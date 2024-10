Krize sem tam přijdou, říkají o vztahu Lexa ze Slzy a surfující misska Kotková

Píseň Jak tě znám je k vašemu osmému výročí. V showbyznysu poměrně dlouhá doba. Jaký je váš recept na spokojený vztah?

Petr: Nemyslím si, že na to máme nějaký speciální recept. I u nás, stejně jako u každého vztahu, je to někdy nahoru, někdy dolu, ale snažíme se o věcech bavit, vzájemně se respektujeme a hlavně se máme rádi, to je základ (úsměv). Taky je podle mě důležité nebýt jen pár, ale být zároveň i parťáci, kamarádi, a mít společný humor spolu s vtípky, které známe jen my.

Natálie: Každý mezilidský vztah je potřeba vzájemně budovat a je to horská jízda, protože jsme všichni zkrátka lidi (smích). Dodala bych ještě vzájemnou podporu, ať už v pracovních výzvách, tak v zálibách. Také určitá svoboda. Máme své světy, ze kterých se vzájemně učíme: A také hlavně máme ten náš společný, kam to vše implementujeme.

Říká se, že krize ve vztahu přichází každých sedm let. Pocítili jste ji?

Petr: Ono se to samé říká i po třech, pěti, šesti a tak různě… (smích). Na nic takového se nefixujeme, on si krizi podle mě člověk spíš přivolá sám, když se upíná na to, že by měla v nějaký čas přijít. Menší krizičky samozřejmě sem tam přijdou, ale jsou tu jen od toho, abychom je společně vyřešili a vzájemně se z nich poučili.

Natálie: Ono je asi hlavní chtít. Chci s tím člověkem trávit život? Ano? Tak to pojďme vyřešit! Hlavně to beru tak, že jestli existuje nějaký problém, tak my dva jsme tu spolu a snažíme se ho vyřešit. Ne, že jsme my dva proti sobě a problém mezi námi. Přirozeně se i člověk za ta léta vyvíjí, mění se mu nějaké názory, nastavení, životní zkušenosti... tak je dobré takový update sem tam provést, aby se ty cesty nerozdělily.

Vypisujete se z těch „kriziček“ do svých písní?

Petr: Spíš obecně ze svých vnitřních emocí. Ne vždycky v nich popisuji nějaké konkrétní situace, které se mi aktuálně dějí, jsou to spíš jen pocity nebo rozpoložení. Naopak mě baví v textech popisovat i příběhy, které se mi staly před dávnou dobou, nebo příběhy, které slyším z vyprávění a nějak se mnou zarezonují.

Jak se dají skloubit dvě tak časově náročná povolání jako je muzika a modeling? Potkáváte se vůbec?

Petr: Samozřejmě, že ano. Vždycky to jde, jen je možná v našem případě potřeba víc plánovat. Hlavně přes léto, od května do září, kdy je hlavní koncertní sezóna – to jsem v podstatě každý víkend pryč a vidíme se tak hlavně přes týden.

Natálie: Plánovat obrazně a poté zaútočit na kalendář na poslední chvíli (smích)! Já se snažím Péťovu kalendáři přizpůsobit, jak jen to jde, protože jsem poměrně flexibilní. Když má období skládání, vydávání alba, tak je možná někdy i dobře, že letím za surfováním či nějakou prací do zahraničí. Když víme, že bude mít jeden nebo oba intenzivní období, tak si o tom řekneme dopředu, abychom se buď podpořili nebo na to zkrátka byli připraveni a poté si společný čas vybrali jinak.

Petr Lexa a Natálie Kotková se přišli podívat na zahájení 13. řady StarDance.

Natálie, vy jste loni prodělala zranění kotníku, o kterém se říká, že trvá rekonvalescence až rok a půl. Jak jste na tom nyní? Vrátila jste se k surfování?

Natálie: Pro mě to byla velká rána. Měla jsem v plánu plno zajímavých projektů, právě i surfových. Měla jsem například letět na Mentawais se surfařkami z celého světa, bylo od toho odvozených plno dalších aktivit, i pracovních...

Ono se to ale asi muselo stát. Brala jsem to jako znamení, že se už opravdu mám trochu zastavit. Hojilo se to déle, než jsme s lékaři čekali. Nakonec jsem si našla i to „hezké“ v životě o berlích se sádrou. Zdraví si vážím ze všeho nejvíc, tělu dávám čas na léčbu. Je to asi i právě proto, že mám, nejen ze surfování, dost úrazů.

Vzalo vám to nějaké příležitosti v modelingu?

Natálie: V modelingu mě to moc neomezilo, focení se sádrou byla zábava! O to víc si teď vážím možnosti sportovat nebo jen se v klidu projít. Kotník je ale pod dohledem, protože se na to pojí cílená fyzioterapie, ať se následky neřetězí do jiných částí těla, tak se snažíme najít cestu. Kotník totiž neutrpěl poprvé, tak o to víc musím makat, aby surfování šlo lépe a lépe.

Je pro vás po letech ještě nějak užitečný titul České Miss World?

Natálie: Titul jako takový sama do světa nehlásím, ale věřím, že ty zkušenosti ve vás zůstanou napořád. Určitě mi pomohl otevřít různé dveře. Někdo mi říkal, že surfující a snowboardující Miss být nemůže, ale tak nějak jsem na ně nehleděla a naopak to byla docela jízda. Zůstala mi přezdívka „mis(s)ka plná dobrodružství“. Dobrodružství mám od malička v krvi, titul přibyl a jsem za něj určitě vděčná dodnes.

Českou Miss 2016 se stala Andrea Bezděková, druhá skončila Natálie Kotková a třetí je Kristýna Kubíčková (vlevo).

Zahrála jste si v novém klipu skupiny Slza. Budeme vás před kamerou vídat častěji?

Natálie: V klipu jsem sama za sebe, takže to bylo naprosto přirozené. Celkově byla při natáčení krásná atmosféra, kdy jsme oba mohli být spolu před kamerou, jako jsme jinak spolu o samotě. Rolička by ale určitě také zábava, tak uvidíme, co budoucnost naskytne.

Na co se v nejbližší době oba nejvíc těšíte ať už v pracovním nebo osobním životě?

Petr: Já jsem momentálně tak natěšený, až vyjde tenhle nový song a jaké na něj budou reakce, že se ani nedokážu těšit na nic dalšího (smích). Ale jinak už se blíží zima, tak začínáme s Natálkou vyhlížet, kam bychom letos vyrazili na hory. Přes léto není kvůli koncertům moc šance někam odjet na delší dobu, tak to vždycky doháníme takhle přes zimní měsíce.

Natálie: Teď na podzim se těším jednak na vydání klipu a písně – a také na start jednoho většího projektu, který jsem poslední měsíce připravovala, řekněme, pro holky, jako jsem já (úsměv). Také mám v listopadu surfovací plány, kde si budu plnit další sen. V prosinci doufám, že nám vyjdou ty hory... a jsem takový vánoční skřítek, takže se těším i na Vánoce!