Přiměly nás k tomu naše holky, říká Petr Kostka o svatbě s Carmen

Herec Petr Kostka sice pochází ze starého divadelnického rodu, jehož kořeny sahají do první poloviny 19. století, jako mladíka ho však uchvátila věda. Po maturitě na Vyšší hospodářské škole se ale přece nechal zlákat ke studiu na DAMU. Studium musel náhle přerušit, když jeho první manželka otěhotněla.

Jeho kariéra ale nijak neutrpěla. I bez diplomu získal angažmá v Městských divadlech pražských. Za krátký čas, který na DAMU strávil, si ho také všiml prominentní filmový režisér Jiří Krejčík (†95) který mu svěřil jednu z jeho prvních velkých rolí v dramatu Vyšší princip (1960). Poté se Petr stal filmovou hvězdou. Točil několik filmů ročně a začal pracovat také pro televizi a dabing.

Byl obsazován do nejrůznějších žánrů, od psychologických dramat až k ryzím komediím. Ty měl prý nejraději. Mezi jeho nejslavnější filmy patří právě komedie z roku 1977 Což takhle dát si špenát nebo kultovní sci-fi Zítra vstanu a opařím se čajem. Televizní diváci si ho zase budou pamatovat ze seriálů Sanitka (1984) a Četnické humoresky (2001).

David Suchet v seriálu Hercule Poirot

Jako dabér propůjčil svůj hlas Gérardovi Philipovi (†36) ve filmové klasice Fanfán Tulipán (1952) a ve dvanácti filmech i šesti sériích seriálu bravurně hlasově ztvárnil oblíbenou postavu detektiva Hercula Poirota, kterého namlouval i Jaromír Meduna. Za dabing této postavy obdržel Petr Kostka v roce 1996 Cenu Františka Filipovského za mimořádný herecký výkon a v roce 2004 byl oceněn i za celoživotní mistrovství v dabingu.

Láska „zdálky“

Petrova současná manželka, herečka Carmen Mayerová (80) se do něho zakoukala zdálky a obdivovala ho pro jeho nesporný talent. Když ho ale konečně potkala osobně, nebyl jí moc sympatický. „No, připadal mi takovej nafoukanej a protivnej. Pak jsme se poznali. Netvářil se nijak nadšeně, že vidí mladou pěknou kolegyni,“ zasmála se v rozhovoru pro iDNES.cz herečka.

Jiskra mezi nimi však definitivně přeskočila, když se setkali v angažmá v Městských divadlech pražských. „Tam to tak jenom svítilo, pamatuju si to dodnes, bylo to hezké,“ zavzpomínala Carmen Mayerová.

Jejich společný život byl zpočátku trochu chaotický. Oba se rozváděli a museli sladit výchovu dětí. Carmen měla z předchozího manželství dceru Kateřinu, Petr měl dcery dvě, Zuzanu a Helenu, které přešly plně do jeho péče, po smrti jeho první manželky při tragické autonehodě. Po čtyřech letech vztahu se jim narodila společná dcera Tereza (48).

Svatbu Petrovi a Carmen „naordinovaly“ dcery. „Přiměly nás k tomu naše holky, které si přály, abychom spolu nežili jen tak na hromádce,“ přiznal pro Super.cz Petr Kostka.

Ke čtyřem dcerám se v roce 2001 přidala pátá, holčička Shamim z Ugandy, kterou si manželé adoptovali na dálku. Petr se dokonce při příležitosti návštěvy její rodné země naučil pár slov v jednom z ugandských jazyků. „Všem jsem se tam totiž chtěl osobně představit a říct, odkud jsem a proč jsem za nimi přijel. Děti v Ugandě z toho byly nadšené,“ přiblížil herec pro Aha!.