Petr Rychlý ukázal syny. Každý je jiný a má jinou profesi, chlubí se

„Abych to upřesnil, tato legendární červená sedačka je příliš malá, my máme doma ještě dceru Denisu, ale ona už by se sem nevešla,“ upozornil Petr Rychlý, že jeho potomci nebyli u Jana Krause kompletní.

Oba starší synové navíc již založili své vlastní rodiny, a tak se herec může pochlubit také čtyřmi vnoučaty. „Matěj mi zavolal, že si bude brát Aničku, já jsem říkal, že to je supr. Tak to byla první věc. A druhá věc – tu ti řeknu mezi čtyřma očima,“ vzpomínal herec a bavič na to, jak mu nejstarší syn oznamoval své důležité životní kroky.

„Tak jsem zavěsil telefon a říkal jsem si, no nejsem blbý, mezi čtyřma očima, bere si Aničku, zřejmě asi čeká vnoučka, no tak to s ním proberu, proč s tím dělá takové štráchy. Sešli jsme se na kávě a já říkám: Tak co, bude to kluk, nebo holka? A on: Tati, o čem to vůbec mluvíš? Ta druhá věc je to, že si chci vykérovat na levé rameno Batmana. A já říkám: Prosím tě, proč to se mnou řešíš, jsi plnoletý…“ prohlásil Petr Rychlý s tím, že ho nakonec vlastně dojalo, že s ním dospělý syn řeší takovou věc, protože věděl, že otec je proti tetování.

Synové Petra Rychlého Petr, Ondřej a Matěj

„A pak jsem chtěl jakože další kérku, a že mu ukážu návrh. A místo toho jsem mu ukázal ultrazvuk,“ doplnil reportér Matěj Rychlý, jak došlo k oznámení toho, že bude Petr starší dědečkem.

Zajímavou formu zvolil i prostřední ze synů Ondřej Rychlý. „Poprvé jsem přijel s tím, že si budeme pořizovat pejska, a ukázal jsem mu jakoby časopis, ve kterém jsou štěňátka, ale vložil jsem tam taky ultrazvuk,“ řekl herec a režisér.

Otec Petr Rychlý to upřesnil. „Dal mi časopis a řekl v prostředku je ta rasa, kterou jsme si vybrali. Já jsem nalistoval, tam byl nějaký dalmatin a pak tam byl dolepený ještě ultrazvuk,“ prozradil.

„A druhý, to je teď dva týdny staré. V osm ráno proběhl porod, u kterého jsem byl, a první, co řekla moje nastávající Terezka, bylo: Jé, to je skvělé, to ještě stihneš zkoušku, táta nebude naštvaný,“ řekl Ondřej Rychlý, který se svým otcem aktuálně zkouší představení z pozice režiséra. „Takže jsem šel rovnou z porodnice na zkoušku a řekl jsem mu to mezi řečí, jakože: Tati, promiň, dnes nemám text, protože před dvěma hodinami se ti narodila vnučka. A on to hledal a říkal: Na jaké stránce, nebo co, já tomu nerozumím.“

„Já nemám zatím nic v plánu,“ uzavřel historky o vnucích se smíchem nejmladší ze synů Petr Rychlý.

„Já si to užívám, děti se o mě začaly tak nějak starat. Matěj říkal: Táto, začni se sebou něco dělat. Tak mě vzal na cvičení do posilovny, Ondřej mě režíruje, Petr mi formuluje otázky, aby nebyly debilní,“ řekl ironicky Petr Rychlý a na závěr ještě nezapomněl dodat, že ho baví, že je každý ze synů jiný, každý má jinou profesi, kterou dělá naplno.