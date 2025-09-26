Petr Nárožný stále trpí bolestmi. Přesto se snažil lidi pobavit

Autor:
  11:01
Dlouho se nikde neobjevil až najednou přišel slavnostně otevřít světelný zábavní park Wonderland v pražských Letňanech. Doprovodila ho manželka, dcera o obě vnučky. Petr Nárožný, který má za sebou vážný úraz, jenž ho přivedl až na operační sál, ale nadšeně nepůsobil.
Petr Nárožný (25. září 2025)

Petr Nárožný (25. září 2025) | foto: Profimedia.cz

Petr Nárožný na otevření zábavního parku Wonderland v pražských Letňanech (25....
Petr Nárožný (25. září 2025)
Petr Nárožný (25. září 2025)
Petr Nárožný v seriálu Hvězdy nad hlavou (2021)
53 fotografií

Noha ho velmi bolela, i když se při chůzi opíral o hůlku. A jako naschvál byl nucený pod pódiem v dešti a zimě čekat dlouhých dvacet minut, než na něj přišla řada, aby promluvil.

„Pohádky jsem měl rád jako malý kluk, strašně moc jsem jich přečetl, protože televize nebyla a netušil jsem, že je jednou budu dětem taky vyprávět. Myslím, že jsem jich udělal docela dost, ty nejznámější z těch animovaných jsou Žofka a Mach a Šebestová. Ale natočil jsem i jiné,“ vyprávěl sedmaosmdesátiletý herec.

Petr Nárožný (25. září 2025)

„A dostal jsem spousty gratulací a díků za to, že jsem to tak krásně nadaboval. Ale já dabovat neumím. Dvakrát v životě jsem daboval a vždycky to dopadlo hrozně. Bylo to blbý, protože já se neumím trefit do těch úst. Já jsem tu pohádku celou načetl a oni to pak tři měsíce se sluchátky na uších podle mě malovali. Áda Born, dej mu pánbůh nebe, navrhl jednotlivé figurky, Miloš Macourek napsal děj a zapomíná se stále na jednoho pána, který z téhle trojice umřel první, a to byl Jaroušek Doubrava. Měl skromný titul animátor a byl to pán, který všechny obrazové vtipy neboli gagy, které jsou v těch pohádkách, vymyslel,“ vzdal hold svým kolegům – tvůrcům.

Pro mluvící strom ve Wonderlandu namluvil pohádku O dráčkovi. „Opravdu?“ divil se, když mu to bylo připomenuto. „Musíte mě omluvit, protože první díl Macha a Šebestové jsem namluvil v roce 1976,“ omlouval se, že všechnu svoji tvorbu si nemůže pamatovat. Jenomže pohádku O dráčkovi načetl před pár týdny. Je ale pochopitelné, že mu trošku zapadla v paměti.

Petr Nárožný na otevření zábavního parku Wonderland v pražských Letňanech (25. září 2025)

Petr Nárožný má za sebou úraz, který si způsobil loni na zájezdu s divadlem ve Zlíně, když upadl v hotelové koupelně a zlomil si stehenní kost. Následně podstoupil operaci, ale od té doby se zpátky do původní kondice nedostal. Dokonce musel přestat hrát divadlo.

„Ta noha mě moc bolí, tak se na mě nezlobte, ale jsem nenaladěný,“ omlouval se v zákulisí. U stejné nohy mu před úrazem vyměňovali kyčelní kloub. A když byl po operaci stehenní kosti, dostal infekci, která ho opět uzemnila. Teď se pohybuje s hůlkou a když si sedá, dělá to velmi pomalu a opatrně, přičemž ve tváři se mu zračí bolest.

Sára Korbelová a Petr Nárožný v pohádce Klíč svatého Petra (2023)

Když ale spatřil z improvizovaného venkovního pódia dav, který mu naslouchal, probudil se v něm opět herec lačný potlesku a ovací a dal k dobru historku: „Býval jsem velký fanatik do řízení letového provozu. Zajímalo mě, jak to tam dělají, jak vedou ta letadla na přistání a strašně jsem toužil vidět to jejich pracoviště. Je to jedno z těch strašných povolání, kde si nemůžete dovolit udělat chybu, protože když ji uděláte, může to znamenat, že dvě stě lidí je mrtvých, to není legrace. A šel jsem do té řídící věže. Bylo to bezvadný, byl jsem tam se synem dvě hodiny, všechno nám vysvětlili, ukázali, a když jsem nadšený odcházel domů, loučil se velitel směny se mnou slovy: Hádejte pane Nárožný, co je u nás nejoblíbenější filmovou hláškou? Já říkám, že nevím, a on: Máchale, spadlo ti to!“

Je vidět, že dispečeři letového provozu mají navzdory nervy drásající práci smysl pro humor a taky že sledují pohádky. Přinejmenším S čerty nejsou žerty museli vidět, protože je oslovila replika, kterou v ní pronáší Petr Nárožný.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Diane Krugerová se ve filmu ukázala nahá. Poprvé jsem odhalila vše, říká herečka

Německá herečka Diane Krugerová (49) ztvárnila ve filmu The Shrouds hlavní roli. V několika sexuálních scénách s francouzským hercem Vincentem Casselem (58) se objevila zcela nahá. Bývalá modelka v...

Charlotte Gottová zveřejnila další snímky z cest. Počet fanoušků jí stoupá

Dcera zpěváka Karla Gotta Charlotte (19) pokračuje ve zveřejňování fotek ze svých cest po světě. Na Instagramu má už 146 tisíc sledujících a ti na ni pějí chválu.

Vojta Kotek ukázal manželku Radanu i syna Huberta. Obsadil je do své Farmy

Ptát se Vojty Kotka na soukromí? Jak kdy. Před pár lety to byla víceméně vyloučená záležitost. Herec, režisér a nyní už i producent byl schopný takový rozhovor okamžitě ukončit, otočit se na podpatku...

Laďka Něrgešová odhodila paruku. Bez vlasů je to skvělé, pochvaluje si

Moderátorka Laďka Něrgešová (49) se nedávno vrátila na obrazovky poté, co prodělala operaci nádoru na mozku a následnou chemoterapii. V současné době podstupuje další léčbu a rozhodla se ukázat...

OBRAZEM: Cardinalová, Lollobrigida, Vittiová i Welchová byly sexymboly 60. a 70. let

Úmrtím Claudie Cardinalové přišel svět showbyznysu o další sexsymbol 60. a 70. let. Rodilá Tunisanka spolu s kolegyněmi jako Raquel Welchová, Monica Vittiová nebo Gina Lollobrigida okouzlily...

Petr Nárožný stále trpí bolestmi. Přesto se snažil lidi pobavit

Dlouho se nikde neobjevil až najednou přišel slavnostně otevřít světelný zábavní park Wonderland v pražských Letňanech. Doprovodila ho manželka, dcera o obě vnučky. Petr Nárožný, který má za sebou...

26. září 2025  11:01

„Borat“ Sacha Baron Cohen si po rozvodu našel o 26 let mladší krásku z OnlyFans

Herec Sacha Baron Cohen (53), známý jako filmový Borat, randí po rozvodu s herečkou Islou Fisherovou (49) s výrazně mladší partnerkou. Už měsíc je vídán po boku velmi úspěšné blond modelky z OnlyFans...

26. září 2025  9:45

Levínská hvězdou Playboye. Nechybí retro pokojíček, stodola ani žigulík

Tváří říjnového vydání Playboye i jeho kampaně se stala podnikatelka a influencerka Štěpánka Levínská. Před objektivem zapózovala v prostředí východočeské vesnice Myštěves a na snímcích nechybí retro...

26. září 2025  8:34

Uvolnily se lístky na StarDance Tour! V Praze zmizely během večera, kde ještě jsou?

StarDance Tour vypukne za tři, dva, jedna teď! Turné oblíbené taneční soutěže startuje už v sobotu 27. září v Karlových Varech. Těsně před začátkem ohlásili pořadatelé bombu: část vstupenek na jinak...

26. září 2025

Muži mi posílají odhalené snímky, které po nich nechci, stěžuje si Bobina z Bachelora

Premium

Sedmatřicetileté Denise Ayverdi lidé říkají Bobina a do povědomí veřejnosti se dostala hlavně díky účasti v reality show Bachelor. Za slávu po ukončení show je vděčná, byť už má své stalkery a muži...

26. září 2025

Vím, že tady pro mě je další muž, říká dcera Černocké po smrti partnera

Byla to tragédie, které se nedalo předejít. Pepe Rafaj, který nečekaně z tohoto světa odešel, měl prostě smůlu. „Nedalo se nic dělat, byla to genetická dispozice, problém s aortou, nikdo jsme o tom...

26. září 2025

Když musíte na úřadě sdělit, že jste herec. Lněnička nejen o osudové roli Markoviče

Premium

Mohl propadnout trudnomyslnosti, že mu sice chodí pěkné role v divadle, rozhlase a dabingu, ale že z televize nebo filmu ho lidi tolik neznají. Pochybnosti o sobě samém vystřídaly zcela jiné...

25. září 2025

Účast u voleb si ještě promyslím, slyšel jsem spoustu nadávek, říká Pohlreich

Zdeněk Pohlreich (68) se svou účastí u voleb stále váhá. Původně se populární šéfkuchař nechal slyšet, že ho současná vláda zklamala, a proto hlasovat vůbec nebude. Tato jeho slova ale kritizovalo...

25. září 2025  16:17

Badinková a Teplý se po 20 letech rozešli. Jsme přátelé, zdůraznila herečka

Herci Michaela Badinková (46) a Jan Teplý ml. (49) spolu už nežijí. Rozchod po dvaceti letech oznámila Badinková s tím, že zůstali přáteli a dál spolu vychovávají jejich dcery.

25. září 2025

Mikulecký se má Klusovi omluvit. Užitečný idiot by prošlo, prolhaný idiot už je moc

Ve čtvrtek pokračoval soud zpěváka Tomáše Kluse a bezpečnostního experta Milana Mikuleckého. Ten hudebníka kvůli jeho výrokům o izraelsko-palestinském konfliktu označil za „prolhaného idiota“. Podle...

25. září 2025  13:47

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

Kdo se první rozpláče na StarDance Tour? Táně by měli dát rovnou bryndák, říká Geňa

StarDance… když hvězdy tančí není jen o tanci, „vystretých“ kolenou a efektních kostýmech. Je to reality show, plná nefalšovaných citů, překvapení, zklamání. Svou roli tu jistě hrají i náročné...

25. září 2025  12:57

Vojta Kotek ukázal manželku Radanu i syna Huberta. Obsadil je do své Farmy

Ptát se Vojty Kotka na soukromí? Jak kdy. Před pár lety to byla víceméně vyloučená záležitost. Herec, režisér a nyní už i producent byl schopný takový rozhovor okamžitě ukončit, otočit se na podpatku...

25. září 2025  12:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.