Mysleli, že jsem sjetej, ale byla to encefalitida, říká herec Petr Pěknic

„Viděl jsem dvakrát, pořád mě bolela hlava a byl jsem takový zrychlený. Zkoušeli jsme zrovna s Kryštofem Hádkem Revizora a já jsem toho sluhu hrál hrozně rychle. Hádek se mě ptal, jestli nejsem sjetej,“ popisuje projevy nemoci Petr Pěknic.

„Pak mě odvezla rychlá. Přišel jsem na infekční do Thomayerovy nemocnice a tam na mě nastoupilo asi pět sester, protože mi měly vzít mozkomíšní mok z páteře a že to strašně bolí, tak abych se necukal. Posadily mě zády k sobě a najednou mě to prudce zabolelo. Zařval jsem. A ta primářka: Klid, já vám zatím jenom potírám záda dezinfekcí,“ vzpomíná.

Ukázalo se, že se nakazil klíšťovou encefalitidou. Virovým onemocněním, které nepadá nervový systém a ročně postihne kolem 600 Čechů, což je největší počet nakažených v Evropě.

„Je to vážná nemoc, lidi odchází ochrnutí. Nechte se očkovat!“ vyzval Petr Pěknic, který měl štěstí a z nemoci vyvázl bez následků.

Mohl se tak znovu pustit do práce. Pěknic hraje ve Studiu Bouře, v divadle Studio DVA a moderuje pořad České televize Co naše babičky uměly a na co my jsme zapomněli. Sám o sobě říká, že je velký pracant a využívají ho i jeho kamarádi herci, když potřebují s něčím pomoct.

„Herci jsou netáhla, to se ví,“ řekl se smíchem Pěknic a popsal, jak pomáhal stěhovat Kryštofa Hádka. „Říkám, že u něj budu ráno. On že dobře, v deset. Já chtěl v osm a on, že to je brzy, že mu to připomíná práci. Nakonec to dopadne tak, že přijedeš na desátou k Hádkovi, on ještě leží v posteli a je překvapený, že jsi tam tak brzy,“ prásknul Pěknic na kolegu.