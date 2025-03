Naštvaného mě nedostanou, ale seriál Bohéma mě dodnes trápí, říká Petr Štěpánek

20:00

Když vejde do místnosti, všechno se rozzáří. Dobrá nálada a chuť do života z něj doslova sálá. „Negativní myšlení člověku ubírá energii, až ho úplně sežere. To není pro mě. Já se pořád cítím jako kluk,“ říká s úsměvem herec Petr Štěpánek. V rozhovoru pro Týdeník Televize zavzpomínal na pohádku Zlatovláska, svého slavného otce, ale i na to, jak Zdeňka Štěpánka před pár lety vykreslil seriál Bohéma.