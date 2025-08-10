Tánička byla a stále je moje láska, říká muzikant Kroutil o Dykové

„Já jsem pro každou špatnost,“ říká Petr Kroutil, který se na garden party Petra Jandy postavil na improvizované pódium se svojí cirkusovou kapelu. Vznikla pro tento konkrétní večer a představitel Dannyho v seriálu Prima sezona tvrdí, že si odbyla premiéru i derniéru zároveň.
Petr Kroutil a Tatiana Dyková v seriálu Prima sezona (1994)

Petr Kroutil a Tatiana Dyková v seriálu Prima sezona (1994) | foto: © Česká televize

Muzikant Petr Kroutil citlivě rekonstruovat více než stoleté stavení.
Tatiana Dyková a Petr Kroutil
Tatiana Dyková a Petr Kroutil v seriálu Prima sezona (1994)
Tatiana Dyková a Petr Kroutil
31 fotografií

„Žádné další plány s touto kapelou zatím nemám, ale člověk nikdy neví,“ dal nakonec přece jenom šanci možným reprízám Petr Kroutil, který vystupuje především se svým Original Vintage Orchestra.

Cirkusovým muzikantem se přitom nestal jen tak nahodile. Kdysi spolupracoval s německým „cirkusem“ Palazzo, který dva měsíce stanoval v Praze na Letné. „Najali mě jako kapelníka, dodali jednoho Američana a zbytek hráčů jsem si musel sehnat sám. Samozřejmě jsem vybíral kolegy jazzmany, kteří umějí hrát z not a nezkazí legraci stejně jako dneska my,“ zavzpomínal Kroutil.

Petr Kroutil a jeho syn Julian na 37. garden party Petra Jandy (22. července 2025)

„Mně se ta atmosféra šapita se smutným klaunem hrozně líbila. Působilo to na mě až magicky a je mi líto, že tahle tradice pomalu zaniká. Já svým dětem budu moci jednou ukázat akorát cirkus Humberto, ale už bez živé kapely,“ posteskl si.

Hraní v cirkusu přitom pro něj nebyla snadná záležitost. „Doprovázeli jsme artisty, tak jsem musel sledovat, jaký úkon který z nich právě dělá. Poté ho s bubeníkem dramaticky vystupňovat. Naštěstí se nic nepřihodilo, k žádnému úrazu nedošlo, akorát jedna naše kolegyně zpěvačka se spustila s akrobatem,“ usmívá se.

Jeho cirkusový orchestr na Propasti tvořili kolegové z Original Vintage Orchestra, který hraje swing třicátých let. Buď původní nebo předělávky nových písniček například Olympiku, Visacího zámku a Tří sester. V plné sestavě je jich šestnáct. Patří do ní i jeho osmnáctiletý syn Julian Kroutil, který hraje na kytaru a zároveň studuje Ježkovu konzervatoř v Praze.

Petr Kroutil (2020)

Se svojí současnou manželkou má Petr Kroutil ještě dvouletého chlapečka a čtyřletou dceru. „Jarka je učitelkou hudby a občanky. Ale taky zpívá ve sboru a loni jsme založili kapelu, která se jmenuje KroutiLove. Já zpívám a skládám populární hudbu, ona píše texty,“ prozradil Kroutil, který studoval i na věhlasné Berklee College of Music v Bostonu.

„Dostat se tam je těžké, ale ještě složitější je to studium ufinancovat. Jenom školné tenkrát dělalo osmnáct tisíc dolarů za semestr. Dalších pět tisíc stálo ubytování, k tomu bylo třeba něco jíst… A dolar se pohyboval kolem dvaatřiceti korun, takže jeden ten semestr mě vyšel na 600 tisíc korun,“ vzpomíná muzikant.

Zkoušky jel dělat do Německa a protože se hlásil na obor jazzový klarinet, a takových hráčů je prý obecně nedostatek, tak o něj tolik stáli, že mu dali velmi vysoké stipendium. Na pomyslné vyhazování si z kopýtka to přesto nebylo.

Petr Kroutil (2018)

„Prodal jsem všechno, co jsem tenkrát měl, i auto. A stejně jsem tam strádal. Ale vydržel jsem a dalo mi to hodně. Je to vynikající škola. Mají o hodně lepší metodiku než my. S oblibou říkám, že na Berklee naučí hrát i opici. Vedou vás od začátku za ruku, takže nemůžete šlápnout vedle a profesoři jsou samí skvělí muzikanti,“ prohlásil Kroutil.

„Chtěl bych, aby tam jel i můj syn, ale nejdřív musí dodělat konzervatoř a pak se uvidí, kam ho to bude táhnout. Kdyby k rocku a metalu, tak by pro něj Berklee úplně vhodná nebyla. Tam je to pro fusion a jazz. A samozřejmě by musel dostat pořádné stipendium, bez něj by to nešlo,“ směje se.

Jazz je svoboda. Hrál se tu dlouho jen pro turisty, říká šéf Mladí ladí Gregar

Z Ameriky jel Petr Kroutil do Nepálu, protože jeho tehdejší skotská přítelkyně získala nabídku učit v Káthmándú. „Rozhodl jsem se, že ji doprovodím a vůbec toho nelituji. Hned jak jsem přijel, začal jsem hrát s jazzovou kapelou. Byla to jediná jazzová kapela v Himálaji. Vystupovali jsme dvakrát týdně a jednou se na nás do klubu přišel podívat i Sting. Ale já to doslova a do písmene pros.... protože jsem měl zrovna střevní problémy,“ směje se Kroutil.

„Pak jsem tam učil diplomaty hrát na ságo, klarinet, flétny a kámošovi jsem pomohl založit konzervatoř, která tam funguje dodnes. Potom jsem se spojil s rockovou kapelou. Už tehdy byla slavná jako u nás Olympic. Vystupovali jsme na velkých kriketových stadionech. Ti kluci jsou dnes dost populární, hrají pro třicet až čtyřicet tisíc lidí v Austrálii, Americe, po celém světě. Jsou úspěšní a přitom pořád skromní. Jsme spolu pořád v kontaktu. Před koncertem jsme se vždycky chytili za ruce a pomodlili,“ prozradil.

Petr Kroutil (2018)

I když se měl v Nepálu doslova královsky, musel se časem kvůli zdravotním problémům vrátit domů. „Na jejich poměry jsme byli s přítelkyní extrémně bohatí. Měli jsme služku, kuchaře... Ale ani to mě tam neudrželo, protože jsem si chtěl zahrát pořádný jazz s pořádnými muzikanty a navázat na to, co jsem se naučil na škole v Berklee. A pak jsem tam měl i velké zdravotní problémy. Po roce se mi vymlátila střevní flóra a začal mě zlobit žaludek. Tak jsem se vrátil, potkal matku Juliana a stal se otcem,“ vzpomíná na svůj dobrodružný život.

Sulovský vzpomíná. Uplynulo 30 let od jeho výstupu na Mount Everest

I když se nepovažuje za horolezce, chodí po horách rád. „Vylezl jsem skoro k základnímu táboru na Mount Everestu. Tenkrát před dvaceti lety to ještě nebylo tak atraktivní místo pro turisty, takže tam lidí bylo podstatně méně. Pak jsem byl asi ve čtyřech tisících metrech nad mořem v klášteře a šlapal taky nějaké okruhy kolem Annapurny,“ říká Kroutil.

Rád vzpomíná i na seriál Prima sezona, který ještě jako mladík točil s Karlem Kachyňou. „Občas ho opakují v televizi, tak si mě s ním někteří lidé propojují. Hrál jsem pak ještě nějaké vedlejší role ve filmech svých kamarádů a taky jsem se objevil v Ordinaci v růžové zahradě. Ale zjistil jsem, že tohle vůbec není moje cesta, že při tom natáčení nejsem zdaleka tak šťastný a uvolněný. Jako když stojím na pódiu a hraju,“ vyznává se.

Petr Kroutil a Václav Chalupa v seriálu Prima sezona (1994)

Z té doby mu zůstala v srdci Tatiana Dyková, tenkrát Vilhelmová. Společně s Aňou Geislerovou hrály hlavní ženské postavy. „Táničku jsem měl strašně rád a trvá to dodnes. Je to jenom v platonické rovině, vždycky to tak bylo, ale tenkrát jsem jí hrával na pokoji na kytaru. Jí bylo čtrnáct, mně osmnáct. Dodneška máme kamarádský vztah,“ odtajňuje.

„Loni jsem jí zavolal, že točím videoklip k písničce Ještě, že si nejsme jistý hodinou, ale že rozpočet je nulový, protože nemám žádného sponzora a financuji si ho sám. Jí to ale vůbec nevadilo. Bylo to neuvěřitelné, zahrál si v něm Vojta Dyk, Jakub Prachař. Prošli jsme noční Prahou, váleli sudy na Petříně, šlapali na šlapadlech. Produkoval mi ho kamarád z Berklee,“ vypráví Kroutil, který před třemi lety založil ještě Pink Swing.

Svým muzikantům nakoupil designové oblečení včetně růžových tenisek, které se jim teď hodily k cirkusovému outfitu na Jandově party.

