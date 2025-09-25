Když musíte na úřadě sdělit, že jste herec. Lněnička nejen o osudové roli Markoviče

Petr Lněnička. Mohl propadnout trudnomyslnosti, že mu sice chodí pěkné role v divadle, rozhlase a dabingu, ale že z televize nebo filmu ho lidi tolik neznají. Pochybnosti o sobě samém vystřídaly zcela jiné starosti: naplno ho zaměstnala výchova malého syna. A velká seriálová role? Ta nakonec přišla taky. | foto: koláž iDNES.czJan ZátorskýMAFRA

Jan Malinda
  20:00
Mohl propadnout trudnomyslnosti, že mu sice chodí pěkné role v divadle, rozhlase a dabingu, ale že z televize nebo filmu ho lidi tolik neznají. Pochybnosti o sobě samém vystřídaly zcela jiné starosti: naplno ho zaměstnala výchova malého syna. A velká seriálová role? Ta nakonec pro Petra Lněničku přišla taky.

Kolem čtyř set Lněničků žije v Česku. Ovšem pozor, bezmála stovka čili čtvrtina jich žije v malé Litomyšli, odkud pocházíte.
Vidíte, přitom tam mnozí nejsme vůbec ani příbuzní.

Co je to za lokální anomálii?
Nemám ponětí, ale v přízni nejsme ani s pražským soudcem Lněničkou, ani s funkcionářem fotbalovém svazu téhož příjmení. Příbuzní nejsme ani s hercem Tomášem Lněničkou, který hrával v Hradci, Budějovicích a teď v Pardubicích – přitom i on se narodil v Litomyšli.

Rozpadl se mi kompletně vztah. A jak jsem se snažil zachraňovat, co se dalo, vyšlo najevo, že by mi mohlo chybět něco daleko zásadnějšího než role v televizi nebo ve filmu.

