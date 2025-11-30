V hororu Uzel zla se skupina lidí vydává na organizovaný zájezd po stopách mysteriózních vražd. Vy jste ve snímku ztvárnil extrovertního influencera Honzu. Můžete přiblížit jeho linku a jak se vám hrál?
Jde o klasický horor, kde jsou postavy záměrně trochu nadsazené, skoro až komiksové, a poměrně přímočaře odrážejí typy lidí, které potkáváme v každé partě. Některé z nich si člověk hned neoblíbí – myslím, že Honza může být jeden z nich. Není úplně tahounem diváckých srdcí, spíše plní roli jakéhosi šaška družiny, který může být i trochu otravný.
Po každém projektu doufám, že mi svět odpustí, i když to může znít alibisticky. Jde možná o určitý druh sebezničení, ale i o možnost dotknout se něčeho většího.