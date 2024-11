Střídám Prahu s Madeirou a dopřávám si čas pro sebe, říká Petr Lesák

Jak je to dlouho, co jste zmizel z obrazovky veřejnoprávní televize?

Veřejnoprávní televize zavřela hlasatelnu v roce 2005 a úplně mě vyděsilo, když se mě teď na to někdo ptal. Říkal jsem totiž: ‚Jo, to už je dobrých pět let‘ a ono je to 20 let! To člověku nepřijde.

Vy jste moderoval i pořad Mladší o pár let, že?

Upřesnil bych, že to byl pořad Vypadáš skvěle, který jsme vysílali v roce 2003.

To byla vlastně taková první reality show na veřejnoprávní televizi. Jak to prošlo na ČT?

Ono to bylo celé hrozně rychlé a vlastně dodnes se jedná o takový neuvěřitelný příběh, protože já jsem si říkal: ‚Na obrazovce nejsou proměny před a po a to lidi hrozně baví a zajímá!‘ Takže jsme udělali pilotní díl na zkoušku, donesli jsme to v květnu do České televize a od září to bylo na obrazovce. A okamžitě se sledovaností milion a půl každou středu po celé dva roky, takže obrovský sukces.

Čemu se věnujete teď?

Dělal jsem produkci pro více televizí. Především lifestylové pořady. Prostřeno jsme přivezli do republiky. Dělali jsme Mladší o pár let a vůbec pořady se zaměřením na krásu nebo na přestavbu bytů jako Jak se staví sen. Pak přišla trošičku únava, kdy jsem si říkal: ‚Já celý život vlastně pracuju, produkuju.‘

Takže jste si dal pauzu?

Hrozně mě to bavilo, hodně mě to naplňovalo, ale teď si naplňuju čas sám pro sebe. Takže jsem si našel takovou osobní destinaci, portugalskou Madeiru, kam se brzy vypravím na zimu. Hrozně rád ji ukazuju přátelům, kteří tam za mnou míří a kombinuji ji s Prahou. Snažím se tam žít hodně zdravě, hodně cvičit a trošku se zaměřit na sebe a svoji rodinu.

Musí si člověk zvykat na osobní život, který vlastně po celou dobu té aktivní kariéry neměl?

Ani ne tak zvykat, ale dopřát si ho. Člověk si to nesmí odpírat, protože čekat na důchod nechci. Chci být plný sil a zapracovat trochu na sobě, protože doteď jsem pracoval na tom, aby byli spokojeni diváci. To mě vždycky hodně těšilo. Vždycky jsem ráno po odvysílání koukal, jaká byla sledovanost a těšil se z toho.

Ale důchodem to nazývat nebudeme.

Nenazývám to důchodem, ale je pravda, že vlastně nemám žádné příhodné slovo. Je to takový čas na mě, mé přátele a aktivní odpočinek. Malinko jsem se zaměřil na své tělo, snažím se chodit každý den cvičit a být spokojený sám se sebou.

Záleží vám i na tom, co si říká okolí?

Nežiju z komplimentů. I když jsem dělal v televizi, nikdy jsem to nedělal proto, abych byl slavný. Mě to prostě naplňovalo. Věděl jsem od třinácti let, že chci dělat v televizi. Nejdřív jsem chtěl dělat kameramana nebo scénografa, ale pak jsem se nějak dostal na obrazovku. Ale necivím pořád do zrcadla. Samozřejmě pracuji na tom, abych se té gravitaci a tomu věku nějakým způsobem přizpůsobil. A využít k tomu moderní metody? Proč ne? Tomu se nebráním.

HLASATELÉ POD LUPOU: Petr Lesák

Pomáhá vám to udržování si mládí i ve vztahovém životě?

Jako že bych měl mladší partnery? (smích) Mně se strašně líbí, že mladší generace vůbec neřeší věk. Já to ani nikomu neříkám, protože proč? Mám strašně moc mladých kamarádů a jsem za to hrozně šťastný. Je to hrozně obohacující. A zároveň samozřejmě mám i ve své věkové kategorii kamarády.

Kdybyste mohl vypít kouzelný lektvar z filmu Smrt jí sluší, šel byste do toho?

Určitě se nechci vzpírat přírodě. Go with the flow, jak se říká. Když člověk má nějakou moderní, ale bezbolestnou metodu, jak třeba pomoci tváři, aby dobře vypadal, tak proč ne? Ale beru to tak, že jde primárně o zdravou stravu, dobrý spánek, pohyb a sem tam nějaká kouzla primářky Moidlové. Ale jinak elixíry určitě ne.