Synové se vrhli na rap. Moc tomu nerozumím, ale nezrazuji je, říká Kolář

Autor:
Zpěvák Petr Kolář (58) je vyznavačem rockové muziky, i když často brousí i do popu. Oba jeho synové se věnují také muzice, ovšem úplně jinému žánru. Dcera je naopak spíš po matce, prozradil Kolář.

Petře, setkáváme na Elvisovi v pražském Royalu, kterého zpívá a věrně kopíruje Jakub Machulda. Když se řekne Elvis, co se vám vybaví? Najdete ho ve svojí audiotéce mezi vinyly?
Musím říct pravdu, že ne. Nebyl to úplně můj oblíbenec. Já jsem se narodil v roce 1967, takže mě ovlivnila spíš éra rocku a mám všechny desky Beatles a vlastně od šedesátého roku dál. Ale samozřejmě jsem to poslouchal a můj táta Elvise miloval. Moji rodiče se narodili ve 40. letech a Elvis měl nejproduktivnější éru od roku 1955 nebo 1950, prostě do roku 1970, takže mě to úplně neovlivnilo, ale jak jsem začal dělat muziku a člověk trošku jako zmoudřel, tak jsem si to samozřejmě několikrát poslechl a pak člověk ocení ten grunt a to řemeslo.

Petr Kolář (leden 2026)
Petr Kolář
Petr Kolář a Jakub Machulda
Petr Kolář v zákulsí koncertu Rockové Vánoce Olympic (28. listopadu, O2 arena, Praha).
32 fotografií

Rokenrol jako takový je samozřejmě těžký a nikdy jsem ho nehrál, ale obdivuju ty lidi, kteří v té době začínali a nebylo to jednoduché. Bylo jich tam hodně dobrých a ten Elvis to taky neměl jednoduché, protože byl takový specifický.

I ten jeho pohyb byl tak specifický, že i Amerika v některých státech ho za to odsuzovala a ty první singly se pálily na hranicích, což je docela kruté a když začínáte kariéru, tak vám to asi úplně nepomůže. Musíte být silná osobnost, abyste tohle zvládli. On to zvládl, a pak zase paradoxně byl miláčkem Ameriky, takže klobouk dolů.

A i ta muzika je autorská, takže to oceňuju taky. Všechno to vymyslel a stál si za svým, a to samozřejmě důležité ocenit. Dneska se jdu podívat, protože se mi ty písničky líbí a samozřejmě mám rád Kubu, známe se léta a vím, že lepšího Elvise se, než je Kuba, jsem neviděl.

Vás mají čeští posluchači rádi, vaše singly se nepálí, hrají vás česká rádia. Jste za tenhle fakt vděčný?
Jsem za to velmi vděčný. Já dělám muziku od 13 let a ta touha po tom udělat něco pro lidi, co tady zůstane, nebo se dostat na nějaký vrchol, byla velká a silná a musel jsem pro to samozřejmě něco obětovat a na druhou stranu jsem něco získal. Takže někdy jsem se k lidem, kteří mi byli blízcí, choval sobecky, ale to tak prostě je. Já jsem měl v hlavě jenom muziku a chtěl jsem za ní jít a jsem tomu rád, protože mě to baví dodnes.

Teď 16. ledna vyšel další nový singl, který jsem napsal vlastně po třech letech. Jsem rád, že to můžu dělat, že jezdím koncerty, že lidi chodí na ty koncerty a že je ještě zajímám i v tomhle věku.

Předal jste svým dětem se svou krví i vášeň k muzice? Projevila se u nich?
Já myslím, že jo. Mám tři děti. První je dcera, ta je spíše po mamince, protože maminka studovala bechyňskou keramičku jako Karel Kryl, takže ta je spíš na ty ruce.

Ale kluci oba. Péťovi je 23 a tomu nejmladšímu 16 a dělají, co je teď moderní, a to je rap. Já tomu moc nerozumím, ale nezrazuju je. Dělají duety, mají kanály na Spotify, funguje to. Je to taková zvláštní komunita, kterou já úplně neposlouchám, ale vím, co obnáší, když chcete něco vytvořit a že tomu musíte věnovat čas.

Všechno podřizuji muzice, u dětí jsem toho dost propásl. Sobecké, přiznává Petr Kolář

Vy máte pořád hlas jako zvon, pečujete o něj? Kloktáte třeba vejce nebo whisky?
(smích) No, já spíš kloktám whisky nebo Plzeň. Ale já jsem to nepodcenil a už v době, kdy jsem přišel do Prahy v devadesátých letech, jsem začal chodit na státní konzervatoř k Lídě Nopové, která tady zakládala pěvecký obor „pop“.

Tenkrát to bylo progresivní, takže myslím, že měla dva žáky. Já jsem byl jeden z nich, to mi hodně pomohlo, a pak jsem se potkal s Luckou Vondráčkovou, někdy v roce 1999 nebo 2000, která docházela na Vinohradské k Ludmile Vavrečkové, což je vlastně učitelka operního zpěvu.

Nejdřív jsem se smál, co bych tam jako dělal, ale pak jsem tam chodil deset let opravdu pravidelně a musím říct, že paradoxně, i když jsem nikdy nechtěl zpívat operně, ta technika operního zpěvu mně vlastně pomohla všechno zvládnout.

Jeden čas jsem dělal třeba i tři muzikály za sebou, do toho jsem jezdil s kapelou Precedens nebo Arakain, a to fakt nebyla prča. Takže jsem rád, že jsem to vydržel a trvalo mi dlouho, než jsem jí pochopil a než jsem se vůbec tu techniku v sobě naučil používat. Něco samozřejmě máte dáno taky shůry, ale já to musím zaklepat, prostě funguje to. A ta whisky s Plzní, to je paráda. (smích)

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Móda z Glóbů: Nechyběla mašle přes ramena, pirátka ani nadité sexy dekolty

Móda na Zlatých glóbech v Los Angeles (11. ledna 2026)

Udílení Zlatých glóbů v Los Angeles bylo kromě oceňování filmových děl také přehlídkou módních stylů a outfitů. Zatímco některé známé tváře vsadily na minimalismus a eleganci, jiným šlo hlavně o to,...

Z vnuka Matouše je vnučka Matylda, prozradil frontman Olympicu Petr Janda

„Z vnuka Matouše Jandy je vnučka Matylda Jandová,“ prozradil frontman Olympicu....

Muzikant Petr Janda (83) v nejnovějším rozhovoru prozradil, že syn jeho zesnulého syna Petra (†34) se cítí být ženou a tak je z vnuka Matouše (35) nově vnučka Matylda. Frontman kapely Olympic se k...

Dcera Zuzany Belohorcové boduje v modelingu, po rozchodu rodičů zůstala s mámou

Zuzana Belohorcová se svou patnáctiletou dcerou Salmou (2026)

Dcera slovenské moderátorky a bývalé modelky a playmate Zuzany Belohorcové (49), Salma Hájek Belohorcová (15) své mamince na přehlídkových molech rozhodně ostudu nedělá. Loni na podzim zazářila na...

Sedmnáctiletá dcera Dary Rolins vyrazila s tátou Homolou na výlet do Thajska

Laura Homolová a její otec Matěj Homola na hudebním festivalu Benátská! s...

Frontman kapely Wohnout Matěj Homola (52) vzal do Thajska svou dceru Lauru, kterou má se zpěvačkou Darou Rolins (53). Sedmnáctiletá dcera slavného páru je v posledních letech vidět čím dál častěji a...

Sydney Sweeney v Euforii vrtí zadkem v kostýmu psa. Točí obsah pro OnlyFans

Sydney Sweeney ve třetí řadě seriálu Euforie.

Tvůrci seriálu Euforie zveřejnili trailer k třetí sérii a hned vzbudili rozruch. Sydney Sweeney (28) na posteli vrtí zadkem v sexy kostýmu psa. Tvůrce seriálu Sam Levinson potvrdil, že její postava...

Synové se vrhli na rap. Moc tomu nerozumím, ale nezrazuji je, říká Kolář

Petr Kolář (leden 2026)

Zpěvák Petr Kolář (58) je vyznavačem rockové muziky, i když často brousí i do popu. Oba jeho synové se věnují také muzice, ovšem úplně jinému žánru. Dcera je naopak spíš po matce, prozradil Kolář.

18. ledna 2026

Výběr partnerů u dcer už proběhl. Díky Kamilu Střihavkovi, říká Kopta

Jana a Františka Koptovy se svým otcem Václavem

Herec a moderátor Václav Kopta (60) je otcem dvou dospělých dcer. Obě jsou zadané a Kopta v Show Jana Krause prozradil, kde si vybraly partnery i co to způsobilo v jejich rodině.

18. ledna 2026

Alan Rickman musel o roli Snapea bojovat. Rowlingová mu svěřila tajemství

Premium
Alan Rickman v roli profesora Snapea v Harrym Potterovi

Beru svou práci vážně a dělám to tak, že se neberu příliš vážně… Kdyby Alan Rickman chtěl, byl by světovou superstar. On ale nechtěl. Svému osudu přesto tak docela neutekl.

17. ledna 2026

Cítím se lépe. Chce to disciplínu, říká hvězda Dawsonova světa trpící rakovinou

James Van Der Beek (prosinec 2025)

Hvězda seriálu Dawsonův svět James Van Der Beek (48) bojuje s rakovinou od roku 2023. V září loňského roku vyděsil fanoušky vyhublým vzhledem. Nyní ale vypadá mnohem zdravěji a říká, že se cítí lépe....

17. ledna 2026  13:09

Naplnily jsme klišé lesbických vztahů, říká Erin Doherty o svém vztahu

Erin Doherty a Sinead Donnelly (leden 2026)

Britská herečka Erin Doherty (33), známá ze seriálů Koruna nebo Adolescent, potvrdila vztah se zdravotnicí Sinead Donnelly (35). S nadhledem přiznává, že naplnily „klišé lesbických vztahů“, když se k...

17. ledna 2026  9:04

Mám oblíbené konspirační teorie, říká český představitel Elvise Machulda

Jakub Machulda se v kostýmu mění v Elvise.

Zpěvák Jakub Machulda sám sebe označuje za „impersonátora“ Elvise Presleyho. Na rozdíl od imitátora, který napodobuje víc osob, se impersonátor zaměřuje na jednu konkrétní. Machulda si Presleyho...

17. ledna 2026

Začalo to pícháním pod žebry. Nikola Hezucká popsala začátek manželovy nemoci

Patrik Hezucký

Manželka zesnulého Patrika Hezuckého (†55) dala sledujícím na Instagramu prostor pro laskavé otázky, aby ukojila jejich zvědavost ohledně manželovy nemoci a jeho odchodu. Promluvila o tom, jak jeho...

17. ledna 2026

Jak fotbalista sbalil moderátorku. Nechtěl jsem rande, jen poznat televizi, líčí Podaný

Premium
Jana Peroutková a Jakub Podaný. Ještě jako fotbalista ji požádal, aby ho...

Ještě jako fotbalista ji požádal, aby ho provedla zákulisím České televize. Za tři měsíce už čekali první dceru. A dnes jsou z Jakuba Podaného a Jany Peroutkové i kolegové z branže: populární...

16. ledna 2026

Ani 10 kilo navíc, ani 20 cigaret denně. Nejhorší byl pro Lněničku pohled do zrcadla

Petr Lněnička jako vyšetřovatel Markovič a Maxmilián Kocek jako spartakiádní...

V první i druhé krimisérii Metoda Markovič ztvárnil titulní postavu. Aby vypadal autenticky, musel přibrat, stát se kuřákem a také změnit účes. Co bylo pro herce Petra Lněničku nejtěžší a jak dlouho...

16. ledna 2026

Ve 37 letech zemřel moderátor Marcel „Osťo“ Osztas, zanechal po sobě malého syna

Ve věku 37 let zemřel slovenský moderátor a hypeman Marcel „Osťo“ Osztas. (16....

Slovenskou mediální scénu zasáhla smutná zpráva. V pátek 16. ledna zemřel po náročném boji s vážnou nemocí moderátor a hypeman Marcel „Osťo“ Osztas (†37).

16. ledna 2026  10:09

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Z vnuka Matouše je vnučka Matylda, prozradil frontman Olympicu Petr Janda

„Z vnuka Matouše Jandy je vnučka Matylda Jandová,“ prozradil frontman Olympicu....

Muzikant Petr Janda (83) v nejnovějším rozhovoru prozradil, že syn jeho zesnulého syna Petra (†34) se cítí být ženou a tak je z vnuka Matouše (35) nově vnučka Matylda. Frontman kapely Olympic se k...

16. ledna 2026  9:27

Sandokan Kabír Bedí slaví 80. Čtyřikrát ženatý Ind má vřelý vztah k Česku

Indický herec Kabír Bedí v letech 1976 a 2025

Indický herec s plnovousem a uhrančivým pohledem Kabír Bedí (80) se stal koncem 70. let idolem mnoha žen a dívek po celém světě včetně tehdejšího Československa. Mohla za to role malajského tygra...

16. ledna 2026  9:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.