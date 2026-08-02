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Unikli jsme, ale náš hotel je v plamenech, popsal zpěvák Lexa závěr dovolené

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  10:48
Petr Lexa ze skupiny Slza

Petr Lexa ze skupiny Slza | foto: Profimedia.cz

Petr Lexa a Natálie Kotková
Lesní požár si podle dostupných informací vyžádal nejméně dvě oběti. Plameny...
Rozsáhlé požáry jsou důsledkem dlouhodobého sucha a vysokých teplot, které...
Oheň v oblasti Oreokastro zachvátil několik podniků a přinutil úřady k evakuaci...
19 fotografií
Zpěvák skupiny Slza Petr Lexa (35) zažil dramatický závěr dovolené v řecké Kefalonii, kterou sužují rozsáhlé požáry. Zasahují i turistické oblasti a český zpěvák popsal, že hotel, v němž na dovolené bydlel, zachvátily plameny. Podařilo se mu uniknout na poslední chvíli.

O dramatické poslední noci dovolené natočil Petr Lexa video na letišti, kde čekal na odlet do Česka.

„Asi v půl jedné v noci nás vzbudila poplašná zpráva, že je někde na Kefalonii požár. My jsme si mysleli, že to bude někde vzdálené, nebo že už to mají vyřešené. V té poplašné zprávě bylo místečko, kde se to děje, tak jsem ho zkopíroval do Google Maps a zjistil jsem, že je to asi 100 metrů od nás. Tak jsme šli na balkon a v dálce vidíme obří plameny, které vůbec nevypadaly, že by je měli pod kontrolou,“ popsal zpěvák.

Čeští hasiči popsali náročné hašení v Řecku. Oheň šířil vítr i borové lesy

Naštěstí měl zpěvák už sbalený kufr, protože ve 4 ráno měli odjet na letiště. Řekl si, že to nebude riskovat, a radši odjeli na letiště rovnou a poslední hodiny před odletem dospali v autě.

„Když jsme se probudili, koukám na Google na oblast toho požáru, tak ten náš hotel už je v oblasti toho požáru a reálně hoří. Kdybychom neodjeli, tak vůbec nevím, co by se dělo. A ještě horší je, že hoří silnice, kterými jsme jeli sem na letiště a je to jediná cesta, kudy se sem dá z hotelu dostat,“ popsal Lexa, který sledoval během toho zprávy z oblasti, aby se ujistil, že se nikomu nic nestalo.

Petr Lexa ze skupiny Slza
Petr Lexa a Natálie Kotková
Lesní požár si podle dostupných informací vyžádal nejméně dvě oběti. Plameny zaměstnávají stovky hasičů a komplikují život obyvatel v okolí Soluně.
Rozsáhlé požáry jsou důsledkem dlouhodobého sucha a vysokých teplot, které zasáhly Řecko i další části jižní Evropy. Silný vítr navíc výrazně komplikuje jejich hašení.
19 fotografií

„Vypadá to, že se zatím nikomu nic nestalo, že to stihli evakuovat, ale asi to nemají úplně pod kontrolou, protože se to rozšiřuje a vypadá to brutálně,“ dodal Lexa.

V Řecku u požárů pomáhají i čeští hasiči a potvrzují zpěvákova slova. Hašení požárů podle nich komplikuje především vítr a vegetace, ve kterých se oheň rozšiřuje rychleji než ve střední Evropě.

Evakuovány byly hotely na ostrovech Zakynthos i Kefalonia. Hoří i na Krétě, kde zemřeli dva hasiči, kteří v hustém kouři zřejmě ztratili orientaci a zahynuli ve svém voze. Další hasič byl nalezen mrtvý u obce Ageranos na Peloponéském poloostrově.

petrlexa

Kalispera

1. srpna 2026 v 19:23, příspěvek archivován: 2. srpna 2026 v 10:27
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