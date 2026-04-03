Dnešní mladí jsou umírnění, my byli pankáči, vzpomíná Kolečko na devadesátky

„Mám za sebou několik filmů, ale myslím si, že režírovat divadlo je těžší,“ říká Petr Kolečko, který je společně s Michalem Suchánkem autorem scénáře k muzikálu Andělé. „Týmová práce mi vyhovuje, rád píšu ve dvojici,“ dodává.

„S filmem vám pomáhá spousta lidí včetně kameramana a vy vlastně jenom hlídáte tu hereckou akci. Vymyslet celý divadelní obraz je určitě těžší, na bedrech režiséra je toho víc, takže bych si na režii v divadle netroufl. A když, tak možná někdy hodně v budoucnu,“ říká dramatik a scenárista Petr Kolečko, který má však k divadlu blízký vztah. Nejprve jeho tvorba šla právě tímto směrem, dokonce byl jako velmi mladý šéfem divadla A studio Rubín.

Andělé, které uvádí Divadlo Broadway, rozvíjí bizarní příběh o podnikateli a ochráncích v nebi, který se odehrává na pozadí devadesátých let. Premiéru odehráli krom jiných Michal Novotný, Kateřina Pechová, Petr Vršek, Markéta Schimmerová Procházková, Milan Peroutka, Nelly Řehořová, Berenika Šrettrová, Robert Urban…

„Herci mě příjemně překvapili. U některých jsem vůbec nevěděl, jak kvalitně zpívají, třeba Míša Novotný, který je činohercem. A bylo skvělé setkat se po letech s Pavlem Kikinčukem – Kikinou. Z toho jsem měl radost, protože od Okresního přeboru jsme se dvacet let neviděli. Bylo to až dojemný,“ vyprávěl Kolečko bezprostředně po děkovačce.

„Užil jsem si to. Bylo zajímavé sledovat, jak se s tím ti lidi potýkají. Člověk si říká, co se jim asi honí hlavou, protože jsou zvyklí hrát trošku v něčem jiném, než co produkujeme my s Míšou Suchánkem. A těch herců tady bylo hodně, protože na velké role jsou tři alternace. Takže já ani nevím, co si o tom každý z nich myslí, a je zajímavé si to domýšlet. Pro mě to bylo hrozně obohacující,“ dodává.

Devadesátá léta ho zastihla nejprve jako nevinné dítě a v druhé polovině coby puberťáka. „Vychutnával jsem si to. Poslouchal jsem hudbu, i když spíš zahraniční, byla to opravdu svobodná doba. Bohužel, pro mě je vzpomínkou na lepší časy. Svět je teď složitý. Myslím, že tenkrát ty jednoduché hodnoty, takové ty havlovské, o kterých ten muzikál je, asi převládaly. A my si tehdy nevážili toho, co máme, protože jsme si mysleli, že to bude skvělé navždy. Ale není. Proto je fajn si to připomenout,“ říká Kolečko, který naráží na politickou situaci doma i ve světě, vztahy mezi lidmi i další aspekty současného života.

V mládí se bouřil, revoltoval. „Celou školu jsem měl vždycky dobrý prospěch, ale špatné chování. Především jsem učitelům říkal, co si myslím,“ vzpomíná. „Dneska už to je jinak. To rebelství se vyvíjí. Člověk stárne. Ale myslím si, že my jste tenkrát byli větší pankáči než jsou mladí dneska. Oni jsou takoví umírnění, my byli víc blázniví.“

O existenci andělů nemá pochyb. „Já ho mám určitě. V životě jsem už udělal takových blbostí, nesmyslů a chyb, že musím mít nějakého anděla, který mě ochraňuje. Díky němu můžu dělat tuhle práci, mám svoji krásnou ženu a skvělé děti, ale taky to tak nemuselo být,“ vypráví.

Na scestí stál před pár lety, kdy si užíval milostný románek s herečkou Denisou Nesvačilovou. Nakonec se vrátil k Anetě Vignerové, s níž má syna Jiřího. Další dvě děti zplodil v předchozím manželství.

Kolečko se nezříká ani příležitostí před kamerou. Hrál v Chatařích ze Švihova, které napsal a režíroval Michal Suchánek pro Primu. Především je ale scenáristou, občas i režisérem. V současné době připravuje film Lajna s Jiřím Langmajerem v hlavní roli, který naváže na úspěšný seriál z hokejového prostředí, a s Janem Prušinovským druhou sérii Oddílu B pro Oneplay. Další projekt – apokalyptickou komedii – vytváří pro zahraničí. „Scénář píšu s Davidem, mým švédským spoluautorem a finální verze bude v angličtině,“ prozradil.

