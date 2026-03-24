Petra Uhlíka navlékli do dámských šatů. Přesto nehrál ženu

Autor:
Role se obrátily, Petr Uhlík, který výjimečným způsobem ztvárnil sériového vraha a kanibala Ladislava Hojera, je tentokrát za normálního. Narušenou osobu hraje Ivana Chýlková, která si jej sama vybrala jako partnera do divadelního psychothrilleru Švýcarsko.
Josef Trojan a Petr Uhlík v seriálu Rekordwoman (2026)

49 fotografií

Hra je inspirovaná životem americké spisovatelky Patricie Highsmithové. Na sklonku života ji navštíví v jejím horském příbytku mladík z knižního vydavatelství, aby ji přiměl k napsání dalšího pokračování úspěšného románu Talentovaný pan Ripley, přičemž se nezastaví před ničím.

„Je to trošku detektivní záležitost ale zároveň plná humoru. Paní Highsmithová ve skutečnosti dožila svůj život osamělá ve švýcarské betonové vile, kterou bych přirovnal k bunkru. Byla to zapšklá žena, vyžívala se v krutostech, ráda lidi dostávala do ponižujících situací,“ říká Petr Uhlík. „Sám jsem potkal pár lidí, kteří mají svoji existenci založenou na tom, že druhým ubližují, takže pro mě to je docela uvěřitelná postava.“

S genialitou se obvykle pojí určité abnormálnosti v soukromém životě, ale tato teorie na slavnou spisovatelku, jejíhož pana Ripleye známe i z filmového zpracování s Mattem Damonem v hlavní roli, nesedí. „Je otázkou, do jaké míry může za její chování genialita anebo to, že ji nemá a těžko se s tím vypořádává,“ nechává Uhlík nahlédnout do spisovatelčiny duše. „První díl Talentovaného pana Ripleye byl úspěšný, ale ty další čím dál horší, nepovedené, což způsobilo její vnitřní zatrpklost.“

Ivana Chýlková si pečlivě vybírala, s kým na jevišti Divadla Ungelt do takové hry půjde. Na Uhlíka se předtím šla podívat do jeho mateřského divadla, Činoherního studia v Ústí nad Labem. „Vzal jsem tu roli jako práci a netušil, do jaké míry pro mě bude citovou záležitostí,“ vypráví herec. „Byl jsem nervózní z toho, abychom si s Ivanou sedli. Nejen umělecky, ale i lidsky, což není samozřejmost. A povedlo se to v takové míře, jakou jsem si ani nedokázal představit,“ říká Uhlík.

Komorní Divadlo Ungelt ani jeho tvůrčí tým do té doby neznal, takže pro něj byla lákadlem především hra samotná. „Slibovala něco jiného, než se běžně inscenuje. Jsou divadla, jejichž hry jsou z mého pohledu vnitřně ploché a povrchní, ale právě díky tomu můžou přilákat spoustu diváků. Snaží se promlouvat ke každému obecně, aby na ně mohl přijít kdokoliv, což ale není případ této inscenace. Takže jsem šťastný, že i ta moje alternativní dušička, která jde po niternějších věcech, je uspokojená,“ vypráví Uhlík.

Souznění s Chýlkovou připisuje společné historii. „Oba, i když každý v jinou dobu, jsme prošli Činoherním studiem v Ústí nad Labem. A myslím, že tohle člověka nějak definuje. To místo působí na lidi, kteří mají určitý společný rys, aniž bych věděl jaký, jako magnet, a já vím, že si s nimi budu rozumět,“ říká.

Za svou krátkou kariéru měl za partnery už řadu zkušených a populárních kolegů. „Pro mě je důležité, abychom si celkově sedli, aby nenastal nějaký generační spor. Aby nepřišlo zklamání z toho, že jsem si o tom člověku něco vysnil, a ve skutečnosti je úplně jiný,“ říká. „Ale v případě Ivany jsem úplně nadšený z toho, že navzdory tak dlouhému působení v branži je pořád neuvěřitelně profesionální. A vlastně mě to motivovalo k tomu, abych se učil texty rychleji než normálně.“

„Sám mám strach, aby se mi nestalo to, co jiným starším kolegům, že z lenosti a pocitu, že už vím, jak na to, si osvojím nějakou manýru. To je podle mě největší zlo. Ale stát se to může každému. Takže ta tvůrčí nejistota je pro mě zásadní a to je přesně to, z čeho jsem byl u Ivany nadšený. Pořád chtěla po režisérovi Milanu Schejbalovi připomínky, vědět, co je špatně, hledat…,“ popisuje zkoušení.

Coby jeden z nejtalentovanějších herců své generace dostal znovu možnost „blýsknout“ se i před kamerou. Pro televizi Nova natočil šestidílný seriál Rekordwoman, v němž se představí jako intersexuální sportovkyně Zdena Kloubková. Meziválečná atletická hvězda lámala světové rekordy v běhu na osm set metrů, zatímco uvnitř sváděla boj sama se sebou – muže s ženou. Nakonec se stala Zdeňkem Koubkem a sportovní svět opustila.

„Jsou to už čtyři měsíce, co jsme Rekordwoman dotočili, což je doba, jak mám už vysledované, kdy postava ze mě odchází. Ale bylo to velmi příjemné převtělení a zároveň největší profesní výzva, jakou jsem dosud zažil,“ dodává.

Na obrazovce se objeví zprvu jako žena. V dámských šatech i botách… „Hledal jsem v sobě klidnější citlivější polohy sebe samotného, ale nemůžu říct, že by šlo přímo o ženské emoce. Právě to na tom pro mě bylo nejtěžší – najít svoji citlivost v tom komplexním intersexuálním nastavení, protože Zdena je obojím pohlavím najednou,“ vypráví. „Je o člověku, který obětoval celou svoji kariéru, aby se mohl cítit normálně a žít šťastný život a takových příběhů je tady málo. Spíš jsou o kariéře, než o tom, že se jí někdo dobrovolně vzdá.“

Jakmile vešlo ve známost, že ztvárňuje Zdenu Koubkovou, ozvali se mu vzdálení příbuzní výjimečné sportovkyně i neznámí lidé. „Posílali mi různé články z novin, ale já už je všechny znal. A pokud mi něco napsali, tak to bylo v naprostém souladu s tím, co už jsme o ní věděli. Ale samozřejmě to v nás podpořilo vědomí, že jdeme správným směrem,“ vypráví o natáčení s Danem Wlodarczykem pro Oneplay.

Pohybovat se v ženských šatech a botách na podpatcích pro něj nebyl problém. „Naopak, byl jsem nadšený, protože kostým herci určí, jak se má hýbat, nastaví ho fyzicky, tohle u mě bývá hodně silné. Vždycky mě tvoří to, co mám právě na sobě, takže mi to hodně pomohlo,“ uzavírá.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

23. března 2026  14:48

23. března 2026  14:08

23. března 2026  12:27

23. března 2026  11:53

23. března 2026  10:18

23. března 2026  9:04

23. března 2026

23. března 2026

22. března 2026

22. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.