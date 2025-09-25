Kolem čtyř set Lněničků žije v Česku. Ovšem pozor, bezmála stovka čili čtvrtina jich žije v malé Litomyšli, odkud pocházíte.
Vidíte, přitom tam mnozí nejsme vůbec ani příbuzní.
Co je to za lokální anomálii?
Nemám ponětí, ale v přízni nejsme ani s pražským soudcem Lněničkou, ani s funkcionářem fotbalovém svazu téhož příjmení. Příbuzní nejsme ani s hercem Tomášem Lněničkou, který hrával v Hradci, Budějovicích a teď v Pardubicích – přitom i on se narodil v Litomyšli.
Rozpadl se mi kompletně vztah. A jak jsem se snažil zachraňovat, co se dalo, vyšlo najevo, že by mi mohlo chybět něco daleko zásadnějšího než role v televizi nebo ve filmu.