Markoviče jsem v sobě cítil dlouho a svému tělu se omlouval, vzpomíná Lněnička

Máte za sebou profesně velice úspěšný rok. Největší roli jste obsadil v seriálu Metoda Markovič: Hojer, který sklidil obrovský úspěch u diváků a získal první cenu na festivalu Serial Killer v sekci seriálů ze střední a východní Evropy. Sešli jste se i s rodinou známého vyšetřovatele. Potěšila vás jejich reakce?

Moc. Na promítání prvního dílu jsme byli všichni nervózní. My z jejich dojmu, oni z toho, že je seriál podle „jejich“ skutečnosti. Ale byli snad hezky zasažení, až dojatí. Dokonce si vzpomínám, že syn pana Markoviče řekl, že už měl připravenou řeč pro případ, že by se mu seriál nelíbil, ale že ji nemusí použít. Když jsme se potom bavili v soukromí, jen se to potvrzovalo, a na projekci dalších dílů byla setkání čím dál příjemnější. Já jsem od nich dostal moc hezké hodnocení vyloženě i na svou postavu, které si ale přece jenom nechám pro sebe, protože je velmi osobní až intimní.

Seriál Metoda Markovič mi paradoxně pomohl k tomu, abych se o svého syna strachoval trochu míň.