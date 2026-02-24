Mirai na naši svatbu nevzpomíná dobře, přiznali manželé Švancarovi

Autor:
  15:02
Bavič a bývalý fotbalista Petr Švancara (48) s manželkou Kamilou v pořadu 7 pádů Honzy Dědka promluvili o svém seznámení a taky svatbě. Prozradili, že jim tehdy zpíval zpěvák Mirai, ale nevzpomíná na to dobře.

Manželé Švancarovi jsou spolu už jedenáct let, přestože Petr neměl při dobývání Kamily žádné dlouhodobější plány. Jak jeho manželka konstatovala, měla být jen „jednovečerka“. Poprvé se setkali v restauraci, kde pracovala jako provozní. Petr Švancara si tam přišel dát vyprošťovací polévku z kocoviny. Když Kamilu uviděl, řekl: „To je koucour. Ta je moje!“

Jenže než byla opravdu jeho a dostal ji poprvé k sobě do věžáku, jak říkal svému bydlení ve čtvrtém patře, uplynulo několik rande a večeří, až se nakonec rozhodl požádat ji o ruku. Došlo k tomu den poté, co Kamila vyhodnotila veřejnou žádost o ruku na koncertu před publikem jako trapnou. Petr ji pak požádal před diváky na svém představení. Součástí žádosti bylo i konstatování: „Jestli teď řekneš ne, tak jsme v p*deli…“

Petr Švancara s manželkou Kamilou v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (24. února 2026)
Petr Švancara s manželkou Kamilou v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (24. února 2026)
Mirai Navrátil
Petr Švancara s manželkou Kamilou v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (24. února 2026)
29 fotografií

Naštěstí souhlasila a konala se velkolepá svatba. Novomanželům přišel zazpívat zpěvák Mirai. „Ten na to nevzpomíná dobře,“ konstatoval Švancara. „To byl hotel, kde byl i bazén a bylo teplo, takže nemohlo to dopadnout jinak než, že se řeklo ve tři ráno: ‚Všichni do bazénu.‘ V těch oblecích a šatech to tam naskákalo,“ popsal Švancara.

„Já jsem Miraiovi druhý den odpoledne volal a on říkal: ‚Sako úplně nový asi za třicet je v pr..., hodinky taky, ty byly asi za padesát a úplně novej iPhone v hajzlu‘,“ vzpomíná Švancara. „Hrál mi tam zadarmo a ještě ho to stálo kilo,“ konstatoval.

Manželka běhá, aby se mi líbila, říká bývalý fotbalista Petr Švancara

Petr Švancara v pořadu publikum bavil svými vzpomínkami i brněnským hantecem, takže logicky se moderátor dotazoval, zda je takto vtipný i doma. Petr svou odpovědí vnesl do věci jasno: „Přijedu z akce domů: ‚Nazdar, rodino, jak jste to tady beze mne zvládli?‘ A z kuchyně se ozve: ‚Tak se uklidníme, tady ti už nikdo netleská!‘ A já ty šuflata dám k sobě (srazím podpatky – pozn. red.) a jenom se optám: ‚Mám jít se psem?‘“

Švancara má za sebou i období, kdy holdoval alkoholu. S tím už je podle v podstatě konec a často je na akcích jediným, kdo pije vodu: „V naší společnosti je tohle těžký. Za mnou přijde za večer dvě stě lidí, jestli jsem se nezbláznil,“ popisuje.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Šeredová ukázala sexy foto v průhledné halence z přehlídky, kde jí bylo 21 let

Modelka Alena Šeredová na módní přehlídce v roce 2000. Foto sdílel v únoru 2026...

O tom, že Alena Šeredová (47) patří k nejpřitažlivějším Češkám, se mluvilo už na konci devadesátých let. Krásná brunetka tehdy poutala pozornost doma i v zahraničí, a jak ukazují archivní fotografie,...

Denisa Grossová promluvila o partnerovi. Nejvíc mi záleží na názoru maminky, říká

Denisa Grossová a její partner Filip Hořejš (Špindlerův mlýn, 26. ledna...

Herečka Denisa Grossová (27) vyrazila s muzikálem Snowboarďáci do Špindlu a v rozhovoru pro iDNES.cz prozradila, že její srdce nepatří pouze divadlu. Promluvila o svém milostném vztahu a svěřila se,...

Jak dnes vypadá blondýnka Eva z Discopříběhu? Patnáctiletá modelka zaujala diváky

Snímek z roku 1987: Patnáctiletá Mariana Slováková a šestnáctiletý Rudolf...

Když se řekne Discopříběh, většina diváků si vybaví písničky Michala Davida, plzeňské prostředí, paneláky a příběh na pozadí diskotékové horečky konce osmdesátek. Vedle hlavních představitelů jako...

Nevydržel to. Syn Bolka Polívky se rozplakal, když viděl hrát svoji lásku Julii

Jan Polívka (28. ledna 2026)

Jeden večer stál na jevišti a hned ten následující seděl Jan Polívka v hledišti, kde musel přihlížet tomu, jak se jeho láska Aneta Kalertová líbá a objímá s Oskarem Hesem. Na jevišti Švandova divadla...

Ornella Koktová koupila za více než 22 milionů korun polovinu dvojdomku v Praze

Ornella Koktová propaguje své produkty na Instagramu. (únor 2025)

Podnikatelka a trojnásobná maminka Ornella Koktová (33), o které se v posledních dnech mluví hlavně v souvislosti s rozvodem s Josefem Koktou (68), je nově majitelkou nemovitosti v Praze. Polovinu...

Mirai na naši svatbu nevzpomíná dobře, přiznali manželé Švancarovi

Petr Švancara s manželkou Kamilou v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (24. února 2026)

Bavič a bývalý fotbalista Petr Švancara (48) s manželkou Kamilou v pořadu 7 pádů Honzy Dědka promluvili o svém seznámení a taky svatbě. Prozradili, že jim tehdy zpíval zpěvák Mirai, ale nevzpomíná na...

24. února 2026  15:02

Kokta promluvil o exekucích i dětech a přiznal, jak to bylo s rozvodem s Ornellou

Manželé Josef Kokta a Ornella Koktová (Karlovy Vary, 3. července 2023)

Oznámením o rozvodu a novém projektu vyvolala Ornella Koktová (33) u fanoušků i některých přátel rozporuplné reakce. Někteří ji obviňují ze lží nebo z rozchodu jen na oko, aby přitáhla pozornost....

24. února 2026  13:10

S nálepkou „kontroverzní“ ženy jsem sžitá, říká Dominika Myslivcová

Dominika Myslivcová (24. dubna 2024)

Dominika Myslivcová (31) si do svých vztahů nenechá mluvit. V rozhovoru pro iDNES.cz prozradila, proč tomu tak je. Zavzpomínala také na romantický výlet s partnerem v Paříži a přiznala, jak vnímá...

24. února 2026  11:24

Survivor Česko & Slovensko 2026: kdo jsou účastníci a kdy se vysílají nové díly

Soutěžící show Survivor Česko & Slovensko 2026

Boj o nejodolnějšího trosečníka začal. Nová sezona reality show Survivor Česko & Slovensko přinese několik zásadních novinek. Poprvé v historii nabídne tři šedesátiminutové epizody týdně. Na...

24. února 2026  10:20

Vyhlazená Sharon Stone botox odmítá. Kdysi jí stovky injekcí zachránily život

Sharon Stone v Los Angeles na premiéře filmu Útes (17. února 2026)

Herečka Sharon Stone (67) přitáhla pozornost na premiéře nového filmu Útes, kde se objevila s překvapivě hladkou pletí a mladistvým vzhledem. Tvrdí ale, že botox za tím nestojí. Její vztah ke...

24. února 2026  9:50

Survivor Česko & Slovensko 2026 začal. O miliony i auto bojují Hrdinové a Padouši

Survivor Česko & Slovensko 2026 začal. O miliony i auto bojují Hrdinové a...

Survivor Česko & Slovensko 2026 odstartoval, první díl soutěžní reality show má za sebou svou premiéru. Dvacet čtyři lidí z naprosto odlišných světů spolu na exotickém ostrově v Karibiku i tentokrát...

24. února 2026  7:30

Rodinnou kasu u nás teď drží děti, říkají manželé Andrea a Mikoláš Růžičkovi

Mikoláš Růžička a Andrea Růžičková na Česko-Slovenském plese v Praze (7. února...

Manželé Andrea a Mikoláš Růžičkovi zazářili na Česko-Slovenském plese v Obecním domě jako dokonalá dvojice. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvili o rodinných financích a přípravách na ples. Prozradili,...

24. února 2026

Biju chlapy za peníze, přiznává nová účastnice nahé seznamky Naked Attraction

Tereza v pořadu Naked Attraction (premiéra 25. února 2026)

Na obrazovku televize Óčko se vrací po krátké pauze její nejsledovanější pořad Naked Attraction Česko a Slovensko s novými díly. Odstartuje hned „nejextrémnějším dílem“ celé série, kde dojde i na...

24. února 2026

Američanku přirovnávají k Ficovi. Mám víc sledujících než ten váš „Fajko“, vzkazuje Slovákům

Robert Fico a Gwyneth McMullenová

Americká transgender influencerka Gwyneth McMullenová (29) byla překvapená, když se začalo její jméno na sítích spojovat se slovenským premiérem Robertem Ficem (61). Vypadá prý jako slovenský...

23. února 2026  13:21

Móda z cen BAFTA: Princezna Kate v růžové zastínila i filmové celebrity

Móda z cen BAFTA v Londýně (22. února 2026)

Letošní udílení cen BAFTA v Londýně si nenechali ujít ani princezna Kate a princ William, který je prezidentem Britské akademie filmového a televizního umění. Manželce budoucího krále to na červeném...

23. února 2026  11:21

Šeredová ukázala sexy foto v průhledné halence z přehlídky, kde jí bylo 21 let

Modelka Alena Šeredová na módní přehlídce v roce 2000. Foto sdílel v únoru 2026...

O tom, že Alena Šeredová (47) patří k nejpřitažlivějším Češkám, se mluvilo už na konci devadesátých let. Krásná brunetka tehdy poutala pozornost doma i v zahraničí, a jak ukazují archivní fotografie,...

23. února 2026  10:36

Bianca Censori poprvé promluvila o tom, jak vnímá skandály Kanye Westa

Přítelkyně rappera Kanyeho Westa (47) Bianca Censori (29) s veřejností nemluví,...

Antisemitské poznámky, výpovědi o sexuálním zneužívání, bizarní posedlost nahotou. O raperovi Kanye Westovi se nepíše ani tak v souvislosti s jeho hudbou, jako spíš s jeho neustálými skandály. Bianca...

23. února 2026  10:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.