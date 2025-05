Aneta nechtěla, abych ji cpal do svých věcí, říká Petr Kolečko o hraní Vignerové

Co se podle scenáristy a režiséra musí stát, aby se mohla Miss přetransformovat v herečku?

Petr Kolečko: Musí jí můj kamarád, režisér Honza Hřebejk dát roli, což se stalo. Takže vlastně nevím. Aneta nechtěla, abych ji cpal do svých věcí. My se vlastně známe, ona hrála už v mém filmu Masaryk. Tam jsme se vlastně seznámili.

Aneta Vignerová: Tam jsem byla na konkurzu, nebo mě spíš na něj pozvali.

Petr Kolečko: Teď jsme spolu točili reklamu, ve které hrajeme oba, takže nějak k tomu Aneta teď docela směřuje, ale uvidíme, co se bude dít dál.

Aneto, vymstila se vám věta: „Nikdy nebudu hrát?“

Aneta Vignerová: Já jsem neměla tu ambici, protože s Péťou prostě žiju a každý by si řekl, že to je protekční. Ale když tě osloví takový velikán jako pan Hřebejk, který je obrovskou osobností nejen pro mě, ale pro spoustu herců, tak jsem si řekla, že když ty kamerovky vyjdou, tak třeba na tom fakt něco bude. A byla by škoda to nezkusit. Takže to celé byla fakt náhoda.

Dochází teď u vás doma na partnerské filmové konzultace?

Petr Kolečko: V minimální míře. Anetka nechtěla, abych já se v tom nějak s ní rejpal. Spíš se s ní na to připravoval David, ale je pravda, že se u nás asi mluví o těch věcech trošku víc než dřív. Ještě je tam souběh s tím, že já mám premiéru filmu Kouzlo derby v červenci, do toho s Honzou Hřebejkem shodou okolností něco připravujeme ještě jiného. Takže teď se u nás o tom mluví, že si pak připadáme, jako bychom byli v nějaké filmové rodině.

Aneta Vignerová: Je to pochopitelné, když člověk s něčím začíná, tak jsem si samozřejmě přišla pro radu, jak se třeba učit scénář nebo jestli dát na svoji intuici a dělat to opravdu přirozeně, nebo jestli jsou nějaké věci, které mi mohou pomoct, ale vlastně není nic. Pochopila jsem, že… No, já to dál rozebírat nebudu, protože pak řeknu nějakou blbost a bude to třeba vypadat nadsazeně.

Petr Kolečko: Ne, těma pindama okolo se ještě nikdy nic nenatočilo, takže stejně ve finále ráno Aneta v šest vstane a jde to tam natočit, jako my všichni.

Aneta Vignerová: Musíš se to naučit. Zjistila jsem, že je hrozně skvělý, když se to naučíš, umíš to, nějak se v tom nacítíš, tak potom nejsi z toho tak nervózní jako kdybych tam přišla nepřipravená. Chápu herečky, které si to můžou už dovolit, ale myslím, že to je zbytečné. Bylo by mi tam blbě asi.

Teď taková čecháčkovská otázka. Je v kuchyni u vás doma plotna studená a předehrávají se tam spíše ty dialogy?

Petr Kolečko: (smích) Ne. Plotna je samozřejmě rozpálená, ať už to znamená cokoliv. Plotna je rozpálená a horoucí, na devítku. Jako z těch věcí, jak máte od jedničky do devítky, tak je furt rozpálená na devítku.

Aneta Vignerová: Na devítku.

Když se ohlédneme do minulosti a řekne se: Aneta Vignerová – Miss. Je to pro vás jako včera?

Aneta Vignerová: Není. Je to spoustu let dozadu a velká nervozita, velká zodpovědnost, velká výzva a bylo to hrozně krásné období, hrozně nové, jiné, zažívat to, být středem pozornosti, být obletovaná, ale samozřejmě mělo to i spoustu strastí, ale na ty člověk zapomene. Takže bylo to moc hezké a je to už šestnáct let.