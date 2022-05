Konečně chápu, po kom mám tu svou prudkost, říká syn zpěváka Sepéšiho

Petr Belhocine byl jedním z hostů na slavnostní pražské květnové premiéře třídílné minisérie Iveta z produkce Voyo. Ta popisuje profesní začátky i vztah Petra Sepéšiho a Ivety Bartošové.

Syn zpěváka po zhlédnutí seriálu přiznal, že byl dost překvapen. „Úplně jsem se viděl. Koukal jsem na to trochu vyděšeně a udiveně. Otočil jsem se v kině na mámu a ptal se jí, jestli opravdu takovýhle byl. Řekla, že to úplně přesně trefili. Tak už konečně chápu, po kom mám tu svou prudkost,“ svěřil se Belhocine v rozhovoru pro pořad Život ve hvězdách.

O tom, kdo je jeho otec, se dozvěděl ve dvanácti letech od své matky Marie Kovalecké a prarodičů. Ani samotný Petr Sepéši prý neměl ponětí, že bude mít syna. „Narodil jsem se až pět měsíců po jeho smrti. Co vím od mámy, nestihla mu ani říct, že je těhotná. Chtěla mu to oznámit, ale jak byl rozlítanej, asi se tak pravidelně nepotkávali a jeho tragická nehoda se stala předtím, než se to vůbec dozvěděl,“ popisuje Petr Belhocine.

Jeho matka Marie a jedna z největších popových hvězd osmdesátých let se dali dohromady v Praze. „Máma prodávala květiny na brigádě v Kotvě, bylo jí tehdy sedmnáct let. Asi ho nějak zaujala, pak za ní pořád chodil,“ říká syn zpěváka s tím, že dodnes lituje, že nepoznal osobně Ivetu Bartošovou.

„Třeba bychom si řekli pár slov. Nevím, jaká byla. Nemůžu nikoho hodnotit, když ho osobně neznám. Ale vnímal jsem ji jako dobrou zpěvačku. Třeba by mi řekla něco, co už mi nikdo neřekne,“ dodává Belhocine s tím, že na nálepku mladého Sepéšiho už si zvykl. „Už s tím umím žít,“ říká muž, jenž se stal po smrti matky zpěváka Petra Sepéšiho jediným dědicem a chodí mu tantiémy.

Hudba zajímala Petra Sepéšiho od dětských let. Chodil do školního sboru, učil se hrát na kytaru, skládal písničky. V roce 1978 se zúčastnil talentové soutěže Mladá píseň Jihlava. Dostal se do celostátního kola, ale nakonec neuspěl. Za pět let to zkusil znovu a na soutěži potkal Ivetu Bartošovou, se kterou tvořil v polovině osmdesátých let populární pěvecké duo.

Zpráva o náhlém úmrtí zpěváka zasáhla v létě 1985 všechny jeho příznivce. Mladý muzikant zemřel na přejezdu ve Františkových Lázních, v autě ho smetl vlak. Letos 23. dubna by mu bylo dvaašedesát let.

Zpěvákova pohřbu se zúčastnily tisíce lidí. Nechyběla rodina, přátelé a také Iveta Bartošová. „Petr byl čestný, citlivý a čistý člověk. Někdy mám pocit, že jsem nenašla nikoho, kdo by se mu podobal,“ svěřila se v zpěvačka v jednom z rozhovorů.

O 29 let později, 29. dubna 2014 – v den narozenin svého manžela Josefa Rychtáře, zvolila Iveta Bartošová smrt na podobném místě, na jakém zemřel Petr Sepéši. V Uhříněvsi, kde bydlela, došla na železniční přejezd a sedla si na koleje před přijíždějící vlak.

VIDEO: Iveta Bartošová a Petr Sepéši – Knoflíky lásky (1984):