Ženské publikum je pro úspěch filmu klíčové, tvrdí scenárista Kolečko

Scenárista a režisér Petr Kolečko o sobě říká, že má štěstí v tom, co dělá. To, co ho baví, má totiž zároveň komerční potenciál. Současně si však uvědomuje, že s přibývajícím věkem bude čím dál těžší zasáhnout jeho humorem mladou generaci. Už teď má proto na dobu, kdy po jeho práci nebude poptávka, učitelský pán „B“. „Ohromný benefit je v tom, že nás, budoucí vyhořelce, nabíjí mládí obrovskou energií. Pokud by mě teda vůbec někde chtěli,“ říká Kolečko, který je podepsaný pod seriály MOST!, Osada nebo Lajna.