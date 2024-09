Petr Kotvald se omluvil za nevhodnou poznámku o stárnutí svých fanynek

„Dodatečně se všem omlouvám. Jsou to tři roky zpátky, na nějaké akci jsem byl strašně rozjetý. Moje fanynky stály pod jevištěm, odvazovaly se a já, jak jsem byl v ajfru, řekl jsem něco na způsob: Holky, je to skvělý, vypadáte báječně, je jedno, kolik vám je, ale prosím vás, už mi nestárněte, přestává se na to dát koukat,“ popsal Kotvald.

Nevhodná poznámka měla být vtip, ale zpěvák to pak v šatně schytal od svých kolegyň. „Chtěl jsem být vtipný. Ale pak v šatně mi vokalistky říkaly, že jsem se zbláznil, že jsem skončil, že tyhle holky už nikdy nepřijdou,“ vzpomíná Kotvald, který byl dívčím idolem v 80. letech. Jeho publikum ale postupně stárlo s ním a mladé se mu novější tvorbou nepodařilo nalákat.

Spousta fanynek mu ale zůstala věrná a pro některé se stal zpěvák přímo posedlostí. Jedna ho dokonce dostala před soud. „Dostal jsem předvolání k soudu, kde mi bylo oznámeno, že mě nějaká dívčina žaluje o přiznání otcovství. Musel jsem vysvětlit, že tu dívku neznám a nikdy jsem ji neviděl. Byla to pravda. Od té doby jsem byl ale velmi hodný a slušný kluk,“ říká zpěvák.

Nenechal se zlákat, ani když mu fanynky skočily přímo do postele. „Jednou jsem v Karlových Varech v Puppu přišel na pokoj, šel jsem si lehnout a v posteli opravdu ležela dívka. Šílená věc, byl jsem úplně vyděšený. Šel jsem do vedlejšího pokoje, věděl jsem, kdo tam bydlí, a ten nejmenovaný kolega v pokoji vedle říkal, že si s tím poradí, ať ji přivedu,“ vzpomíná Kotvald.

„Tak jsem ji vyprovodil vedle a šel jsem se učit. Ráno na mě v půl třetí někdo zaťukal, dal mi klíče od auta, abych ji odvezl domů do Sokolova,“ dodává zpěvák, který je už od roku 1984 ženatý s Hanou Kotvaldovou, která je učitelka, ale manžela často doprovází na koncertech jako jedna z tanečnic. Jejich dcera Viktorie zase s otcem zpívá jako sboristka.