého lva působil do června 2013, kdy rezignoval po několikaměsíčním sporu o finanční kompenzaci.