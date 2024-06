Velký blondýn i Bodie z Profesionálů mluvili úžasným hlasem Petra Olivy

Objevil se i ve filmech, více pracoval pro televizi, hrál v řadě televizních inscenací a účinkoval v seriálech. S dabingovým mikrofonem se seznámil už jako student DAMU, tedy v době, kdy bylo namlouvání zahraničních filmů víceméně v plenkách.

Slovní kulomet

I když svůj hlas propůjčil dobré tisícovce zahraničních herců či pohádkových postav, jméno Petra Olivy je a bude na vždy spojeno především se dvěma osobnostmi. Tou první je francouzský herec Pierre Richard (89), představitel potrhlých chlapíků, jejichž charaktery propracoval téměř k dokonalosti. Dabovat ho mohl jen skutečný profík.

„Eduard Cupák s ním udělal ten první film, který se tady objevil. A pak mě vyzkoušel režisér Syrový na film Roztržitý. To byl slovní kulomet. Jemu se to strašně zalíbilo a pak už jsem dělal veškeré filmy, které tady byly,“ vzpomínal Petr Oliva v jednom z rozhovorů.

„Víte, tenkrát se dabing dělal trošku poctivěji než teď. Chodilo se na tzv. koukačku, kde seděli herci, kteří v tom filmu dělali větší role, a koukali na celý film, aby věděli, o co v tom filmu jde. Pak se ten film rozsmyčkoval a dělalo se to po smyčkách, takže to bylo velmi poctivě udělané,“ rozpovídal se herec.

Profík Bodie

Oliva si dabing zamiloval a bil se za jeho kvalitu. „Učil jsem se u takových legend, jako byli Vejražka, Höger, Filipovský, Cupák, a té profese si nesmírně vážím. A trochu mě mrzí, že dnes, kdybychom měli chránit svou profesi, se to neděje, protože spousta lidí, kteří nemají s dabingem vůbec nic společného, tam jen existují a odříkávají text,“ řekl Petr Oliva.

Jeho druhou výraznou osobností byl anglický herec Lewis Collins (†67). Jako Bodiemu mu Oliva propůjčil svůj hlas v populárním seriálu Profesionálové z roku 1977. „To byl zajímavý a pěkný seriál, v podstatě nadčasový tím, že není tak krvavý. To byla příjemná, hezká práce,“ vzpomínal herec, který nalezl uplatnění i v namlouvání audioknih; velmi populární byly například ty od J. K. Rowlingové.

Herec zemřel pět dní před svými 76. narozeninami 9. září 2019.