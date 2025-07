Petr Uhlík kvůli nové roli opět hubne. Na rautu se ale herec neudržel

Televize Nova má s hercem další plány. Obsadila jej společně s jeho manželkou Andreou Uhlík Bereckovou do připravované minisérie z první poloviny dvacátého století, jež stejně jako Metoda Markovič: Hojer vychází ze skutečných událostí.

Elizaveta Maximová a Petr Uhlík v nové čtyřdílné kriminální minisérii Noční operatér, která je inspirována skutečnými událostmi.

O hubnutí by Uhlík pomalu mohl začít psát knihu. Jeho příprava na Hojera i samotné natáčení minisérie dost silně narušilo rodinné klima, kdy manželka – rovněž herečka musela ustát nejen fyzickou ale i psychickou proměnu svého muže.

Přesto se Uhlík pouští do dalšího hubnutí. „Klidně bych šel do jakýchkoliv změn,“ říká. Rozhodl se totiž živit výhradně herectvím na rozdíl od některých svých kolegů, kteří se snaží brát role pouze v uměleckých projektech a finanční deficit dorovnávají prací za barem.

„Základ je jíst pravidelně a pak pohyb. Ale nejsem žádný dietolog, pouze říkám, co funguje mně,“ popisuje svůj hubnoucí režim Uhlík. „A do toho mám krabičkovou dietu. Zázrak tkví asi v tom, že sportuju,“ dodává. „Mám rád všechny sporty, ale pokud je provozuji s kamarády a ne v rámci závodění a předvádění svého ega. Dělával jsem pozemní hokej. Ale asi ne tak dobře, proto jsem s ním skončil. A mám rád golf, už jsem na něm ale dlouho nebyl kvůli nedostatku času,“ prozradil.

V novém filmu Petra Kolečka Kouzlo derby ale přišel do kontaktu s fotbalem, kterému zase tolik nefandí. „Někdy si čutnu, ale musí být příležitost a já ji rozhodně neiniciuji,“ sdělil.

Kolik kil musí před natáčením nové série zhubnout prý řečeno nebylo. „Je to spíš o nějaké vizualitě než o váze. Mám v hlavě určitý ideál, jak bych chtěl vypadat,“ prozrazuje herec. Na Nově nasazení, s jakým se do fyzické transformace pustil, oceňují a k dispozici mu dali stejně jako v případě Hojera odborné poradce, aby mu s ní pomohli.

I když je herec vytížený, objevil se s manželkou na zahájení karlovarského filmového festivalu. „Žena zůstala dva dny, já jenom jeden, ale užil jsem si to hodně. Večer jsem vyjedl raut,“ říká. Kupodivu se vrhal hlavně po dortech. „Sladkosti teď vysazuji, proto mě to k nim táhlo. Ale jinak jím tak, jak mám, takže když se jednou za měsíc utrhnu, není to zase takový prohřešek,“ dokáže si svoji nedisciplinovanost omluvit.

Kouzlo derby. Petr Uhlík coby Filip se svou přítelkyní Andulou, kterou hraje Ema Businská.

S podzimem budeme Uhlíka vídat především na obrazovkách TV Prima, kde ztvárnil jednu z vedlejších rolí v seriálu Noční operatér. Scénář k němu napsaly sestry Kateřina a Jitka Bártů, jejichž Rodinná pouta natočená před dvaceti lety se stala fenoménem. Minisérie vychází ze skutečných událostí.

Vypráví o renomovaném kardiochirurgovi, jehož život se zhroutí poté, co je policií považován za hledaného sériového vraha, kterému přezdívají Noční operatér. Toho ztvárnil Lukáš Vaculík. Právničku, jež se snaží lékaře dostat z vězení, hraje Elizaveta Maximová a jejího přítele a zároveň budoucího otce jejich dítěte Petr Uhlík.

Práce má Uhlík především během letních měsíců tolik, že letos vypouští dovolenou. Pokud není před kamerou, stará se s manželkou o jejich stavení, které si pořídili na severu Čech.

„Když jsem tam, tak zavařujeme třešně a další plody, které se nám podařilo vypěstovat,“ prozrazuje Uhlík, jak tráví volný čas. Jejich dům sloužil kdysi jako mlýn, ale není památkově chráněným objektem, díky čemuž si ho mohou přizpůsobit a upravit podle svého. „Ale máme rádi historii,“ říká Uhlík, jakým směrem se rekonstrukce jejich domu ubírá.