Bavíme se spolu na festivalu Benátská!, kde máte nejen vystoupení s kapelou jako Doctor P. P., ale také tu máte spoustu další práce. Jak to zatím s festivalem vypadá? Máte radost z účasti?
Jsem rád, že se festivalu daří. Účast je opět větší, než byla předešlý rok, což je přesně to, co si přejeme. Těší nás i dobré ohlasy na sociálních sítích. Myslím, že se nám to podařilo organizačně opět o level posunout, spokojení jsou i interpreti a my jsme spokojení, že jsme je tu měli. Báječní byli letos všichni, kdo tu hráli, a potkal jsem zase spoustu kamarádů.
Jaký je Dave Stewart z Eurythmics?
Skvěle jsem si s ním popovídal. Je to úžasný člověk, opravdu jsme si měli o čem povídat. Oba máme rádi Boba Dylana, který je i jeho dobrým kamarádem. Jsem rád, že jsem s ním mohl mluvit. K tomu jsme si samozřejmě dali jeho oblíbenou vodku.
Jak říká Pepa Vojtek, hlavní rozdíl mezi šoubyznysem u nás a v Americe je, že u nás to není ani show, ani byznys.