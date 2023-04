Byla by lež tvrdit, že jsem se nedopustil nějakých omylů, říká Petr Kolečko

„Žádná pravda nesmí stát v cestě dobré historce,“ reaguje Kolečko na mediální humbuk kolem jeho nečekané svatby s matkou jeho syna Jiříka, modelkou Anetou Vignerovou. „A nějak tak to je přibližně pravdivý,“ dodává. „Někdy je ale lepší, když o vás píšou lži než pravdu. O někom je lepší lež, o někom pravda… Já jsem taková křížená varianta,“ tvrdí scénárista, který jen pár dní před svatbou pózoval na červeném koberci Českých lvů s herečkou Denisou Nesvačilovou, s níž žil od loňského léta.

Celkově své jednání shrnuje tím, že člověk prochází životem a dělá nějaká rozhodnutí, která mohou být iracionální a trochu divočejší. Nicméně bulvární média mají podle něj tendenci tyto věci zveličovat a zároveň moralizovat. „Oni píšou, to se mi líbí, že za to vlastně můžeme my, že to píšou. Že to je vlastně naše vina, že přeci kdybychom se takhle nechovali, tak oni to nepíšou. A vlastně nám nadávají za to, že to píšou,“ posteskl si umělec s tím, že pokud by se sám k tomu chtěl vyjádřit, bylo by to způsobem, který je mu vlastní, tedy filmem.

30. ročník Českého lva. Na snímku Petr Kolečko a Denisa Nesvačilová. (4. března 2023)

„Co v těch příbězích chybí, jsou pohnutky lidí, které můžou být různé. Já tady nebudu mluvit za svoji ženu nebo za někoho jiného. Byla by velká lež tvrdit, že jsem se nedopustil nějakých omylů. Ale ty postavy můžou být různé,“ říká Kolečko.

„A ten bulvár, to je jen takový povrchní výběžek z toho. Takže kdybych já podle toho dělal nějaký film, chtěl bych to dělat s nějakou hlubší psychologií a třeba bych některé ty věci uvedl na pravou míru, což asi nebudu dělat tím, že to budu někde říkat,“ uzavřel.