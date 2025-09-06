Stárnutí je nejtěžší disciplína, která mě v životě potkala, říká zpěvák Petr Kotvald

Zpěvák Petr Kotvald (66) se v rozhovoru pro iDNES.cz rozpovídal o tom, co podle něj činí muže obecně atraktivními a úspěšnými. Prozradil také, jak se vypořádá se stárnutím a promluvil o své současné hudební tvorbě a spolupráci s mladými muzikanty, která ho podle jeho slov posouvá, inspiruje a baví.

Rozhovor spolu děláme na finále soutěže Muž roku, kde večer vystupujete. Když dojde na mladé modely, dovedete vůbec ocenit jejich krásu a zhodnotit potenciál?
Já nevím, co si pod slovem potenciál mám představit. Ale asi to, že soutěžící je sympaťák a je to člověk, který baví svět a okolí. To by mě bavilo úplně nejvíce, kdyby to byl zábavný chlapík. Samozřejmě, když má navíc nějaké dobré vlastnosti. Spíše je to ale o tom, co v životě dělá. Viděl jsem, že kluci jsou hasiči, policajti... Přímo zrozeni pro to, aby pomáhali.

Ta přidaná hodnota vítěze Muže roku, co to má podle vás být?
Já si myslím, že by to měl být pohledný chlapík a také – jak jsem již řekl – zábavný chlapík. Být jen pohledný podle mě nestačí. Když si vezmete, kdo všechno je na jevišti a kdo se stal hvězdou a koho lidi milovali a milují, to nikdy nebyli žádní vyložení krasavci – nebo jen málokdy. Zábava je tady v soutěži taky to štengrování, tedy hecování, že ten nebo onen dokáže více, udělá víc kliků nebo shybů. Nebo to je také o tom, umět se správně rozhodnout v těžké chvíli, jako třeba právě ti kluci záchranáři.

Petr Kotvald je jméno, které stále táhne generace fanynek. Na doprovodné tanečky a sbory máte ženy. Je to proto, abyste přitáhl i tu část mužského publika? Aby s sebou vaše fanynky přivedly partnery a manžely?
(smích) Takhle jsem neuvažoval. Vůbec ne, i když je fakt, že svého času se vyprávělo, že Madonna to dělala tak, že na jevišti vždycky měla záměrně jen tanečníky. A když už tam někdy měla tanečnice, ona mezi nimi musela na pódiu být ta nejhezčí. To se dařilo. Já si myslím, že u ní to bylo v tom, že měla vysportované osvalené holky, které pak působily na jevišti vedle ní trošku robustně.

Všichni chlapi vědí, že mužské ego je velmi křehká záležitost, ač se o tom samozřejmě nemluví. Můžete nám říct, jak s grácií přijímat stárnutí?
Myslím, že stárnutí je nejtěžší disciplína, kterou jsem v životě potkal. Ono se občas stane, že vám život přinese karambol, kdy zjistíte, že jde opravdu o život. Není to v takových chvílích úplně jednoduché a vymýšlet, kolik vám je let, není na pořadu dne. Je to o tom, to ustát a být v pohodě s lidmi, které máte rád, které milujete. Dělat věci, které vás baví. To podle mě pomáhá i v tom, že máte energii a esprit a pak lidi zajímáte. Pokud si budete stěžovat na bolesti a další věci, nebude to fungovat.

Petr Kotvald se omluvil za nevhodnou poznámku o stárnutí svých fanynek

Vy ty bolesti možná roztančíte. Chci se zeptat, když se vás někdo zeptá na věk, musíte chvíli přemýšlet, než odpovíte?
Vůbec ne. 66, to je peklo! Ne, to je krásná číslovka, to je dobré. Kdyby to bylo 36, bylo by to samozřejmě lepší. Ne, že by se člověk netěšil na každý nový den, to je taky úžasné. Ale víte, že horizont se přibližuje a že už toho tolik nestihnete. Není to o tom, že byste byl z toho zhroucený. Spíše o tom, že některé věci zvažujete a už se zbytečně nezabýváte těmi, které vám ubírají čas a víte, že vás nikam neposunou. Tyto věci radši nedělám, než bych s nimi ztrácel čas. Chci čas, který tady mám, strávit s lidmi, které miluji, které mám rád. To je základ.

Povedlo se vám krásně proplout od československého popu devadesátkami. I tam jste měl hity. Ohlédnete se někdy a říkáte si: ‚Sakra, měl jsem ještě stihnout to a to‘?
To byste mohl vždycky, ale takhle se to nedá dělat. Já se moc zpátky nedívám a snažím se tvořit nové věci. Proto mám taky teď roztočené nové album. Skoro dva roky ho připravujeme spolu s Arminem Effenbergerem a Martinem Blažkem. Je to moderní záležitost, to mě na tom strašně baví. Jsou to třicetiletí kluci. Mám pocit, že mě to posouvá, ale ne nuceně. Ať chcete nebo ne, na některé věci máte jiný názor a cítíte je jinak a mladý autor vás posune dopředu.

A to vás baví.
I před deseti lety jsem dal dohromady mladou partu kluků, kterým bylo od dvaceti do třiceti let. Kapelu, se kterou hraji dodnes. Jsou tam i holčiny, kterým je dnes už třicet. Věkový průměr ansámblu se snížil. Není to o tom, že bychom si řekli: ‚Fajn, tobě je šedesát a tobě třicet. Je to o energii, kterou lidi ze sebe vydávají. Je to úžasné – ono vás to hodně nakopne, aniž byste o tom přemýšlel.‘

Moc děkujeme za vaši sdílnost a těšíme se na nové LP.
Já děkuju a budu se těšit, že vás bude bavit.

