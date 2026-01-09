Smáli jsme se pak tomu zapomenutému slovíčku „další“ oba. Ale já už v té chvíli věděla, že to zdánlivě malé opomenutí, které spojilo herce a postavu v jedno, v sobě skrývá něco zásadnějšího. A zastyděla jsem se. Protože Petr Lněnička rozhodně není pouze vyšetřovatel Jiří Markovič. Tento charismatický herec toho má za sebou i před sebou mnohem, mnohem víc.
Když jsem sledovala, jak jste před natáčením každé z řad seriálu Metoda Markovič přibíral na váze a po něm zase hubnul, napadlo mě, že jste vlastně taková česká Renée Zellwegerová. Ta se kvůli filmové roli Bridget Jonesové měnila podobně. Co vy na to?
Že nejsme zdaleka sami, kdo něco podobného dělal, aby se přiblížil postavě. Pravda ale je, že většina herců do rolí hubne. Renée a já jsme tloustli.
V pražských i oblastních divadlech hraje spousta mých kolegů, kteří jsou vynikající a podobná role je nikdy nepotká. Přitom to není jejich vina.