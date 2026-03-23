Budu se léčit s rakovinou lymfomu, oznámil moderátor a novinář Petr Šimůnek

„Věta, kterou nechcete slyšet. Mám rakovinu. Tu jsem napsal včera ve svém newsletteru. Byl to malý coming out o mém zdravotním stavu – budu se léčit s rakovinou lymfomu, diagnózu jsem se dozvěděl v pátek,“ napsal Šimůnek ke svému příspěvku, kde také představuje svůj podcast.
„A dnes ráno sedím a říkám si, jestli je vůbec správný moment mluvit o něčem dalším. O mém podcastu. Pak mi došlo, že vlastně ano. Protože ten název – Všechno začíná dnes – se mě nakonec týká víc, než jsem čekal. Ten podcast je o zlomových chvílích. O rozhodnutích, která mění život. O tom, co přijde potom,“ dodal s tím, že první epizodu s Martinem Pošem vydá v pondělí odpoledne.
Novinář, moderátor a speaker Petr Šimůnek v médiích působí víc než 37 let. Má zkušenosti z televize, rádia, novin i časopisů. Novinářskou kariéru začal v MF DNES a v rakouské tiskové agentuře APA jako ekonomický zpravodaj v Praze.
Poté prošel různými vedoucí funkcemi v novinách a šest let vedl Hospodářské noviny jako šéfredaktor. V roce 2011 založil český magazín Forbes a v jeho čele stál 14 let. Od února 2025 ho na pozici šéfredaktora nahradil Zdravko Krstanov.
Šimůnek má s manželkou Lucií čtyři děti a jak sám píše na svých stránkách, páté je na cestě. Žijí v Praze a část roku tráví také ve španělské Valencii.