Film navazuje na úspěšné tři řady seriálu Lajna o osudech hokejového trenéra Luboše Hrouzka (Jiří Langmajer) a jeho přítelkyně a bývalé striptérky Denisy (Hana Vagnerová). „Scénář se psal skoro sám, protože ta postava je pořád strašně živá. Vždycky se říká, že když si postavy dělají, co chtějí, bývá to dobré znamení – a tady se to celkem děje,“ říká scenárista. Jakou proměnou prošla Hrouzkova partnerka Denisa? A jak to má s psaním ženských postav obecně?
Jak vypadá váš den scenáristy?
Je to různé. Když mám relativně volno, ráno vstanu, vyřídím nějaké administrativní věci a pak se věnuju psaní. Složitější je to ve chvíli, kdy mám nějaký program, musím být fyzicky někde v terénu nebo řešit různé pracovní věci. Psaní pak doháním třeba večer, když Aneta (manželka Aneta Vignerová, Miss ČR 2009, pozn. red.) uspává malého. Většinou píšu dvoufázově: něco napíšu přes den a pak se k tomu vracím ještě večer.
Hlášku „Dycky Most!“ jsme ani neměli ve scénáři. To někdo vymyslel až na place. Rozhodně jsme to nepovažovali za nic klíčového, ani když se to natočilo.