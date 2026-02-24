Manželé Švancarovi jsou spolu už jedenáct let, přestože Petr neměl při dobývání Kamily žádné dlouhodobější plány. Jak jeho manželka konstatovala, měla být jen „jednovečerka“. Poprvé se setkali v restauraci, kde pracovala jako provozní. Petr Švancara si tam přišel dát vyprošťovací polévku z kocoviny. Když Kamilu uviděl, řekl: „To je koucour. Ta je moje!“
Jenže než byla opravdu jeho a dostal ji poprvé k sobě do věžáku, jak říkal svému bydlení ve čtvrtém patře, uplynulo několik rande a večeří, až se nakonec rozhodl požádat ji o ruku. Došlo k tomu den poté, co Kamila vyhodnotila veřejnou žádost o ruku na koncertu před publikem jako trapnou. Petr ji pak požádal před diváky na svém představení. Součástí žádosti bylo i konstatování: „Jestli teď řekneš ne, tak jsme v p*deli…“
Naštěstí souhlasila a konala se velkolepá svatba. Novomanželům přišel zazpívat zpěvák Mirai. „Ten na to nevzpomíná dobře,“ konstatoval Švancara. „To byl hotel, kde byl i bazén a bylo teplo, takže nemohlo to dopadnout jinak než, že se řeklo ve tři ráno: ‚Všichni do bazénu.‘ V těch oblecích a šatech to tam naskákalo,“ popsal Švancara.
„Já jsem Miraiovi druhý den odpoledne volal a on říkal: ‚Sako úplně nový asi za třicet je v pr..., hodinky taky, ty byly asi za padesát a úplně novej iPhone v hajzlu‘,“ vzpomíná Švancara. „Hrál mi tam zadarmo a ještě ho to stálo kilo,“ konstatoval.
|
Manželka běhá, aby se mi líbila, říká bývalý fotbalista Petr Švancara
Petr Švancara v pořadu publikum bavil svými vzpomínkami i brněnským hantecem, takže logicky se moderátor dotazoval, zda je takto vtipný i doma. Petr svou odpovědí vnesl do věci jasno: „Přijedu z akce domů: ‚Nazdar, rodino, jak jste to tady beze mne zvládli?‘ A z kuchyně se ozve: ‚Tak se uklidníme, tady ti už nikdo netleská!‘ A já ty šuflata dám k sobě (srazím podpatky – pozn. red.) a jenom se optám: ‚Mám jít se psem?‘“
Švancara má za sebou i období, kdy holdoval alkoholu. S tím už je podle v podstatě konec a často je na akcích jediným, kdo pije vodu: „V naší společnosti je tohle těžký. Za mnou přijde za večer dvě stě lidí, jestli jsem se nezbláznil,“ popisuje.