Mít za ženu herečku je výhoda, jsem neúnosný pro normální lidi, říká Petr Uhlík

„Žijeme s manželkou na mlýně. Baví mě, že tam nejsou lidi. Tedy jsou tam lidi, ale to jsou kamarádi, kteří nejsou spojení s tou naší prací a jsem šťastný, že s nimi mohu řešit normální věci,“ vysvětluje herec.

Manželku ovšem z branže má a považuje to za výhodu, protože chápe jeho změny osobnosti. „Já jsem neúnosný pro normální lidi. Práci si nosím domů, takže moje žena pak žije s někým jiným než jsem já,“ vysvětluje Uhlík. „Teda během natáčení Metody Markovič jsem nikoho nezabil, ale bylo to náročné,“ dodává.

Po roli vraha Ladislava Hojera v seriálu Metoda Markovič: Hojer se nedostal do škatulky vyšinutých lidí a dostává i jiné role. „Žena teď zjistila, že existují i role normálních lidí, takže je teď šťastná,“ říká Uhlík.

Ve volném čase „tahá kameny“ na svém pozemku a pustil se i do sochaření. Za šikovného kutila se ale rozhodně nepovažuje. „Udělal jsem tam zídky hodně nakřivo. Ale už jsem z nich nadšen, protože jsem objevil slovo rustikální,“ směje se Uhlík. „Rád všechno dělám, ale výsledek je většinou rustikální,“ dodává.

Kromě toho je velkým fanouškem počítačových her. „Miluju Fortnite. Teď jsem si pořídil Indiana Jonese a jelikož budu pracovat až do listopadu a nikam se na dovolenou nepodívám, tak teď trávím celé léto v Egyptě,“ pochvaluje si.

Nemá pocit, že by ve virtuálním světě trávil až příliš času. Dřív to ale bylo jiné. „Když jsem byl menší, tak jsem hodně hrál, ale multiplayerové žánry pro více hráčů ve velkém otevřeném světě, tak to mělo takový sociální rozměr, protože to hrála celá ulice najednou. Takže to bylo jako bychom trávili třeba čas na kole,“ říká Uhlík.