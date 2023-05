Přeskočil jsem z XL do M, směje se Švancara. A hledá další soutěž, kde by zhubl

Všichni vás chválí, že jste se vrátil ze soutěže Survivor fit. Kolik jste tam za těch 37 dní zhubl?

Skoro dvacet kilo. Těsně po návratu jsem měl osmdesát, teď mám o dvě kila víc – už jsme s kamarády dali nějaké to pivo. Ale chtěl bych si to udržet. Ideálně aby se to zastavilo maximálně na nějakých pětaosmdesáti. Snad ty přebytky vypotím v sauně, do té chodím rád. A dokonce jsem si u nás ve vesnici koupil permanentku do posilovny.

Dceři jsem koupil koně. To je žrout peněz. Mnohem větší než auto. A navíc smrdí… Ale dceři dělá radost, za to jsem moc rád.