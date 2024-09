Nejen Jiřík ze Zlatovlásky. Petr Štěpánek je také krásným hlasem vypravěčů

Petr Štěpánek pochází ze slavné herecké rodiny, jeho otcem byl Zdeněk Štěpánek (†71), hercem se stal i jeho bratr Martin (†63) a také nevlastní sestra Jana Štěpánková (†84).

Zkoušky na pražskou DAMU skládal v roce 1966 tajně, aby o tom otec nevěděl. Dokonce si chtěl změnit příjmení po matce za svobodna, protože nechtěl žádnou protekci.

Petr Štěpánek a Jorga Kotrbová v pohádce Zlatovláska (1973)

Po vystudování nastoupil na prkna Národního divadla v Praze, kde strávil v angažmá přes dvacet let. Dodnes hostuje v nejrůznějších divadlech, včetně muzikálových scén. Jak sám říká, se slavným příjmením byly jeho herecké začátky hodně krušné. „Nikdy jsem se nechtěl tátovi vyrovnat, to by ani nešlo. Ale v lecčems mi mohl být vzorem,“ přiznal pro Český rozhlas.

Poměrně štědrá k němu byla televize, role prince Jiříka ze Zlatovlásky (1973) už s ním bude spjata po celý život, objevoval se však i v jiných pohádkách, televizních seriálech, filmech a inscenacích. Pracovně vytížený je dodnes, lékaře Eduarda Valšíka hraje už několik let v nekonečném seriálu Ordinace v růžové zahradě.

Byli jako dvojčata

S bratrem Martinem je dělil pouhý rok, vyrůstali skoro jako dvojčata. Spojovala je rodinná soudržnost i láska k divadlu. „Ale jeden byl oheň a druhý voda,“ říká Štěpánek.

Když Martin v roce 1981 emigroval, Petr to nesel těžce. Po návratu do vlasti však k velkému smíření mezi bratry nedošlo. „Když někdo v emigraci pracuje ve Svobodné Evropě a někdo je předsedou partajní organizace, musí se názorově rozcházet,“ řekl Petr Štěpánek před lety. Bratrova sebevražda v roce 2010 ho přesto zdrtila a dodnes je to pro něj velmi citlivé téma.

Díky svému krásnému hlasu se Petr Štěpánek věnuje dabingu od počátku své herecké kariéry. Jeho hlas poznáte téměř okamžitě, často ho můžete slýchávat v zahraničních filmech i jako vypravěče například v Amélii z Montmartru (2001).

Jeho hlasem k divákům promlouvá i herec Gérard Philipe, který si stihl do své smrti v pouhých 36 letech zahrát ve více než čtyřiceti filmech. Mezi další hvězdy, kterým propůjčil hlas patří například Anthony Hopkins (86), Harrison Ford (82) nebo Mel Gibson (68).

Všechny Štěpánkovy manželky jsou a byly z branže. Poprvé se oženil s herečkou Reginou Rázlovou (77), za druhou ženu si vzal režisérku Vlastu Janečkovou (†77), potřetí mu řekla ano Zlata Adamovská (65).