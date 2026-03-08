Vignerová si fanoušky získává hlavně jednoduchými a rychlými recepty. „Ona skvěle vaří,“ pochvaluje si Kolečko.
„Pohlreich měl nějaké kecy. Dali mu otázku, jestli sleduje Anetu a on řekl: ‚Když to teda Kolečkovi chutná‘ a zatvářil se. Takže myslím, že i tihle top kuchaři jsou ohroženi mou ženou, která dala nový rozměr vaření,“ míní scenárista, který své ženě píše ale i hereckou roli.
Pracuje s režisérem F. A. Brabcem na filmu Broučci podle Karafiáta. „Proti Karafiátovi je tam teze, že berušky jsou šlapky. Konečně o těch beruškách řekneme pravdu,“ prohlásil Kolečko s vědomím, že jeho žena si chce zahrát právě roli berušky.
Kromě toho pracuje s Michalem Suchánkem na muzikálu Andělé. Podle Kolečka je to muzikál o tom, jak strážní andělé prožívají sametovou revoluci, díky níž mají lidé větší svobodu a kvůli níž také dělají větší hlouposti, a tak svým strážným andělům přidělávají práci. Jde o hitmuzikál s hudbou z 90. let, takže v něm zazní Tři sestry, Wanastowi vjecy, Nedvědi, Nohavica a další.
Aneta nechtěla, abych ji cpal do svých věcí, říká Petr Kolečko o hraní Vignerové
Sám byl v devadesátých letech ještě dítě. „Byl jsem dítě, ale všechno si pamatuju. Bylo mi šest a na konci šestnáct. Na konci jsem kouřil trávu,“ popsal. Ve škole nebyl zrovna vzorným žákem. „Byl jsem dobrý v prospěchu, ale mimořádně špatný v chování,“ přiznal.
Dobrý prospěch mu zkazila jen biologie, ze které měl čtyřku. „Já jsem udělal jedno takové faux pas. Učitelka se mě zeptala, kde je nejcitlivější místo na těle, což má být rohovka, a já jí řekl: ‚Nevím, jak je to u vás, ale u mě je to mezi nohama‘ a tím to celé začalo. Ale Franta Soukup řekl, že motýl žere maso, to bylo ještě mnohem horší,“ prozradil.